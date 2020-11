“Kaluam fshehtas kufirin, gënjyem banorët duke u hequr si turistë. Basha më tha…” Historia e Bashës me antropologun peruan që hetoi për “shtëpinë e verdhë” në veri të Shqipërisë

“Është një gënjeshtër e trashë. Unë asnjëherë në jetën time nuk kam qenë dhe aq më pak të kem përkthyer për zotërinë në fjalë. Në vitin 2004 unë nuk kam punuar për Tribunalin, por kam qenë në UMNIK përgjegjës për krijimin e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë dhe transferimin e kompetencave të UMNIK kësaj ministrie.

Mbaj mend se zotëria është marrë në punë për të ndihmuar në procesin e identifikimit dhe në ekzaminimin e eshtrave të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe fatkeqësisht në këtë kontekst figurojnë më shumë se 1800 qytetarë të cilëve nuk iu dihet fati.

Në 2004 përgjegjësia ime ka qenë të përgatisja tranzicionin nga UMNIK drejt një ministrie kosovare të drejtësisë dhe zotëria në fjalë ka pasur një detyre krejt tjetër. Kjo është heqje vëmendje nga një çështje kaq e rëndësishme siç nuk ka asnjë e dhënë për fatin e 1800 viktima me gjasa në territorin serb dhe zhvendosja në akuza false dhe të pambështetura nga asnjë fakt dhe provë e vetme”.

Pas kësaj, është kontaktuar nga Shekulli, Baraybar-i dhe është njohur me qëndrimin e ministrit shqiptar Basha, ndaj deklarimeve të tij në “Le Temps”.

Atij iu tha se zoti Basha ka përgënjeshtruar deklaratat tuaja në Le temps duke thënë se asnjëherë në jetën e tij nuk ka qenë dhe aq më pak të ketë përkthyer për Baraybarin.

Baraybar reagoi i revoltuar në linjë telefonike dhe këmbënguli se e njeh mirë Bashën:

Kjo nuk do të thotë se këto hamendësime apo akuza janë të vërteta, vetëm një investigim i plotë mund të japë vulën përfundimtare në to. Por ai nuk mund të thotë se këto janë gjëra që nuk kanë ndodhur dhe absurditete, dhe të përdorë parulla nacionaliste, sepse ai e di se për çfarë bëhej fjalë” – përfundoi Baraybar

“U prezantuam si punonjës firme rrugësh, dhe folëm me fshatarët, që na u përgjigjën për gjëra të Luftës së Dytë Botërore apo diçka e tillë, dhe se nëse vjen serbi në Shqipëri prapë e përzëmë. Basha tha se mbase duhet të largoheshim, pasi fshatarët do mendonin se ne nuk ishim firmë rrugësh”.

“Lulzim Basha ka qenë me mua në një vizitë që bëmë në Kukës dhe rrethina, për të parë bazën e UCK-së në Kukës dhe një indikacion, se në fshatin Bicaj mund të kishte pasur njerëz të varrosur. Ishim me një Land Rover me targa britanike, dhe kam idenë që duhet të ketë qenë pranvera e 2003-it. Pas Kukësit u nisëm për në Bicaj, dhe folëm me disa fshatarë. Basha ka qenë përkthyesi im në atë udhëtim, -tha për ish-kryeredaktorin e Shekullit, Baraybar.

Adrian Thano shton se përtej atyre që botoi Shekulli, ka patur edhe një deklaratë të Prokurorisë në lidhje me ngjarjet që pretendohet të kenë ndodhur në vitin 2004 në zonën e Burrelit, ku ndër të tjera thuhej:

“Është zhvilluar një proces inspektimi dhe verifikimi i përbashkët i hetuesve të ardhur nga Haga dhe prokurorëve të rrethit të Matit në disa ambiente në zonën e Burrelit. Në përfundim të këtij procesi hetuesit e Hagës së bashku me prokurorët e Matit arritën në konkluzionin se të dhënat që posedonin hetuesit e Hagës për atë që pretendohej se kishte ndodhur në Burrel nuk rezultuan të vërteta”.

Baraybar nuk është i vetmi. Mjeku nga Kosova, Tefik Gashi, edhe ai njëkohësisht pjesë e ekipit të hetimit, dëshmon praninë e Bashës në hetimet rreth Shtëpisë së Verdhë.

Një tjetër konfirmim vjen nga Fred Abrahams i Human Rights Watch, që bën të qartë se “Basha ka punuar për Gjykatën dhe Departamentin e Drejtësisë pranë UNMIK-ut pas luftës, dhe personalisht ke hetuar informacionet për vendet e këtyre burgosjeve në Veri të Shqipërisë”.

