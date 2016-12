“Kadri Hazbiu ishte për darkë në shtëpinë time natën e vdekjes së Mehmet Shehut”

I nderuar kryeredaktor!

Ju uroj shendet e pune te mbare! Po ju dergoj nje leter Juve, lidhur me shkrimin qe ka bere ne gazeten “Dita”, avokati Idajet Beqiri!

Disa numra rresht ju i kushtuat vëmëndje të veçantë, natyrisht të merituar jetës dhe veprimtarisë së ish Kryeministrit Mehmet Shehu, më jetëgjati e më i suksesshmi në detyrë, më shumë momentit të vetëvrasjes se deklaruar, nga organet partiake e shtetërore të kohës, apo të “vrasjes së kamufluar si vetëvrasje”, siç e servirin prej vitesh dhe sot disa të tjerë.

Profesori Paskal Milo, që njihet si historian serioz, e dinjitoz, përgjithësisht i qëndron “zanatit”, bazuar në rrethanat dhe temperamentin e Mehmet Shehut, sidomos të përmbajtjes së letrës që ai shkruan udhëheqësit kryesor të kohës, Enver Hoxhës, në momentet e fundit të jetës, konkludon se ishte “vetëvrasje”. Shkrova përgjithësisht, sepse nuk besoj që Profesori ka pretenduar që ky shkrim është një sprovë e plotë dhe fjala e fundit e punimit historik lidhur me këtë ngjarje!

U befasova dhe më la shije të hidhur reagimi flakëpërflakë, gati plot nervozizëm, sikur qe bërë hataja, replika e avokatit Idajet Beqiri, që u bë dhe shak i këtij shkrimi. Jo thjesht e vetëm që nuk është dakort me sa konkludon Profesori, se është vetëvrasje, por kalon gati në ekstrem (të butë), që megjithse shpreh “respekt konstant për profesorin, i thotë “se gabon rëndë, madje shumë rëndë, gabim fatal… ka vënë karrocën para kalit” e të tjera.

Më tej Avokati , u vë “kufirin te thana” Profesorit dhe të tjerëve, kur shprehet se për një vrasje a vetëvrasje të tëllë të këtij kalibri, historiani, analisti, sociologu, filozofi, psikologu etj. Nuk flasin të parët, pasi të parët flasin kriminalistikët, mjekët ligjore, organet e posaçme të procedimit penal, të hetimit , të drejtësisë, pra ata që vënë pikën mbi “i”. Vetëm pas këtyre MUND te futet historiani, analisti psikologu etj”.

Parimisht, nuk i hiqet dot asnjë presje kësaj të shkruare. Kështu duhet të ndodhë! Por në shkrimet e tij të stërzgjatura në tre ditë rresht nuk e kuptova se ç’rol ka marrë realisht përsipër Avokati, dhe çfarë i provoi opinionit? E stërlexova deri në fund dhe nuk mora vesh fare se ku e si e zbuloi dhe vërtetoi të kundërtën e asaj që tha profesori, që nuk ish vetëvrasje por vrasje. Shkrimi i ngjan shumë një fjalimi shfryrës, propogandistik, me shumë nostalgji e dashamirësi për ish kryeministrin e shqiptarëve, por edhe më shumë, si bashkëkrahinor, prej Mallakastrës historike.

Madje të krijohet përshtypja (qofsha unë i gabuar, u kërkoj ndjesë mallakastriotëve) sikur ai apo edhe të tjerë duan ta çmojnë Mallakastrën “Republikë” më vete, mbi krahinat e tjera, kur gjithkush e di fare mirë se në të gjitha kohrat e stuhitë ajo ka qënë dhe është e lidhur sup më sup, si malet, me mbarë krahinat fqinje e më gjërë, me mbarë trevat shqiptare. Në të shkruarën tërkuzë, nuk gjeta se kush ishte autori, që shkrepi revolverin dhe që vrau Mehmet Shehun! Deri sa nuk e thotë açik Avokati, atëhere pyes: Pse revoltohet ndaj Profesor Milos që konkludon se ishte vetëvrasje, kur vetë nuk na provon me fakte se është vrasje?!

