Juncker: Do u propozojmë vendeve anëtare çeljen e negociatave

Kryeministri Edi Rama ndodhohet në Bruksel ku ka zhvilluar takime me krerët e BE. Pas takimit me presidentin e KE, Rama dhe Juncker zhvilluan një konferencë për mediat. Juncker, gjatë deklaratës së tij u shpreh optimist se në 6 muajt e ardhshëm do të jepet rekomandimi për çeljen e negociatave.

“Ne po shohim reformat që po bën Shqipëria, në shumë drejtime, reformën në drejtësi. Jemi shumë të lumtur me atë që po ndodh në Shqipëri. Mendoj që do t’u propozojmë vendeve anëtare të hapjen negociatat. Varet nga rruga që do ndërmarrë vendi për reformat në muajt e ardhshëm. Unë jam i impresionuar nga progresi i bërë, Shqipëria po ecën mjaft mirë”, deklaroi Juncker i cili paralajmëroi një vizitë në Shqipëri vitin e ardhshëm.

Referuar shkrimeve kundër Shqipërisë në mediat evropiane për drogën dhe krimin e organizuar, Juncker tha se do të shikohen vetëm reformat dhe asgjë nga ato që shkruhet. Duke theksuar se shpesh herë qarkullojnë lajme që sipas tij kopjohen keq apo keqinterpretohen.

Ndërkohë kryeministri Rama deklaroi se largohet nga Brukseli i bindur për ardhjen e rezultateve konkrete.

“Jam i lumtur që jeni të gatshëm të na mbështesni. E lë Brukselin me bindje se rezultatet më të prekshme do të vijnë. Sfida tashmë është e përbashkët”, deklaroi Rama.