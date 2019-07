“Ju që firmosët me Lulin, jeni dildo për orgazmën politike”

“Unë e refuzoj duarshtrëngimin që artistët e teatrit bënë me Bashën. Ata që kanë firmosur me Lulin nuk janë artistë por ca mjeranë. Artisti i vërtetë lëshon shuplaka të zjarrta ndaj hipokrizisë dhe sundimit demoniak. Artisti i vërtetë nuk bëhet palë e askujt por vetëm palë e së vërtetës” – shkruan Kristan Zara një artist i ri shqiptar që jeton dhe punon në Edinburg.

Në një letër të hapur botuar sot në Dita, ai thotë se ata që kanë firmosur nuk e meritojnë Teatrin.

“Shqipëria ka nevojë për artistë të vërtetë dhe jo për disa llokuma që gëlltiten në çdo moment që orgazma politike kërkon një dildo. Nuk e prisja që mbas 15 vitesh larg vendlindjes të shikojë demagogë partiak, por as mbeturinat e vdekjes artistike të cilat i shërbejnë gogolëve politikë. Art in Albania is Dead!! Ju nuk meritoni jo vetëm teatrin por as edhe një dhomë 1m2 për të luajtur ‘prozën’ tuaj frikacake dhe leckamane. Po po, lecka jeni. Naim Frashëri do t’iu vriste me penë dhe do t’a bënte burgun me krenari” – thotë ai.

Letra e plotë mund të lexohet duke klikuar KËTU

a.d. / dita