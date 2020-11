FOTO: “Kaluam fshehtas kufirin, gënjyem banorët që do ndërtonim rrugë. Basha më tha…” Historia e Bashës me antropologun peruan të “shtëpisë së verdhë”

José Pablo Baraybar është një antropolog me origjinë peruane që ka punuar si ekspert i OKB-së, mbi skenat e krimeve të luftës dhe genocidit në Haiti, Ruanda, Bosnje, Kroaci dhe sigurisht Kosovë. Në Kosovë ai ka drejtuar nga 2002 në 2007, OMPF-në (Byroja e Kërkimit të të Zhdukurve dhe e Mjekësisë Ligjore) krijuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK. Në 5 vjet ai ka udhëhequr ekspedita në terren për zhvarrime viktimash civile dhe identifikime me kërkesë të familjarëve. Po pse emri i tij lidhet me atë të Lulzim Bashës dhe në cilat rrethana publiku shqiptar mësoi rreth përfshirjes së Bashës në hartimin e dosjes për krimet e supozuara të UÇK në Kosovë. Ish-kryeredaktori i gazetës Shekulli, Adrian Thano, sot botues dhe kryeredaktor i gazetës DITA e ka kontaktuar Baraybarin pasi ky i fundit u intervistua nga një gazetë zvicerane në 2010. Bëhet fjalë për “Le Temps”, e cila bashkë me “Tribune de Geneve” ajo është një ndër dy gazetat që botohen në frëngjisht në Zvicër. Zvicra është vendi nga ku më fort është goditur UÇK me akuzën e së ashtuquajturës “shtëpi e verdhë”. Dick Marty është gjithashtu zviceran dhe ish-drejtuesit e UÇK e akuzojnë se ai e ka hartuar raportin e tij të famshëm, pasi ka marrë një dosje të sajuar nga shërbimi sekret serb, pikërisht nga ambasadori serb në Zvicër. Adrian Thano thotë se pas botimit të intervistës me Baraybarin në Le Temps, ai kontaktoi si zotin Basha, ashtu edhe zotin Baraybar. I pyetur për atë që shkruante antropologu peruan në gazetën zvicerane, Basha dha asokohe këtë deklaratë botuar nga Shekulli:

“Është një gënjeshtër e trashë. Unë asnjëherë në jetën time nuk kam qenë dhe aq më pak të kem përkthyer për zotërinë në fjalë. Në vitin 2004 unë nuk kam punuar për Tribunalin, por kam qenë në UMNIK përgjegjës për krijimin e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë dhe transferimin e kompetencave të UMNIK kësaj ministrie.

Mbaj mend se zotëria është marrë në punë për të ndihmuar në procesin e identifikimit dhe në ekzaminimin e eshtrave të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe fatkeqësisht në këtë kontekst figurojnë më shumë se 1800 qytetarë të cilëve nuk iu dihet fati.

Në 2004 përgjegjësia ime ka qenë të përgatisja tranzicionin nga UMNIK drejt një ministrie kosovare të drejtësisë dhe zotëria në fjalë ka pasur një detyre krejt tjetër. Kjo është heqje vëmendje nga një çështje kaq e rëndësishme siç nuk ka asnjë e dhënë për fatin e 1800 viktima me gjasa në territorin serb dhe zhvendosja në akuza false dhe të pambështetura nga asnjë fakt dhe provë e vetme”.

Pas kësaj, është kontaktuar Baraybar. Atij iu tha se Basha i ka përgënjeshtruar deklaratat tuaja në Le Temps duke thënë se asnjëherë në jetën e tij nuk ka qenë dhe aq më pak të ketë përkthyer për Baraybarin.

Baraybar reagoi i revoltuar në linjë telefonike dhe këmbënguli se e njeh mirë Bashën:

“Lulzim Basha ka qenë me mua në një vizitë që bëmë në Kukës dhe rrethina, për të parë bazën e UCK-së në Kukës dhe një indikacion, se në fshatin Bicaj mund të kishte pasur njerëz të varrosur. Ishim me një Land Rover me targa britanike, dhe kam idenë që duhet të ketë qenë pranvera e 2003-it. Pas Kukësit u nisëm për në Bicaj, dhe folëm me disa fshatarë. Basha ka qenë përkthyesi im në atë udhëtim, – tha për ish-kryeredaktorin e Shekullit, Baraybar. “U prezantuam si punonjës firme rrugësh, dhe folëm me fshatarët, që na u përgjigjën për gjëra të Luftës së Dytë Botërore apo diçka e tillë, dhe se nëse vjen serbi në Shqipëri prapë e përzëmë. Basha tha se mbase duhet të largoheshim, pasi fshatarët do mendonin se ne nuk ishim firmë rrugësh” – vijoi ai Sipas antropologut, reagime si ai i Bashës, nuk ndihmojnë dhe këto punë nuk zgjidhen me parrulla politike. “Ajo që mund të them është që zhgënjehem nga reagimi i Bashës. Ai ka qenë në dijeni të hamendësimeve për sjellje të serbeve dhe shqiptarëve të Kosovës në Shqipëri pas lufte për shkak të punës së tij në Ministrinë e Drejtësisë. Kjo nuk do të thotë se këto hamendësime apo akuza janë të vërteta, vetëm një investigim i plotë mund të japë vulën përfundimtare në to. Por ai nuk mund të thotë se këto janë gjëra që nuk kanë ndodhur dhe absurditete, dhe të përdorë parulla nacionaliste, sepse ai e di se për çfarë bëhej fjalë” – përfundoi Baraybar