Për më tepër, duhet ta bënte të shkoqur këtë, derisa e vendos veten në vijën e parë të “kërkimit” të së vërtetësë, me të kriminalistikës dhe gjyqësorit, aq profesionistë e të drejtë që kemi patur e kemi sot(!), ndërsa të tjerët i vendos në fund, në prapavijë. Pra,si i tillë, në krye të detyrës, e në skalion të parë, ai të gjente e deklaronte saktësisht autorin, e pastaj të na tregojë ideatorët, frymëzuesit, organizatorët.

Pas gjithë të shkruarave, ai nuk gjen asgjë të tillë, dhe përfundimisht e mbyll “odisenë” e replikës me mendimin e “Rihapjes së hetimeve dhe bërja e autopsisë, për zbardhjen e enigmës së vrasjes së Mehmet Shehut” . Shkurt: Ku ishe? Asgjëkundi! Po pse u nevrikos e shkroi kaq gjatë, vallë për t’u dukur në publik, që lexuesit të “kënaqen” me hamëndësitë, fantazitë dhe alibitë e tij e të të tjerve, të mbledhura andej-këndej në këto vite 35 vite, si gurët në lëkurë, dhe “qëllon” me to në publik?!

Ajo që më la pa gojë e pa mënd dhe që përbën nxitjen për shkrimin në fjalë, (që nuk di a është i saktë, shkruar nga Avokati, apo gabim i shtypit), kur pohon:

“Gjithsesi dy fakte janë domethënëse. E para, ka shumë prova, dëshmi dhe dëshmitarë që vërtetojnë se natën e vrasjes së Mehmet Shehut, në vilën e tij, njëri prej personave që kanë qarkulluar në mënyrë misterioze aty, ka qënë edhe Kadri Hazbiu, i ndodhur përballë dëshmive të shoferit të tij, por edhe të “thesit me miell”, Fiqret Shehu, ndërtoi “alibinë” e të qënurit në shtëpinë e sekretares së tij, Elit, burri i së cilës, Ismeti , kishte përvjetorin e lindjes. Në fakt Kadri Hazbiu i kishte llogaritur mirë të dyja veprimet që kreu, i dyti për të mbuluar të parin…” (!!)

Vetëm për kaq, e thënë troç, po qenë faktet, provat, dëshmitë e dëshmitarët, kështu siç po shkruan Avokati, atëherë gënjeshtrat flamëmadhe do triumfojnë si hashashi i kudombjellë e kudokorrë, dhe njerëzia do turrullosen me tymnajën e tyre,dhe nuk do jetë kurrë esëll, që të shohë me sy e të gjejë të vërtetën e sotme, pa të le të zbardhin enigmën e kësaj ngjarjeje të shkuar! Shkruan për shumë prova, dëshmi e dëshmitarë, por përmënd vetëm emra, fjalë të përgjithëshme, etiketime pa hesap, perifrazime, që kurrsesi nuk përbëjnë provë.

Ndjehem i zhgënjyer prej Avokatit, dhe shprehem haptas, se vetëm kjo sa shkruan ai, përbën provë të pastër, ku trillon, mashtron, na fyen, denigron, poshtron, jo vetëm ne të tre (Kadriun, mua dhe sekretaren), por edhe familjet tona, duke shpifur gjëra të pa qëna, duke na sjell shqetësime sa morale edhe shëndetësore, veprime këto që sipas Kodit Penal, që nuk di sa e si e njeh, e ngarkojnë me përgjegjësi të rëndë ligjore para organeve të drejtësisë.

