Kadilli: Berisha të distancohet nga institucioni i PD-së, unë dhe Basha nuk garojmë për numrin 2

Kandidati për kreun e PD-së, Fatbardh Kadilli këtë të martë ka prezantuar programin e tij për risinë në krye të demokratëve.

“Data 13 qershor është dita e fitores. Ne jemi për një PD frymëzuese, për një PD që riogranizohet, të shprehë talentin. Për një parti të hapur, për një PD të vërtetë, që sillet dhe vepron në mënyrë absolute me atë që shpall. Një PD që ndahet nga çdo trashëgimi e keq, edhe e vetvetes. Kryetarët lëvizin, partitë mbeten. Duhet një PD që frymëzon. Në vitin 2021 kemi një qasje në politikë si në kohën e partisë së punës. Duam rishikimin e Kodit Zgjedhor. Ribërja e Kushtetueses për të vendosur në balancë institucionet. Rishikim i ndarjes territoriale, rishikim i organeve të drejtësisë, forcim i demorkacisë direkte me referendumi. Nuk duhet të pyesë më askush se përse e sfidon kryetarin apo madje thotë ‘pse e tradhëton kryetarin’. Sot ka nisur gara për të parë se kush është më i miri. Padyshim jam unë. Pas zgjedhje, kryetari i partisë ose bëhet kryeministër, ose dorëhiqet”, u shpreh ai.

Kadilli në fjalën e tij është shprehur se është vetë Berisha që duhet të bëjë diferencimin nga “institucioni Berisha” dhe institucioni i PD-së.

Ndër të tjera ai ka bërë me dije se nuk ka asnjë rival, pasi sipas tij asnjë nga kundërshtarët e tij në garë nuk sjellin asnjë platformë të re.

Gjithashtu në fjalën e tij Kadilli ka bërë me dije se synimi i tij nuk është dhe nuk garo për numrin dy, sipas tij ai dhe Basha nuk e kanë këtë qëllim siç mund ta kenë kandidatët e therë për të marrë një post ekzekutiv.

“Unë flas për një PD të hapur dhe të bashkuar, nuk ka PD që përjashton. Berisha është institucion jo anëtar i thjesht, është vetë ai që e vendos distancën mes institucionit Berisha dhe atij të PD-së.

Kam pritur për kolegët që u futën në garë, dhe meqë nuk u pranua propozimi im që të shikonim bashkarisht në anëtarësinë e rretheve por nuk u pranua, ndaj do të shkojmë secili në hesap të vet.

Nuk kam asnjë rival, as Basha as të tjerët nuk kanë propozime të reja, ku që propozoj unë një PD të hapur është e vetmja risi. Unë do të votoj me 13 qershor, dhe unë do e vijoj këtë projekt që është fitues. Unë do të jem atje si udhëheqësi i një projekti fitues.

Nuk kam punuar asnjë ditë të vetme dhe nuk jam paguar asnjë qindarkë nga SORROS kam punuar për shumë organizata ndërkombëtare por asnjëherë nuk kam punuar për këtë organizatë. Për mua SOROS më kujto internacionalen komuniste. Përveç meje dhe zotit Basha nuk luajmë për numrin dy, nuk mund të bashkëpunoj në jetën ekzekutive”, ka thënë ai.

j.l./ dita