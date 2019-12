Ka mbledhur 2 milion euro ndihma, imami, Ramës: Bëj transparencë për fondet ose nuk vij më në këto takime

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, Imami Elvis Naçi iu bashkua propozimit që çdo lëvizje nga fondet e mbledhura për njerëzit e prekur nga tërmeti do të bëhet transparente. Tepër i prerë, Naçi u shpreh se në të kundërt, ai nuk do t’u bashkoheT më mbledhjeve të ngjashme.

“Shqipëria ka ardhur koha të krijojë disa standarde. Nuk jemi Zvicra dhe as Gjermania. Duam ti mësojmë atyre që edhe qindra mijëra miliona euro që thamë, do ti bëjmë transparente deri në një. Ai që do na japi shtëpinë do të na ulë çmimin. Zotit Rama po ia them këtu, o do të bëhet diçka siç duhet ose unë me Marinin në tavolinat e tjera nuk do të jemi këtu. Do të dalim veç me fondacione të vogla, por jo të bëhet si tek tezgat. Nëse do bëhet si tek tezgat, më mirë pak dhe faqebardhë”, tha Imami Elvis Naçi.

Naçi prej kohësh cilësohet si politikan i ardhshëm duke qenë se ka shumë impakt në shoqëri.

Deri më tani nga fondacioni i tij janë mbledhur 2 milion euro dhe priten rreth 3-4 milion.

Por Naçi u shpreh se kurrë nuk do të merrej me politike.

“Nuk merrem me politikë, pavarësisht se më kanë akuzuar. Ne në këtë tryezë duhet të bëjmë transparencën edhe të fondeve të njëri-tjetrit, Unë nuk kam asnjë post dhe nuk do të merrem asnjëherë me politikë”.

d.a. / dita