Ky veprim është jo vetëm i paligjshëm, por dhe anormal e amoral për një kuadër, a intelektual e aq më keq për një Avokat, jo i moshës së re, por i moshës së tretë! Nuk ia kemi borxh një veprim të tillë!

Meqënë se më përmëndet emri detyrohem moralisht të jap këto shpjegime:

Për aq sa di, si dëshmitar okular i kohës, deklaroj se nuk ka asnjë alibi të ndërtuar nga Kadri Hazbiu lidhur me darkën e ditëlindjes. Avokati gabon shumë rëndë, që mendon e shkruani kështu fantazira e alibira, ndaj unë, sekretarja apo kolegë ushtarakë, që jemi ende të gjallë, këtu në Tiranë, nuk mund të heshtim, kur ai, pa iu dridhur qerpiku i servir publikut “alibinë”, se Kadriu ka pasqënë në shtëpinë e sekretares! Ky është një skandal, e një mashtrim i pashoq!

Jo, o i uruar, ai ka qënë në shtëpinë time, në Laprakë. Nuk është alibi por është fakt, që unë, Ismet Isufi, nga Golemi i Kurveleshit, ish Ndihmës i Ministrit të Mbrojtjes, (pra në atë kohë Kadri Hazbiu), fiks më 17 dhjetor 1981 kisha 35 vjetorin e lindjes. Këtë e dinë të gjithë ushtarakët e civilët e Ministrisë së Mbrojtes dhe më gjerë.

Kjo vërtetohet nga pasaporta ime, që ka edhe emrin e babës dhe të mëmës, pra me rrënjë të saktë dhe jo si këto sot, që duket sikur s’kemi lindur nga nëna, por epruvetat laboratorike. Pasaporta, (që më shpëtoi kokën) kaloi nëpër duar e tre hetuesve, e së fundi në atë të Ministrit të Brendshëm Hekuran Isai, që e pa me sytë e vet, se nuk besonte e dyshonte njëlloj si Avokati, që nuk kisha 35 vjetorin e lindjes, por ishte e stisur; Oh , ç’kam hequr për atë darkë famëkeqe të datës 17 dhjetor 1981.

Po ku ta dinin prindërit e mi, qysh në dhjetor 1946, shënuan datën 17 e jo një tjetër, që gjysëm analfabetë, e pa njeri e mbështetje, nuk njihnin as Enverin as Mehmetin, as Kadriun, se shkonin në mend se i biri do bëhej i hairit, do rritej e do merrte pozitë pranë udhëheqjes së lartë! Ku ta dinin ata se pas 35 vjetësh, do bëhej mbledhja e Byrosë Politike, dhe kryeministri i kohës do t’i kthente vetes grykën e revoles. Ku ta dinin ata, dhe të afërmit se në kasollen time, dhomë e kuzhinë, në Laprakë, do vinte edhe ministri famëmadh e fatkeq, dhe darkën që do ta pagëzonin me emrin ”Alibi” të tij, “të improvizuar”, “të mirëllogaritur”, etj.për të mbuluar gjurmët e “vrasjes” së Mehmet Shehut(?!)

Më tej: Eli ishte sekretarja (dhe stenografe), njëherëzi edhe shoqe pune me mua, të të njëjtit kabinet pranë ministrit; Unë nuk jam burri i saj. Eli- bija e ish oficerit të lartë të luftës nga Leskoviku, është nuse e Yllit, e djalit të familjes së nderuar Kokushta, njëherazi nip i familjes patriotike e atdhetare të mirënjohur të Nushajve. Atë natë i shoqi i saj nuk ka patur përvjetorin e lindjes, siç shkruan në alibinë e tij Avokati, të emërtuar “provë e dëshmi” etj

Për lexuesin e nderuar po e jap të qartë “Tabllonë Sinoptike” të darkës time famëkeqe!

