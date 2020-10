Kadri Cakranit nuk i zbukurohen krimet

Fitim Çaushi

Mediat kanë nevojë për konsum ditor dhe pseudohistorianë, pseudokompetentë, shkruajnë për gjithfarë “trima” të Ballit Kombëtar, për “merita patriotike” dhe “vlera intelektuale e kombëtare” të tyre, duke harruar të shkruajnë për një gjë fare të vogël; për krimet e tyre, që veshën në zi gra të reja e lanë jetim shumë fëmijë. Ata harrojnë të shkruajnë, se po të ecte populli shqiptar në rrugën profashiste, ku ecën “trimat e ballit”, as Shqipëria dhe as ata vetë, nuk do të ekzistonin. Kjo, për horrat e propagandës neofashiste, nuk na qenka e rëndësishme, e rëndësishme është servilizmi i tyre klasik, me motivin të pudroset vepra antipopullore dhe antishqiptare e bashkëpunëtorëve të fashizmit dhe mundësisht të harrohet e kaluara e tyre kriminale, për hir të “unitetit kombëtar”!

Ndër ato shkrime bajate e pa bosht problemor, ishin edhe shkrimet për Kadri Cakranin, krimet e të cilit i ka depozituar Arkivi Qendror i Republikës së Shqipërisë përmes dokumenteve të vet qeverisë kuislinge:

Dokumenti i parë ishte telegrami i datës 12 prill 1939, ku dëshmohet se Kadri Cakrani është arratisur nga burgu. (AQRSH F. 348, d.452, f.82) Nuk i dimë shkaqet pse klika zogiste e ka futur në burg Cakranin, por me sa duket ky shkak e ka çuar provizorisht në krahun e Frontit Antifashist. Këtë e dëshmon Qazim Koculi më 26 dhjetor 1942, në njoftimin që i bën Kryeministrit: “Në Mallkastër gjendja asht mjaft e turbullt. Mehmet Shehu, Bilbil Klosi, vëllai i Zenel Hekalit, Kadri Cakrani, si pari’ e Mallakastrës, janë autorë subversivë. Asht tepër i nevojshëm një pastrim radikal.” (F. 152/2, d. 1972, f. 98) . Tre muaj pas Konferencës së Pezës, Kadri Cakrani na paska qenë me krahun e Luftës Nacionalçlirimtare! Çka ndodhur që Kadri Cakrani e tradhëton Luftën Antifashiste dhe vihet në shërbim të kolaboracionizmit?! Me sa duket Shehu nuk e bindi dot Kadri Cakranin për vazhdimësinë e rrugës partizane, e bindi Mithat Frashëri, i cili e inkuadroi në organet udhëheqëse të Ballit Kombëtar. Në Operacionin e Dimrit, më 24 dhjetor 1943, Kadri Cakrani i dërgon letër falenderimi renegatit, (sikundër ishte ai vet) Xhelal Staraveckës:” “Kemi mbetur shumë të kënaqur për sukseset tuaja të vazhdueshme. Edhe në frontet e tjera lufta shkon shumë mirë. Abas Ermenji ka hyrë në Tomoricë… edhe trupat e tjera kanë hyrë në Kulmak dhe kanë luftuar në malin e Majanikut. Presim që me shpejtësi të marshosh mbi Çorovodë. Trupat e Isa Manastirliut dhe Hamit Matjanit kanë hyrë në Dobrenjë.” (F. 556, d. 3, f. 35) Sikundër shihet, Kadri Cakrani është ngritur në hierarkinë e lartë të Ballit kombëtar, me detyrën e komandantit ushtarak të Jugut dhe komandon kriminelët më të mëdhenj të Shqipërisë së Mesme, Hamit Matjanin dhe Isa Manastirliun në operacionet ushtarake të Jugut kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Këtë e dëshmon edhe Ismail Golemi, në letrën dërguar batalionit Taro Kalo, komandës së xhandarmërisë dhe Drejtorisë së Policisë..”Bashkangjitur ju dërgojmë për sejcilën komandë nga një kopje e cila bën fjalë për organizimin e prapavijave e kompiluar prej Komandantit të Operacionit të Jugut, z. Kadri Cakrani, me lutje të vërehen me vëmendje.”(F. 556, d. 24, f. 63).

