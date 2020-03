“Ju dola për Zot kur ra tërmeti”, Rama: Si e keni hallin që..

Kryeministri Edi Rama ka përsëritur disa herë sot se jemi në luftë duke iu tërhequr vëmendjen sidomos atyre që nuk e kuptojnë duke kritikuar apo duke thyer masat kundër koronavirusit.

Në një mesazh të përcjellë në “Facebook”, Rama tha se askush nuk ka vdekur nga uria në Shqipëri, dhe se i ka rënë atij të bëj rolin e “babait”, që po u thotë të vërtetën, pasi sipas tij iluzionet vrasin.

“Kaq të vështirë e keni ta kuptoni që s’po përplasemi me një mur të vdekurish pikërisht se po bëjmë gjënë e duhur. Çfarë vdekje nga urie flasin disa, se shqiptarët nuk vdesin nga uria në asnjë kohë.

Pse nuk doni ta kuptoni që është luftë e pashoqe, është herë e parë që në këtë luftë nuk e sulmon armikun, por vetëm duhet të mbrohet prej tij.

Çfarë do me thënë mos na trego video, mos bëj shou, mos u tall me popullin kur shikoni informacionet e përditshme kur publikoj informacionet nga operacioni humanitar.

Pse nuk pyesni kush po u çon qese në Itali, apo kush po u thotë mos paguani drita dhe po u derdh euro. Pyetini, pse nuk pyesni në Angli dhe Francë, sa qese po marrin në shtëpi nga shteti, sa euro apo sa dollarë po u derdhen në konto, apo sa taksa u kanë falur.

Pse nuk doni ta kuptoni se po bëjmë maksimumin brenda mundësive tona. Po të ishin mundësitë unë do kisha bërë shumë më shumë për ju.

Ankoheni dhe shani për pensionistët se s’dinë të aplikojnë online. Çfarë doni t’ju them bravo. Unë ju kam thënë që pensionistët nuk aplikojnë se s’ju lejohet të dalin nga shtëpia. Të vetmuarit do i ndihmojmë derë me derë.

Ky që jam me të mirat dhe të këqijat do vazhdoj të bëj që kjo luftë të mos përfundojë me qindra dhe mijëra të vdekur. Kur ra tërmeti e patë që ju dola për Zot, ashtu nuk do ju le në mëshirë të fatit ata që po presin të hyjnë në shtëpitë e reja.

Ju thashë që do ju ndihmoj më pagën e luftës ata që u është mbyllur biznesi. U thash që do ua dyfishojmë ndihmën ekonomike dhe ata në javën e parë të prillit do të marrin lekët. Ju thashë që në hyrje të prillit do indeksojmë pensionet do japim 20 mln euro plus për pensionistët.

Si e keni hallin që rrini në shtëpi me një iPhone në dorë s’keni pensionistë dhe ankoheni për pensionistët”, ka thënë Rama.

l.h/ dita