Çdo ditë, në orën 7 pa çerek, i pari që vinte në zyrë ishte ministri. Lexonte informacionin e ngjarjeve të 24 orëve në ushtri dhe shtypin. Në orën 7.00 bënte ato pak telefonata që uronte kuadrot për ditëlindjen, sipas listës që paraqeste Drejtoria e Kuadrit, pastaj fillonte punën. Ishte sadisfaksion i madh për këdo të të urojë ministri kur je në detyrë në Sazan a në Gramoz, në Tropojë a Konispol.

Atë ditë, 17 dhjetor më thirri në zyrë, më përqafoi dhe uroi 35 vjetorin e lindjes. Bashkë me Elin, na dha edhe kafe. – Besoj se do na urdhërosh dhe në kasollen time – iu drejtova, nisur nga fakti që ai kish shkuar për urime dhe te shumë kolegë ushtarakë, ku bënte biseda të këndshme me familjet e tyre dhe kurrë për aheng, ku tek disa kam qënë dhe unë i pranishëm.

Qeshi! -Nuk ta jap fjalën!- tha. Thënien e “përktheva” që nuk donte të merrja vesh nëse do vinte. E kish në natyrë që të mos vinte në siklet askënd. Kish dëshirë të vinte çak-bam, thjesht, pa qiber, pa zhurmë e bujë. Nuk e dija se kishte mbledhje atë ditë. Madje, tha : Lere punën sot, shko festo me familjen! Ashtu bëra.

Në mbrëmje veç të familjes dhe të afërmve, erdhën dhe kolegë nga Ministria, midis tyre dhe shoqja e kabinetit, Eli, e cila tha: Ministri nuk vjen, se janë në mbledhje lart. Rreth orës 8 e pak, ministri më merr në telefon nga KQ, më uroi ditëlindjen, dhe shtoi: – Mos më prisni, nuk vij se jemi akoma të angazhuar! U bëj të fala prej meje gjithë familjes!

– Ne të presim, karriken e ke bosh!- iu përgjigja. Kishim më shumë se një orë që këndonim e festonim. Bie zilja e telefonit,më njohu në zë, dhe tha: -Aty jeni ! -Po, të presim!-u përgjigja. – Po gjeta dy miq në shtëpi e nuk i lë dot e të largohem!

– Merri edhe ata me vete!- nxitova t’i pergjigjem.

– Mirë, po vij, por dil e na prit, se këta (shoferi e shoqëruesi) nuk ta dinë shtëpinë!

Erdhi, me dy miqtë në Laprakë! Kënduam, festuam! Nuk na tha asnjë fjalë nëse ishte në mbledhje, ç’u tha e ç’u bë! Iku bashkë me shokët, gati ora 1 pa dhjetë, madje në makinë mori edhe të tjerë dhe i çoi nëpër shtëpitë e tyre në Tiranë. Kjo është ngjarja e darkës famëkeqe.

Atëhere cila është alibia që ndërtoi Kadriu për ditëlindjen!? Si e vërteton Avokati që në këtë kohë që ish tek unë ai ka qarkulluar te vila e Mehmetit në mënyrë misterioze. Ku është misteri në këtë rast ditëlindje, që e shqetëson?

A e ke pyetur shoferin e tij, që është gjallë, këtu në Tiranë për këtë ditëlindje? Mirë infermjeren që i ka dhënë gotën me çaj Mehmetit, qënka “zhdukur”, “arratisur”, 7 male e dete kaptuar, në rrethinat e Oqeanit Indian, po Mua e Elin,jemi 500 metra larg zyrës së tij në Tiranë, pse nuk denjoi të na “hetonte” meqë e ka shumë merak “zbardhjen e enigmës “ dhe e bren së brëndëshmi rihapja e hetimit?

Nuk vë dorën në zjarr, nëse Kadriu ka shkuar tek vila e Mehmetit, para apo pas kohës që ishte në shtëpinë time, sepse unë isha në Laprakë, dhe jo me të, apo pas tij. Nuk di as se si i ka bërë llogaritë mirë apo keq, apo për qarkullimin e tij misterioz aty. Por as Avokati nuk thotë asgjë, veç lëshon turfullima, bubullima, tym e mjegull me fantazira e alibira.