Pavarësisht goditjeve kundër Frontit Nacionalçlirimtar, Balli Kombëtar ishte si një shportë karavidhesh, për të “kompaktësuar” trimat e ballit, aktivizohet nga udhëheqja e lartë edhe eksponenti kryesor Kadri Cakrani: Më 27 shkurt 1944, Prefekti i Vlorës Vizhdan Risilia, njofton Ministrinë e Brendshme: “Gjatë qëndrimeve të z. Mithat Frashëri, Ali Këlcyra me shokë në Vlorë, gjendia u shqetësua më tepër se çka ishte më parë. Kadri Cakrani u largua disa ditë më parë, të tjerët u larguan dje nga Vlora”. (F. 152, d. 190.f. 5)

Sikundër shihet Kadri Cakrani rreshtohet në kupolën udhëheqëse të organizatës kolaboracioniste të Ballit Kombltar, detyrë që i jep mundësinë të jetë gjithmonë pranë udhëheqësit të madh Mithat Frashëri, edhe në momente ceremoniale!

Më 25 mars 1944, Kadri Cakrani gjatë luftimeve në qytetin e Beratit, i dërgon Ministrisë së Brendshme: “Po luftojmë brenda në qytet, jemi të rrethuar. Kërkojmë ndihmë të shpejt të qeverisë dhe të çdo shqiptari nacionalist. Komndanti i operacionit të jugut Kadri Cakrani, Z/Prefekti Teki Xhindi”. (F. 152.2, d. 854, f.6). Sikundër shihet Kadri Cakrani lufton si mercenar i qeverisë kuislinge, prej së cilës kërkon edhe ndihmë! Më 9 prill 1944, në sallën e Kinema Nacional të Beratit, qytet, të cilin e kishte në zotërim ushtria gjermane, rinia balliste fierake dha një shfaqe, ku morën pjesë Mithat Frashëri, Hasan Dosti, Ali Këlcyra dhe Kadri Cakrani.” (F. 152, d. 198, f. 135) . Dy ditë më vonë nga shfaqja e rinisë balliste të Fierit, z/komandanti i i xhandarmërisë qarkut Beratit, më 11 prill njofton komandën e xhandarmërisë : “Në përfundim të fjalimit të kryetarit të rinisë së Ballit u theksua: ”Inisiatorë dhe prijësa të organizatës së rinisë, kemi z. Mithat Frashëri, Hasan Dosti, Ali Këlcyra dhe Kadri Cakranin.” (154, d. 200, f. 79).

