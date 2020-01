Jovan Jano, autori që “solli” në Shqipëri në mënyrën më të mirë figurat e progresit shoqëror botëror

Gani Elezi

Jam takuar shpesh me Jovan Janon. Kam parë, kam gjetur te ai një njeri me botë të gjerë, me kulturë, një intelektual eurdit dhe një krijues të një tematike të veçantë.

Më shumë me krijimtarinë e tij jam njohur kur më kërkoi dhe i bëra parathënien e librit “Këta janë koha ime”. Në këtë rast Jovani më dha disa nga librat e tij si, “Martin Luter King”, “Çhe Guevara”, “Antonio Gramshi”, “Maht`ma Gandi”, “Niko Bellojanis”, “Fisnikëri myzeqare”, “Doganat shqiptare”, “Historiku i Ministrisë së Financave”, leximi i të cilëve më bëri të kem një njohje më të plotë me krijimtarinë e tij letrare. Gjithashtu të formuloj një opinion real për formimin e tij arsimor, kulturor, letrar, por edhe politik. Të gjithë librat që kam cituar më lart janë një prurje cilësore në letërsinë tonë. Për nga tematika, argumentet, konteksti historik dhe për nga emrat për të cilët Jovani ka marrë penën e ka shkruajtur, janë të veçanta.

Nisur nga librat që ka shkruar, sidomos nga personazhet që ka sjellë në faqet e tyre, Jovani, me shumë të drejtë, mund të konsiderohet si një nga autorët më të spikatur në fushën e monografive. Si një studiues që sjell në faqet e librave të tij jetën, veprën dhe kontributin e disa prej njerëzve të mëdhenj të shekullit të 20- të, si Martin Luter Kingu, Çhe Guevara, Antonio Gramshi, Mah`tma Gandi, Niko Bellojanisi,etj. Personalitetet te spikatura për të cilët kemi ditur pak. Kemi ditur pak për jetën e tyre, për formimin filozofik, ideologjik, politik e kulturor të tyre. I kishim njohur si emra, si filozofi, si mite, si simbole.

Kontributi i Jovanit në këtë rast është fakti se ai na i ka rreshtuar në krahun tonë si bashkëkohës, si bashkëluftëtarë në rrugën drejt progresit shoqëror. Nga mite na i ka bërë të prekshëm. Për më shumë Jovani kujdeset të përcjellë te lexuesi mesazhet që burojnë nga jeta dhe vepra e këtyre njerëzve të mëdhenj të kohës sonë.

Psh, nga Luter King- na njeh me ëndrrën e tij. Për ëndrrën që “..një ditë shteti i Misisipit, një shtet që ka vuajtur nga mungesa e drejtësisë dhe represioni, të transformohet në oaz paqeje dhe lirie”.

Nga Gandi – na ka sjellë kuptimin e rezistencës paqësore, si rruga më e efekshme për arritjen e qëllimeve, synimeve të mëdha për paqen dhe mirëqenien e njerëzimit. Një ide kjo që është propaganduar e zbatuar në shumë vende.

Nga Çhe Guevara- na sjell karakterizimin e Fidel Kastros për filozofinë dhe karakterin e Guevarës. Ernesto Guevara, thotë Fideli, “…mishëron në formën e tij më të pastër e pa interes, shpirtin internacional…Në se do të donim një model njeriu, një model, që i përket së ardhmes, ky model, pa as më të voglin dyshim, është Ernesto Çhe Guevara”.

Ndërsa kur shkruan për Antonio Gramshin, një italo-shqiptar me rrënjë nga Gramshi i Shqipërisë Jovani e karakterizon atë edhe sipas vlerësimeve të opinionit italian të viteve kur ai jetoi e punoi, veç si një nga komunistët më të përgatitur edhe si “simbol i rezistencës kundër fashzimit, që luftoi për drejtësi shoqërore dhe si simbol i italianëve të thjeshtë”.

Jovani nuk ka munguar të shkruajë edhe për një simbol të thjeshtësisë e tëpërgjegjësisë para popullit, si është presidenti i Ekuadorit, Jose Mujica.Edhe në këtë rast bën kujdes të na sjell mesazhin e tij. “Në përfytyrimin tim thotë Mujica, nëqoftë se ne deklarojmë se jemi në anën e demokracisë dhe mbështetës të fuqishëm të saj, atëhere duhet të përpiqemi të jetojmë si shumica e popullsisë dhe jo si një klikë kusarësh të pasuruar”. E në fakt, edhe pse president, ai bënte një jetë në kufijtë e një sakrifice të vërtetë. Kështu, për Jpovanin ka shumë rëndësi të veçojë dhe t`u japë lexuesve mesazhe të rëndësishme.

Veç këtyre personaliteteve për të cilët ka shkruar libra të veçantë Jovani ka shkruar edhe për tjerë shqiptarë. Psh, ka shkruar për shqiptarin Mehmet Ali, arkitektin, krijuesin e shtetit të Egjiptit. Ka shkruar për Migjenin, për Kajo Karafilin, për Naum Priftin (Doko), për Dhimitër Paskon (Mitrush Kutelin).