Përsa tregoj është fakt, e jo alibi! Këtë fakt e dinë gjithë të pranishmit, që shumica janë ende gjallë! Cilindo njeri i thjeshtë e i ndershëm e kupton se këtu nuk ka asnjë grimcë për krijuar alibi! Alibira krijuan e krijojnë zemërkatranët, të ligjtë, cmirëzinjtë, qejfprishurit, interesaxhinjtë, servilet e çdo kalibri. I ndershmi e thotë të vërtetën açik! E vërteta është e thjeshtë, e qartë, e dukshme, e lexueshme! Gënjeshtra është me fjalë shumë, plot me dredha, plot tym e mjegull, por gjithsesi, herët a vonë, ajo zbulohet si e tillë.

Në shkrim bien shumë në sy mllefet (nuk di sa me bazë i ka) që ka Avokati për Ramizin, Kadriun, Hekuranin , Feçorrin, Fiqreten (“thesi me miell”) e të tjerë. Tërhoqi vëmëndjen fakti se në shkrim ai flet njëlloj njëlloj siç flisnin si Ramizi, e Hekurani, ato muaj që gjykohej Kadriu e të tjerë: vetëm fjalë, etiketime, aludime, fantazira, dyshime, alibira.

Pikërisht, me këtë gjuhë për “alibi” e ‘improvizim” të ditëlindjes time ka folur Ramizi në takimin ditor me sekretarë të KQ më 12 shtator 1983, që unë e kam marrë vesh më vonë nëpërmjet një kolegu ushtarak dhe e kam denoncuar publikisht falsitetin e kësaj “alibie”, “improvizimi”, e përralla të fantazuara, në gazetën “Panorama” në datat 17 dhe 18 qershor 2007, kur Ai qe akoma gjallë,(jo në funksione, por në pension) dhe jo si të tjerë, që shkruajnë “trimërisht” e pakurrfare “frenash”, pasi ata janë larguar nga kjo botë!

Avokati nuk i ka lexuar fare këto, jo një por disa shkrime e libra në vite, sepse po t’i kishte ndjekur me vëmëndje, nuk do bënte gafa të tilla, deri sa të më bëj bashkshort me sekretaren! Siç duket ai lexon gazetën vetëm kur shkruan vetë, apo kur shkruhet për të, dhe kjo tregon më qartë se sa është i interesuar për enigmën e vrasjes së Mehmet Shehut!

Sipas meje, nuk është aspak e lehtë të flasësh apo të shkruash për Mehmet Shehun, ashtu siç ishte , e siç e njohin bashkëluftëtarët, dhe të gjithë ata njerëz, me pozitë apo të thjeshtë, që shumë a pak u ka rënë rasti të punojnë e jetojnë me të. Personalisht, mendoj se ende nuk kanë lindur akoma ata burra e ato pena të arta, të drejtë, të kthjellët, të paanshëm që të shkruajnë saktësisht e realisht për të tilla figura të mëdha të Shqipërisë e më tej, figura komplekse, shumë planëshe, që bënë Epokë me Luftën Nacionalçlirimtare, bënë Shtetin shqiptar, rindërtuan vëndin e shkatërruar e të prapambetur gjysmë feudal, bënë Shqipërinë, atë Shqipëri që gëzojmë sot, dhe që ca nga klasa politike në këto këto vite bëjnë çmos ta shesin, ta plaçkitin, ta copëzojnë, e pse jo edhe ta zhdukin nga harta politike e Evropës.