Adrian Thano shton se përtej atyre që botoi Shekulli, ka patur edhe një deklaratë të Prokurorisë në lidhje me ngjarjet që pretendohet të kenë ndodhur në vitin 2004 në zonën e Burrelit, ku ndër të tjera thuhej:

“Është zhvilluar një proces inspektimi dhe verifikimi i përbashkët i hetuesve të ardhur nga Haga dhe prokurorëve të rrethit të Matit në disa ambiente në zonën e Burrelit. Në përfundim të këtij procesi hetuesit e Hagës së bashku me prokurorët e Matit arritën në konkluzionin se të dhënat që posedonin hetuesit e Hagës për atë që pretendohej se kishte ndodhur në Burrel nuk rezultuan të vërteta“.

Baraybar nuk është i vetmi. Mjeku nga Kosova, Tefik Gashi, edhe ai njëkohësisht pjesë e ekipit të hetimit, dëshmon praninë e Bashës në hetimet rreth Shtëpisë së Verdhë.

Një tjetër konfirmim vjen nga Fred Abrahams i Human Rights Watch, që bën të qartë se “Basha ka punuar për Gjykatën dhe Departamentin e Drejtësisë pranë UNMIK-ut pas luftës, dhe personalisht ke hetuar informacionet për vendet e këtyre burgosjeve në Veri të Shqipërisë”.

Pas dy dëshmive të tjera, zoti Basha nuk reagoi më tej.

Në të vërtetë, kushdo që ka pranuar të jetë pjesë e hetimit të ngjarjeve në Kosovë, si pjesë e strukturave të UNMIK-ut, mund të ndodhej në këtë situatë. Edhe Basha. Aq më tepër nëse ka qenë thjesht një përkthyes. Po atëherë përse ai tenton të fshehë një fakt, i cili nuk mund të jetë dhe kaq i mistershëm?

Një nga ish drejtuesit e UÇK, sot bashkëpunëtor analist i gazetës DITA, Bedri Islami, i përgjigjet kështu kësaj pyetjeje:

“Janë disa arsye. Nëse do ta pranonte, Lulëzim Basha mund të ishte dëshmitar i akuzës në gjyqin për Thaçin dhe të tjerët, pasi ka qenë pjesë e ndërtimit të kësaj akuze. Politikisht kjo do ta vinte në pozitë shumë të sikletshme. Tjetra në atë që thotë Fred Abrahams, lidhur me rolin e Bashës në hetimin e ngjarjeve të luftës, bëhet një përcaktim që mund të ketë rrjedhime të tjera: Ka hetuar informacionet për vendet e këtyre burgosjeve në Veri të Shqipërisë. Pra, jo vetëm për një vend, por për shumë të tilla”.

Islami flet edhe për një strukturë të ngritur nga vëllezërit Kariç nga Peja, sidomos nga njëri prej tyre, Bogoljub Kariç.

“Ky ndërmori një gjë të padëgjuar: fabrikimin e dëshmitarëve të rremë, të cilët do të kishin qenë pjesë e ngjarjeve, jo vetëm në Shtëpinë e verdhë. Këto dëshmitarë të rremë, jo vetëm serbë, do të paguheshin mirë dhe disa prej tyre ishin paguar në shpërblim të dëshmisë së tyre.

Vëllezërit Kariç në Kosovë nuk kanë qenë një bandë e zakonshme. Ata kishin bankën e tyre private, rrjetin e sigurisë, shërbimin sekret, dhe ishin njerëzit më të afërt të Jovica Stanishiçit, dajës së Damir Fazlliçit”.

Duhet theksuar se reagimi i Bashës në Shekulli ishte i dyti i tij mbi të ashtuquajturën “shtëpia e verdhë”.

Një vit para se të publikohej intervista e Baraybar, “shtëpia e verdhë” ishte përmendur në një libër të botuar nga Karla del Ponte dhe Basha i kushte quajtur akuzat e saj, “broçkulla”.

Si përfundim, çfarë deklaroi antropologu Baraybar në Le Temps që ishte zanafilla e gjithë kësaj?

Më poshtë, pjesë nga intervista e tij në gazetën zvicerane, ku vihet re se pavarësisht se gjatë intervistës, Baraybar thotë se gjaku në mure nuk ishte ndonjë provë e qenësishme për të vërtetuar akuzat për trafik organesh, gazeta në titullin e saj ka evidentuar pikërisht “gjakun në mure” dhe e ka publikuar artikullin nën okelion Trafik Organesh.

Le Temps: Z.Baraybar, kur dhe si kanë mbërritur informacionet e para tek ju?