Pas dy dëshmive të tjera, zoti Basha nuk reagoi më tej.

Në të vërtetë, kushdo që ka pranuar të jetë pjesë e hetimit të ngjarjeve në Kosovë, si pjesë e strukturave të UNMIK-ut, mund të ndodhej në këtë situatë. Edhe Basha. Aq më tepër nëse ka qenë thjesht një përkthyes.

Po atëherë përse ai tenton të fshehë një fakt, i cili nuk mund të jetë dhe kaq i mistershëm?

Një nga ish drejtuesit e UÇK, sot bashkëpunëtor analist i gazetës DITA, Bedri Islami, i përgjigjet kështu kësaj pyetjeje:

“Janë disa arsye. Nëse do ta pranonte, Lulëzim Basha mund të ishte dëshmitar i akuzës në gjyqin për Thaçin dhe të tjerët, pasi ka qenë pjesë e ndërtimit të kësaj akuze. Politikisht kjo do ta vinte në pozitë shumë të sikletshme. Tjetra në atë që thotë Fred Abrahams, lidhur me rolin e Bashës në hetimin e ngjarjeve të luftës, bëhet një përcaktim që mund të ketë rrjedhime të tjera: Ka hetuar informacionet për vendet e këtyre burgosjeve në Veri të Shqipërisë. Pra, jo vetëm për një vend, por për shumë të tilla”.

Islami flet edhe për një strukturë të ngritur nga vëllezërit Kariç, sidomos nga njëri prej tyre, Bogoljub Kariç.

“Ky ndërmori një gjë të padëgjuar: fabrikimin e dëshmitarëve të rremë, të cilët do të kishin qenë pjesë e ngjarjeve, jo vetëm në Shtëpinë e verdhë. Këto dëshmitarë të rremë, jo vetëm serbë, do të paguheshin mirë dhe disa prej tyre ishin paguar në shpërblim të dëshmisë së tyre.

Vëllezërit Kariç në Kosovë nuk kanë qenë një bandë e zakonshme. Ata kishin bankën e tyre private, rrjetin e sigurisë, shërbimin sekret, dhe ishin njerëzit më të afërt të Jovica Stanishiçit, dajës së Damir Fazlliçit”.

Duhet theksuar se reagimi i Bashës në Shekulli ishte i dyti i tij mbi të ashtuquajturën “shtëpia e verdhë”. Një vit para se të publikohej intervista e Baraybar, “shtëpia e verdhë” ishte përmendur në një libër të botuar nga Karla del Ponte dhe Basha i kushte quajtur akuzat e saj, “broçkulla”.

Si përfundim çfarë deklaroi Baraybar në Le Temps që ishte zanafilla e gjithë kësaj? Më poshtë, pjesë nga intervista e tij në gazetën zvicerane:

Le Temps: Z.Baraybar, kur dhe si kanë mbërritur informacionet e para tek ju?

José Pablo Baraybar: Kisha tashmë informacione në dosjet që kam gjetur kur arrita në Kosovë, në qershor të 2002-t. Por, dy muaj më vonë, ne kemi marrë nga një burim një dosje shumë precise mbi “shtëpinë e verdhë”

Le Temps: Kush jua dërgoi, kush është ky burim?

José Pablo Baraybar: Nuk mund t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. Dosja përmbante tetë dëshmi të personave që nuk njiheshin mes tyre dhe kishin marrë pjesë në transportimin e të burgosurve nëpërmjet kufirit me Shqipërinë. Disa prej tyre i kishin shoqëruar viktimat deri tek “shtëpia e verdhë”. Kishte madje fotografi të kësaj shtëpie. Ajo ishte e verdhë por, dy vjet më vonë e kam gjetur të lyer në të bardhë.

Le Temps: E çfarë bëtë ju?

José Pablo Baraybar: Problem i madh ishte se UNMIK nuk kishte juridiksion mbi Shqipërinë. E pamundur të bëje një kërkesë zyrtare. Prandaj, për të tentuar të verifikoja disa informacione të dosjes, unë kalova kufirin si turist, në një makinë të zakonshme. Përkthyesi im quhej Lulzim Basha. Ai punonte për Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish- Jugosllavinë (TPIY). Më pas ai u bë ministër në Shqipëri dhe e kam dëgjuar vitin e kaluar të thotë se gjithë kjo histori e organeve ishte broçkulla. Ndërkohë që unë e di që ai di. Ai ishte me mua. Ai kishte dosjen.

Le Temps: A ishte i frytshëm ky udhëtim?