Kjo vështirësi e mosmundësive të shkrimeve të tilla që pasqyrojnë drejtë figurat madhore të së kaluarës, ekziston edhe për faktin e faktorëve të brëndshëm e të jashtëm, aq të ndërthurura , që sollën ato situata, dhe që ende janë në veprim. Do duhen kohë, dekata, kur ne s’do të jemi, që për këtë e të tjera, të dalë e vërteta në dritë.

Por gjithsesi, shumica e të vërtetës së kësaj të vërtete, pra “enigmës” dihet. Më së shumti, e ka thënë açik vetë i zoti, madje të shkruar të në letër me dorën e tij, që kush di të lexojë, kupton edhe më shumë! Ka mbetur shumë pak për t’u ditur. Nuk besoj se nuk e dinë të vërtetën shumë ish kuadro të lartë të kohës dhe sidomos e kryesisht pjestarët e familjes. Nuk është as rasti e as momenti të merremi gjatë me të, kur janë sheshit, në çdo derë, familje, fis, fshat, krahine e në mbarë Shqipërinë halle më të mëdha, kapitale, që kanë të bëjnë me mbijetesën e njerëzve, e deri me ekzistencën e Shqipërisë.

Është momenti që më shumë se kurrë t’i lëmë të qetë të vdekurit, në të vërtetën e në botën e tyre. Ata nuk mund t’i trazojmë orë e çast, mbarë e mbrapsht, duke kokolepsur e hedhur në shoshoq të pasmit. Nuk mund të merremi me çvarrosje të vdekurish, duke bërë kështu që të vdesim të gjallët. Nuk mund të ngjallim vazhdimisht e çdo ditë luftë klasash. Këta udhëheqsa kalibri, me shumë të mirat, por edhe me të metat e gabimet e tyre, nga shkruesit e intervistuesit, e mira e do që jo të shprehim mllefet e nxijnë gjithça, për hir të politikës së ditës, të duken modernë, demokratë, bashkëkohorë.

Por dhe jo të tjerë të verbohen nga dashuria e nostalgjia dhe të bëjnë fushë me lule gjithçka. “Gjella me krype , e krypa me karar” na mëson urtësia popullore . Ruajtja e masës, e ekuilibrit, e vërtetësisë, e gjakftohtësisë, e llogjikë së shëndoshë etj. janë abc-ja e të folurit dhe të të shkruarit, për sot e nesër, për ne dhe brezat. Kur fjala vret më shumë se plumbi, edhe më keq, më vrastare, është e shkruara! Fjalët i merr era, e shkruara ngelet.

Mund ta heqësh gozhdën e ngulur keq në dërrasë, por vrima e saj mbetet! Të mos harrojme se ata udhëheqësa kanë patur familje, lanë pas fëmijë e pasardhës, që gjithsesi kanë ndjesitë e tyre. Këtë nuk duhet ‘ta injorojmë.

Shkrime të tilla ndikojmë për keq tek ata, e të tjerë dhe pikërisht në një kohë që e konsiderojmë veten në një shoqëri moderne, të civilizuar, të kulturuar. Në këtë shkrim gjen me trastë etiketime të shumë personaliteteve e personave, jo të bazuara në fakte e prova, por shprehje ndjenjash, mllefe, urrejtje, qejfmbetje, etj, të cilat nuk dëshiroj t’i rishkruaj,që gjithsesi nuk lënë shije të mirë, edhe për publikun e gjërë e jo më për pjestarët e familjeve a të afërm të tyre.

Kanë kaluar 35 vjet, e ç’ nuk kemi parë e dëgjuar. Me dhimbje shprehem se ka jo pak njerëz, madje civilë dhe ushtarakë, me goxha detyrë, që pasi molën mirë “Lopën e Kuqe” , ndërruan xhaketë, i ndihu fati që u polli kokoshi, dhe molën edhe lopën “Blu” dhe bijat e stërbijat e tyre. Jo vetëm kaq por me një “kompetencë” të çuditshme, që të lënë pa mënd, marrin nëpër gojë personalitetet më të larta partiake e shtetërore të sistemit që lamë pas, dhe hiqen sikur kanë qënë fill pas derës a pas tyre, madje bash në trurin dhe zemrën e këtyre personaliteteve dhe pa asnjë fakt e provë, fantazojnë , shqepin grumazin, flasin e shkruajnë , mbarë e mbrapsht, për skenare, eliminime, ku hamëndjet që i quajnë “argumente të pakundërshtueshëm”.