Sikundër shihet Kadri Cakrani ka kaluar në rangun e prijësit të ballistëve! Prefekti i Elbasanit Lufti Shehu, më 24 prill 1944, njofton Ministrinë e Brendshme: “Para disa ditësh ardhën prej Tirane Mithat Frashëri, Ali Këlcyra, dhe Kadri Cakrani, eksponentë të Ballit Kombëtar. Ardhja e tyre ka për qëllim emnimin e këshillit Nacionalist në këtë qendër.”(F. 154, d. 200, f. 50). Cakrani merr pjesë në organizimin e kryesive të udhëheqjeve të Ballit nëpër rrethe. Me dokumentet e firmosura me dorën e tij, Kadri Cakrani dëshmon se është në shërbim të Qeverisë kuislinge, njëherazi edhe të okupatorit të huaj: Më 13 maj 1944, Kadri Cakrani u njofton komandave të grupeve vullnetare balliste të Elbasanit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës, Qarkoren e Komandantit të Mbrojtjes Kombëtare, gjeneralit Preng Previzit, “me urdhërin që pëmbajtja e kësaj qarkoreje t’u komunikohet gjithë vartësve”. (F. 152, d 190, f.33/1). Objekti i Qarkores ishte dekorimi i togerit ballist, Sadik Shaqir Lila me gradën kapiten e II: “Si ndihmës këshilltar taktik i Batalionit Vullnetar Vlonë, drejtonte personalisht njësitin ushtarak të tij në luftimin e bamun në katundin Mavrovë, kundër çetave komuniste dhe tue qenë i plagosun në të dy kambët vërsulej pranë mitralozit të randë tue vazhdue qitjen me mitraloz …në një luftim të ashpër kundër një armiku më të madh në mumër, duke treguar shembull guximi e trimnie. Gjendja kritike e kohëve të sotme, që ka mbuluar mbarë popullin shqiptar, imponon sakrifica supreme prej çdo nënshtetasi e aq më tepër prej atyne që mveshin Uniformën Ushtarake, të cilët në të ardhmen, nuk duhet t’i mungojnë detyrës që herë pas here do t’i ngarkohet ..në çdo sakrificë për të mirën e Atdheut.” F. 152, d 190, f. 33). Këtë qarkore, që dëshmon se Qeveria fashiste dekoron ballistët me uniformë ushtarake, për “heroizmat” kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare, në momentet kur situata ushtarake ishte shumë e disfavorshme për qeverinë kuislinge dhe okupatorin, Kadri Cakrani ua nis komandave të Jugut për ta propaganduar, si nxitje për forcimin e moralit të ballistëve në luftë kundër partizanëve! Ky ishte misioni i prijësit të Ballit Kombëta; ndërsimi i ballistëve në luftën kundër partizanëve, nën urdhërat e qeverisë kuislinge të Previzëve! Me funksionin e hierarkisë së lartë, Kadri Cakrani mund të bëjë çfarëdolloj krimi të planifikuar: Më 10 prill 1944, Komandanti i Gjindarmërisë Hysni Dema njofton Ministrinë e Brendshme: “Qark-komanda e Beratit na njofton se më 9 të këtij muaji, djelmëria Firake të primë nga nacionalistat me urdhër të Kadri Cakranit, janë grumbullue në sheshin e burgut tue kërkue lirimin e një vajze dhe një djali komunist të arratisun ma parë… Të burgosurit janë lirue mbasi komanda e qarkut ka marrë urdhër nga Prefekti, me që rastësisht Prefekti ka ndodhur në Komnadën e Qarkut”. (F. 152, d. 181, f. 25). Sigurisht, jo “rastësisht” ka qenë Prefekti, në atë moment, në Komandën e Qarkut, ai, i detyruar, duhet t’i jipte Kadri Cakranit komunistin myzeqar Loni Dhamo për ta ekzekutuar. Në përmbledhjen e lajmeve të Drejtorisë së Policisë, më 3 qershor 1944, lexojmë: “Trupat tona të