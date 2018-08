Juve refuzon milionat e Realit, blindon Pjanic

Sipas numrit të ditës së martë të së përditshmes “Tuttosport”, Juventus ka refuzuar një ofertë prej 60 milionë euro nga Real Madridi për Miralem Pjanic.

Pas interesit të treguar nga Barcelona në qershor, “Los Blancos” do të dërgonin te kampionët e Italisë, përmes ndërmjetësve të tyre, një draft-ofertë prej 60 milionë euro për mesfushorin.

Propozimi u hodh poshtë menjëherë nga drejtori bardhezi, Beppe Marotta, me argumentin: Pjanic nuk do të lëvizë këtë verë, ne mund të diskutojmë mbi këtë çështje përsëri në vitin 2019, kur kontrata e re e Pjanic do të nënshkruhet dhe Juventusi mund të fiksojë për kartonin e tij një shifër më të lartë, jo më pak se 80 milionë euro, sa është vlerësimi aktual.

Tani për tani, Pjanic mbetet një pjesë e rëndësishme e projektit taktik dhe teknik të trajnerit Massimiliano Allegri. I njëjti lojtar, i cili të dielën mori pjesë në miqësoren e “Villar Perosa”, në këtë moment ka vetëm sinjale dashurie për ngjyrat bardhezi.

“Këtë vit, ne shpresojmë të bëjmë gjëra të mira së bashku”, – shkruante Pjanic në profilin e tij në Twitter, pas ngjarjes tradicionale, që hap sezonin e ri për “Zonjën e Vjetër”. Pjanic, me pak fjalë, është i kënaqur me Juventusin dhe bardhezinjtë janë, po ashtu, të kënaqur me të. Spanja mund të presë.

a.s/dita