Çuditërisht e paraqesin veten si të lartë, “bashkëpuntorët më të ngushtë”, dëshmitarë kyç, si më profetët apo Kasandra, në parashikim të ngjarjeve nëse do kish ardhur ai apo ky në krye pas vdekjes së Enver Hoxhës. Fantazitë e alibitë e tyre na i parqesin si të vërteta absolute, ç’ka mendojnë se njerëzit e thjeshtë, do t’i besojnë e përvetësojnë pa një pa dy ato.

Nuk është e vështirë, që këta kalemxhinj, e llafollogë, përpara personaliteteve të larta si Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Hysni Kapo, Beqir Balluku, Kadri Hazbiu, Ramiz Alia e shumë të tjerë, ngjajnë si kodrat e Selitës, para Vargamalit të Dajtit. Të thënat e të shkruarat janë shashka, që lëshohen, me synimin absurd e Donkishotian, që të “sheshojnë “ Malin e Dajtit, e të dalin këto kodra si më të lartët, më të diturit, më largpamësit, më bashkëkohorët, më perëndimorë se perëndimorët, që e thithin me majë të hundës, idenë e midenë e largët të përtej deteve e oqeaneve.

Shumë civilë e ushtarakë, me 30-35 vjet eksperiencë në të kaluarën nuk i kapërdijnë këto gorrica të papjekura, ata edhe më mirë se unë i njohim fare mirë “propagandistët” e “ recituesit” e kohës së sotme moderne, njohin aftësinë, kapacitetin, devotshmërinë e njeri tjetrit, të çdo shkalle, madje edhe ç’ide e mide kanë, ç’ interesa kanë për sot e nesër e deri edhe ç’ “duhan “ pijnë e nga furnozohen.

Eshtë në nderin e gjithkujt të tregohet me integritet, objektiv, i ndershëm, me gërxh në grykë, me shtyllë e palcë kurrizore, me mëndje të kthjellët e të ftohë, për të thënë kudo e në çdo rrethanë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, qoftë e mirë apo e keqe, sidomos aq e domosdoshme për brezit të ri, që nuk njoh ato personalitete të së kaluarës, apo nuk i ka jetuar ato periudha. Jo të marret furça e të nxihet çdo gjë nga e kaluara, kur në fakt s’është e zezë e gjitha. Na duhet që edhe të pohojmë e jo vetëm të mohojmë.

Na duhet të mësojmë nga të këqijat e së kaluarës , që të mos përsëriten, por ama jo të mos shohim ç’ndosh përpara syve tanë sot, ku gjëndja është me të vërtetë alarmante për të gjithë e për gjithçka. Është e drejtë e gjithsecilit të shkruajë , gjithçka që mendon, sipas bindjeve të tij te brendëshme, natyrisht mbeshtetur dhe në një farë analize profesionale të fakteve, provave dhe të rrethanave, me të vetmin synim për të thënë të vertetën, por ama edhe pa cënuar askënd. Nuk është e thënë që gjithçka të pëlqehet nga të tjerët.

Ajo që është detyrim sa ligjor dhe moral për cilindo, sidomos per intelektualin, që merr kurajon të dalë në melçis, është që me kurajo e kulturë qytetërimi të thotë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, sepse vetëm kjo pastron shpirtërat, dhe shërben si shtysë që çon përpara shoqërinë.

ISMET ISUFI

Ish-ndihmës i Ministrit të Mbrojtjes, Kadri Hazbiu