rregullta e vullnetare, bashkë me ato gjermane, kanë okupue Therepelin e Vokopolën, tue gjet rezistencë në katundet… Katër komunista të vramë e dy të plagosur. Dy urdhër-komunista (korjerë) u zunë robër. Një pjesë e fuqisë tonë marshon për në Qafën e Shkozës. Fuqia vullnetare e Haxhi Mirakës marshon në Qafën e Sinjës. Fuqitë gjermane marshojnë në Vërtop. Kadri Cakrani mbëriti mbrëmë në Lushnjë, ka pushkatuar Leon Dhambro e arrestue 11 të dyshimtë si komunista.” (F.154, d. 140. f.5). Justifikimi i këtij krimi barbar, motivohet ç’kujdeshëm, z/komandanti i karabineisë Tahsim Bishqemi, më 16 qershor 1944, njofton Këshillin e Nalt të Regjencës, Këshillin e Ministrave, Ministrinë e Brendshme dhe Komandën e Operacionit: “I vrami Lon Dhamo në vjetin 1942, ka qenë arrestue prej komandës së karabinerisë, mbas 9 muajsh asht lirue….Në mars, prej Ballit, i janë zënë fakte dhe letra që zhvillonte propagandë komuniste. U mor masa këshilluese me hek dorë nga ideja e gabueme. Më datën 2 qershor ka shkue Kadri Cakrani …simbas informatave që kish, mblodhi komitetin e asaj qendre nxori një letër të shkrojtur prej të vramit me dorën e komunistëve, ku ju thosh se ishte gati të arratisej bashkë me dhjetë shokë dhe dy shoqe, e këndoj këtë letër të cilën e pohoj dhe vetë i vrami, tuj pohue se kish marrëveshje me komunistat, pra tue rezultue kështu, Kadri Cakrani, ka pas dijeni për pushkatimin e tij në qendrën e atjeshme. Rreth kësaj çashtjeje u arrestuan edhe 12 persona të tjerë”.( F. 154, d. 141, f. 19). Kadri Cakrani ishte xhelati i antifashsitëve shqiptarë, që kishin dalë në luftë për lirinë e atdheut. Në “betejat” kundër patizanëve, “trimi” Kadri Cakrani, shoqërohet nga nazistët gjermanë dhe vrasjen e Loni Dhamos e ka bërë për hesap të ushtrisë gjermane, kundër së cilës luftonte antifashisti Loni. Egërsia e Kadri Cakranit kundër formacioneve partizane dhe popullit që përkrahte Frontin Antifashist Nacionalçlirimtare, kishte arritur kulmin, më 31 maj 1944, ai urdhëron Komandën e grupit III dhe Komitetin krahinor të Ballit: “Kushdo që bën propagandë kundër Ballit Kombëtar, të merren masa shembullore sipaa gjyqit ushtarak. Kemi marrëveshje me Organet Qeveritare për t’i dhënë çështjes një zgjidhje…Ndaloni shkatërrimin e reparteve tona pse kështu e don interesi i përgjithshëm”( F.556, d. 30, f. 66). Sikundër shihet, Kadri Cakrani ka marrëveshje me qeverinë kuislinge! Përmbledhja e lajmeve të Komandës së Gjindarmërisë më 14 qershor 1944, na dëshmon edhe bashkëveprimet e Kadri Cakranit me komandën gjermanët, madje edhe urdhërat që merr prej saj: “Fuqitë vullnetare të Fierit kanë mbritun në Greçan, tuj zanë 20 komunistë dhe tuj vra kryetarin e tyne Baki Bistrovicën. Gllava është e okupue nga fuqitë vullnetare të Hysni Qamilit, i cili ka mobilizuar popullin dhe shtuar fuqinë e vet deri në 400 veta. Fuqitë vullnetare të Kadri Cakranit, sipas planit të paracaktuar nga gjermanët qysh mbramë, kanë fillue me marshue për Gllavë, Rabie e Vasjar. Qëllimi i tyre është pastrimi i zonës dhe mobilizimi i popullsisë nacionaliste”. (F.154, d. 140, f.18). Sipas dokumentit, bindemi se fushatat kriminale të Kadri Cakranit planifikoheshin nga komandatura