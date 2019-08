Kajmaku e Pjetri/ Basha: Janë dhe dhjetëra të tjerë. Në shtator nisin protestat

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka dënuar heshtjen e kryeministrit Edi Rama dhe të Prokurorisë, pas publikimit të dokumenteve nga PD, që faktonin dënimin e kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku, në Greqi për falsifikim parash.

Duke folur për gazetarët pas takimit me nënkryetaren e CDU/CSU, Basha paralajmëroi se janë me dhjetëra kryetarë të kandiduar nga Rama, që kanë probleme me drejtësinë, dhe që po shqyrtohen nga PD.

“Po shqyrtojmë të gjitha rastet, bëhet fjalë me dhjetëra kryetarë të kandiduar nga Rama. Dënoj heshtjen e Ramës, ka 24 orë që PD ka publikuar dokumentet që provojnë se Kajmaku ka shkelur ligjin dhe duhet sot të ishte marrë i pandehur, dënoj dhe heshtjen e Prokurorisë, që si një shtojcë e pushteti të Ramës, hesht prej 24 orësh.

Rama i dinte të vërtetat që sot i dinë të gjithë shqiptarët, se Kajmaku nuk mund të kandidohej. Ai tashmë ka llogari të hapura edhe me drejtësinë shqiptare. Nuk kemi asnjë të dhënë që prokuroria të ketë nisur procedurat për ta marrë të pandehur. Është e qartë se krimi mbështetet nga politika”, tha Basha.

Kryetari i PD-së Lulzim Basha paralajmëron se në shtator protestat do të jenë edhe më të mëdha edhe më të fuqishme.

“Opozita do të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë. Përveç protestave që do të jenë edhe më të mëdha edhe më të fuqishme në një situatë që është edhe më e vështirë dhe më e pakapërdishme do të fokusohemi edhe më shumë në zgjidhje që do u ofrojmë shqiptarëve“.

o.j/dita