Jo. Ne u prezantuam si inxhinierë të ngarkuar për të ndërtuar një rrugë. Ne bëmë pyetje në kampet e UÇK. Qëllimi ynë kryesor ishte varreza e Bicajt, në jug të Kukësit ku sipas dosjes gjendeshin trupa serbesh të Kosovës. Por na kuptuan dhe na u desh të iknim pa mundur të shkonim në Bicaj.

Le Temps: Më së fundi si mundet ju të kontrolloni Shtëpinë e Verdhë në shkurt të 2004?

Kjo ka qene shume e komplikuar. Na u desh të bindnim TPIY që s’ishte e interesuar aspak per kete çështje. Por vetem ajo mund te merrte autorizimin per te punuar ne Shqiperi. Perfaqesuesi amerikan ne Prishtine gjithashtu nuk ishte i interesuar.

Le Temps: Dhe çfare gjetët ju?

Puna ishte tmerresisht e veshtire. Këtë herë ne ishim të shoqëruar nga nje prokuror shqiptar qe nuk rreshtte së thëni se po humbnim kohën kot, se ishte shumë vonë, se duhet të ktheheshim etj.

Sipas përkthyesit tim (Basha) prokurori ju thoshte banoreve te shtepise (Familja Katuci) se si duhet t’u pergjigjeshin pyetjeve tona. Gjetem ne nje kosh plerash pas shtepise qese me medikamente, kryesisht qetesues muscular, shiringa, biles dhe nje instrument transfuzioni. E gjitha kjo ne mes te asgjese. Ishte e paimagjinueshme qe ata banorë fshati të dinin te perdornin keto materiale.

Prokurori shqiptar insistonte qe duhet te iknim. Ne patem akoma kohen te benim nje eksperiment me Luminol, nje produkt qe evidenton gjurmet e gjakut. Ne pame qartesisht dy linja ne kendin e djathte ne dhomen kryesore sikurse ne te gjitha anet e nje tavoline. Kishte gjithashtu gjurme ne mure. Ne nuk provuam ta merrnim nje pjese nga kjo sepse nuk kishim mjetet dhe Luminoli nga ana tjeter neutralizon elementet e gjurmes.

Le Temps: Sipas mendimit tuaj çfare ka ndodhur ne kete Shtepine e Verdhe. Dick Marty

sygjeron qe ishte nje vend tranziti, torturash dhe testesh mjekesore por jo heqje organesh qe

duhet te kete ndodhur ne Fushe-Kruje prane aeroportit te Tiranes

Eshte shume e veshtire ta thuash këtë duke u nisur nga te dhenat qe mundëm të mblidhnim. Nuk me mbush mendjen qe ai vend te kete qene nje klinikë. Duke pare izolimin e tij nuk ishte vendi ideal per te nxjerre dhe per te hequr veshka. Por ndoshta mund të jetë e mundur qe aty i seleksiononin njerëzit. Gjithseei përsa i perket mureve te mbuluar me gjak ne kemi gjetur të tilla në shume vende te tjera krimi ne Kosove.

Le Temps: Pas kontrollit te Shtepise se Verdhe çfare bete ju?

Nuk kisha asgje per te bere. Gjithcka ishte ne duart e TPIY.

Le Temps: E perse TPIY nuk beri asgje?

Eshte e çuditshme qe ish-prokuroria (Carla Del Ponte) publikon nje liber ku flet per kete, nderkohe qe ajo mundej te hapte nje hetim kur ajo ishte ne detyrë para 2007-es dhe kur gjykata duhet te perfundonte hetimet e saj.

Ne e beme punen tone. Ata do te thone qe ju nuk kishit juridiksion mbi Shqiperine. Por sikur kjo t’ju interesonte, ata mund te ishin më aktiv vetë. Ashtu sikurse ato mund te hetonin mbi 470 te zhdukurit pas mberritjes se KFOR-it.

Ata hetuan shume pak dhe dy akuzat e vetme te tyre nuk dhane asgje. Duhet thene qe policia e OKB ishte nje fatkeqesi. Ti ishe nje polic qarkullimi ne Zvicer apo ne Angli dhe ja per gjashte muaj ne Kosove ngarkoheshe per nje hetim mbi krimet e luftes. Nga do t’ja filloje, çfare do te beje?

Plus duhet të kryesh nje hetim kundër vendit qe te mirepret, ku drejtuesit janë ata që heton. Si të arrish te ekuilibrosh gjithçka ke kunder tyre? Njehere isha ne Prishtine me nje perfaqesues special te OKB-se, – nuk po jap emer – duke diskutuar per nje krim per te cilin UCK-ja ishte pergjegjese. Ai me tha: “Është Thaci aty te dera. A mund te dalesh nga porta mbrapa?” Eshte real-politikë, e kuptoj por nje krim eshte nje krim.