gjermane! Për veprime ushtarake të Cakranit kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare, dëshmon edhe z/komandanti i karabinerisë Tahsim Bishqemi, më 15 qershor 1944, në njoftimin për Kryesinë e Këshillit të Ministrave dhe Sekretarinë e Përgjithshme të Këshillit të Regjencës: ”Fuqitë vullnetare të Kadri Cakranit kanë okupue Fratarin dhe në katundin Gjerbës janë bashku me fuqitë e Besim Belishovës. Në Qafën e Kashit, Mallakastër, asht zhvillue një luftë e rreptë… Janë plagos lehtë dy ushtarë dhe janë xanë 9 komunista. Fuqitë komuniste janë bashkue në fshatin Hekal. Qysh se ka fillue lufta e Gllavës, kanë mbetun ma se 40 komunistë të vrarë nga fuqitë tona. Kapen 6 nacionalistë të vrarë dhe shtatë të plagosur”.(F. 154, d. 141, f. 24). Në çdo “betejë” Kadri Cakrani vret me dhjetëra partizanë dhe egërsia e tij është e pangopur për gjak: Z/komandanti i xhandarmrisë Tahsim Bshqemi më 21 qershor 1944 njofton organet e larta drejtuese: “Komanda e zonës operacionit të Beratit lajmëron se, fuqitë e Kadri Cakranit ndodhen në katundin Greshicë,, Gjerbës dhe janë tue shkue përpara me gjithë rezistencën e komunistëve. Me gjithë që u kemi dërgue municione të marra nga gjermanët, prapë kanë mbet me pak municione. Fuqitë e Fierit kanë mbrit në Hekal. Fuqitë e Haxhi Mirakës kanë vra 4 komunistë dhe 7 janë zanë gjallë”. (F. 154, d.145, f. 25). Mjerisht betejat e Kadri Cakranit, përfundonin me disfatë, Pjetër Gurakuqi më 21 qershor 1944, njofton Komandën e Operacionit dhe komandën e xhandarmërisë: “Rrethi i Fierit na lajmëron se fuqitë e Besim Belishovës e Kadri Cakranit që ndodheshin në Mallkastër, janë tërhequr në Patos e në malin e Cakranit. Batalioni i Nahijes u kthye gjysëm i shpartalluar në Berat, gjysma tjetër nuk dihet… Komunistët kanë ri-okupue Osmënzezën, Gjerbësin, Hekalin, deri në lumin Vjosa dhe Fratarin e Levanin. Fuqitë nacionaliste ishin më të shumta se komunistët, por nuk janë të vendosura dhe me disiplinë, mandej tue përparue në thellësi, tuj i dhanë kundërshtarit rast me depërtue në mes të tyre e me i shpartallue. Nuk kemi asnjë shpresë në të ardhmen tek kjo forcë. Gjermanët si këtu dhe në Fier janë të pakët.”( F. 154, d. 145, f. 134).

Dokumenti më diskreditues për Kadri Cakranit është njoftimi i Komandës së Operacionit të zonës së Beratit, më 22 qershor 1944, drejtuar Këshillit të Nalt dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave: “Në 13 qershor 1944, Komanda e Fuqive Vullnetare të këtushme vendosi të bënte një marshim prej Gllave nën drejtimin e komandantit Kadri Cakrani, me qëllim që të drejtoheshin për në Mallkastër për pastrimin e kësaj N/Prefekture prej çetave komuniste… muarën vesh se trupat gjermane kishin dalë në “Tendën e Qypit”, në mënyrë që këta të përkrahnin krahët e fuqive tona, por gjermanët, mbasi zbritën në Suk dhe Këlcyrë, kaluan për Dragot e Tepelenë, tue lënë bosh pozicionet e sipërtregueme. Kësaj Fuqie qeveritare i dhashë me vete personelin e rrethit të Skraparit dhe Përmetit si forcë qeveritare, mbasi dy kompanitë e batalionit “Runja”, nuk ishin në kondita me marrshue, edhe oficerët gjerman nuk u bindën, por sigurisht do të ishin shpartalluar edhe këta