Ka shkruar me respekt e vlerësim edhe për shokë e miq të tij, si gazetari Dhimitër Shtëmbari, për Bashkim Koçin, për Zylyftar Hoxhën etj. Edhe në këtë rast është munduar dhe na ka sjelle anën e veçantë, atë çka i dallon, në jetën dhe punën e tyre.

Por kur lexon librat “Fisnikëri myzeqare”, “Këta janë koha ime” Jovan Jano del te jetë, njëkohësisht, autor i botës së njerëzve të thjeshtë, i historisë, përpjekjeve, arritjeve, por edhe vuajtjeve e halleve të tyre.

Në “Fisnikëria myzeqare”, “Këta janë koha ime” dhe në libra të tjerë të tij gjen Myzeqenë, gjen myzeqarët, gjen gjithë ata të cilët Myzeqeja i priti dhe i bëri bij të saj. Në këto libra gjen gjithë Shqipërinë, sepse Jovani ka punuar në shumë zona të saj dhe, çfarë është më e rëndësishme, ka miq e shokë kudo në Shqipëri.

Në faqet e këtyre librave gjen një galeri, një muze të tërë me emra fshatrash, me emra fisesh, me emra familjesh, me emra të njerëzve të thjeshtë, kuadrosh, specialistësh të të gjithë sektorëve dhe personalitetesh, të cilet kanë bërë histori, kanë punuar dhe kanë kontribuar për Myzeqenë në të gjitha periudhat e historsië saj. Jovani ashtu si dashuron, respekton Myzeqenë dhe myzeqarët, dashuron, respekton pafund edhe ata që Myzeqeja i ka pritur, u ka dhënë strehë dhe miqësi. Kështu ai dashuron dhe nderon shqiptarët e ardhur në Myzeqe nga Kosova dhe trojet tjera shqiptare. Edhe këta na janë paraqitur me një galeri të pasur me emra fisesh, m emra familjesh, por edhe me emra individësh, të cilët janë bërë më myzeqarë se myzeqarët. Janë integruar plotësisht me ta.

Po ashtu, në faqet e librave të Jovanit do të gjesh një përkushtim e dashuri të madhe edhe për gjithë ata banorë të imigruar në Myzeqe nga zona, rajone e qytete të tjera të Shqipërisë. Mjafton të lexosh “Ciganët e Myzeqesë”, “Muhaxhirët e Myzeqesë”, të ardhur nga Kosova dhe troje të tjera, të lexosh “Dushku, Skrapari i vogël në zemër të Myzeqesë” dhe e kupton se sa i njeh, sa i respekton dhe i dashuron Jovani të ardhurit në Myzeqe.

Jam i bindur se edhe myzeqarët, institucionet e shtetit, të shoqërisë civile, të artit dhe letërsisë në Myzeqe nuk do të vonojnë ta nderojnë birin e tyre në mënyrën më të mirë. Eshtë nderim reciprok. Biri, Jovan Jano, e nderon Myzqene dhe Myzeqeja ia kthen nderimin birit te saj, Jovanit.

Duke lexuar dy nga librat e tij, “Doganat shqiptare” dhe “Historiku i Ministrisë së Financave” Jovani del të jetë edhe një kuadër, specialist i veçantë i këtij sektori. Studiues profesionist i sektorit ku ka punuar. Në të dy librat, del qartë preokupacioni i tij për të sjellë në vemendjen e lexuesve jo veteëm historinë e këtyre institucioneve të shtetit shqiptar, arritjet e tyre, personalitetet drejtuese dhe specialistët që kanë punuar aty, por edhe përvojen e tyre, përvojë e cila ia vlen dhe duhet të mbahet parasysh edhe tani.

Mbase nuk jam në lartesinë e kritikut letrar, por si një lexues i vemendshëm i librave dhe gjithë shkrimeve të Jovan Janos, mund të them se ai është edhe një krijues elokuent, narrator interesant, një përdorues brilant i gjuhës shqipe. Shkruan me një frazë të qartë, të lexueshme dhe të kuptueshme nga çdo lexues, edhe nga ata me një nivel të kënaqshëm kulturor. Në të njejtën kohë në shkrimet e librat e tij është plotësisht e kuptueshme edhe fabula e misioni i librit, i shkrimtarit, i intelektualit.

Duke lexuar librat e autorit Jovan Jano, lehtësisht mund të konkludohet se ai është në të njejtën kohë shkrimtar, publicist, intelektual me interesa të gjëra dhe bir i denjë i vendit, popullit të tij.

Eshtë një qytetar, nga të rrallët tani, i përkushtuar ndaj atdheut të tij. Qytetar që duhet vlerësuar dhe nderuar, ashtu si ai e meriton.