në luftë e sipër. Marshimi për disa ditë vazhdoi në favorin tonë dhe u shkelën Plashniku, Gllava, Rabia, Osmënzeza, Izvori, Levani, Greshica, Bardhaj, Gjerbësi, Ukaj, deri në Hekal, ku fuqitë e Kadri Cakranit bënë përpjekje me fuqitë e Fierit që kishin mësy nga Patosi. Këto trupa nuk do të ishin thyer, vetëm kanë pas mungesë municioni dhe ajo sasi e dërgueme prej këtej, nuk u ka mjaftue. Shkaku i dytë ishte se mbarë populli i Mallakastrës prej shtëpijave u ka vu pushkën dhe kjo është e vërtetueme me fakte. Sikurse banorët e Skraparit ashtu edhe ata të Mallakastrës, janë krejt në favor të komunistëve. Gjatë këtij operacioni humbjet e komnistëve kanë qenë 70 të vrarë dhe të plagosur, kurse nga anët tona tre të vrarë dhe 10 të plagosur. Nga ky mos sukses, Fuqitë Vullnetare janë demoralizue dhe nuk ka shpresë të vijnë në gjendjen e mëparshme. Kjo komandë është mundue me bashkëpunue e me ju ardhë në ndihmë këtyre fuqive vullnetare, me qëllim që tue qenë të bashkueme t’i arrihet qëllimit.”( F. 154, d. 145, f.135). Dokumenti i qeverisë kuislinge, parashtron një të vërtetë historike, faktorin e fitores së Luftës Nacionalçlirimtare: Populli i Mallkastrës i vuri pushkën Kadri Cakranit dhe ballistëve të tij, sikundër bëri populli në tërë Shqipërinë. Kadri Cakrani dhe ballistët rezistonin, sepse kishin ushtrinë naziste që i mbështeste inkursionet e tyre luftarake, por në rastin konkret dhe në shumë raste të tjera, kur ushtria naziste nuk u ka ardhur në ndihmë ballistëve, ata janë shpartalluar pa shpresë për të fituar. Këtë informacion, ia konfirmon komandës së xhandarmërisë edhe komandanti i operacionit të Beratit, Pjetër Gurakuqi, më 22 qershor 1944: “Fuqitë vullnetare të Kadri Cakranit dhe të Besim Belishovës, janë thye tuj u tërheq një pjesë në Berat e një pjesë në Fier. Shumë vullnetarëve nuk u dihet fati. Z. Cakrani me disa të tjerë, mbëmë u kthye në Berat. Mos suksesi i marshimit mbi Mallkastër, ka qenë një humbje e madhe dhe ka shkaktue demoralizim.”( F. 154, d. 145, f. 162). I shpartalluar tërësisht, i demoralizuar, paq shpresë shpëtimi, Kadri Cakrani me gjithë partinë e Ballit Kombëtar, detyrohet të futet nën sqetullën e Abas Kupit, komandantit të përgjithshëm të operacionit kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Së bashku me forcat e legalitetit, Më 29 shtator 1944, Kupi urdhëron edhe ballistët në letrën dërguar komandantit të Ballit, Musa Picarit: “Fuqitë kumandës janë tërhjek prej Matje e janë grumbullu në Shtamë e nga Kruja, në malsi, e janë afrue në mal të Krusë. Mbasi në Kruje janë gjermanët, e nuk mund t’i pres me pushkë….Kadri Cakrani me fuqitë e tij, do të bashkohet me fuqitë tuaja, të jeni të fortë derisa unë, të afrohem prej vendit ku do shkoj.” (F. 663, d. 734, f. 1, 2). Avdyl Kokoshi deklaronte se: “Çetat e Ballit të qarkut të Vlorës, nuk kishin ndërmend të hidheshin në aksion….Në mbledhjen që bëmë në Llakatund, u bisedua çështja e Isuf Luzit, i cili bashkë me Kadri Cakranin kish rënë në bisedime me gjermanët, prej të cilëve kishin marrë armë.”(F. 556, d. 30, f. 76-77). Vetëm brenda pak dokumenteve, dëshmohen dhjetra partizanë të vrarë nga Kadri Cakrani dhe fuqia që drejtonte ai.