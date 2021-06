“I kam bërë ato foto dhe video për të hequr stresin”, del para KLGJ gjyqtarja e ‘Tik Tok’, jep dorëheqjen nga detyra në Gjykatën e Elbasanit

Në Këshillin e Lartë Gyqësor sapo ka nisur seanca dëgjimore për procedimin disiplinor të kërkuar nga ILD Artur Metani, ndaj magjistrates Enekelda Kapedani.

Kryetarja e Gjykatës së Elbasanit disa ditë më parë i dolën disa video në “Tit Tok”, ku ajo bënte pasarela nëpër zyrë, madje ato i shoqëronte me këngë të tilla që përmbanin fjalë “unë mafia, mafia”, apo të “gjuaj me kallash”.

Mësohet se në këtë seancë të KLGJ është e pranishme dhe vetë gjyqtarja Kapedani.

Kapedani ka dhënë dorëheqjen si zv.kryetare e Gjykatës së Elbasanit, pasi ka bërë mbrojtjen.

“Në rastin konkret ekzistojnë kushtet ligjore për caktimin ndaj magjistrates Enkeleda Kapedani të masës provizore të pezullimit nga ushtrim i detyrës deri në përfundimin e procedimit disiplinor, për shkak se vazhdimi i magjistratit në detyrë diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e magjistratit”, deklaroi Inspektori i Lartë i ILD-së, Artur Metani.

Kapedani, e cila ka deklaruar se nuk ka ndonjë aplikacion në rrjetin social Tik Tok i cilëson si video të vjedhura dhe që dikush po kërkon të hedhë baltë në adresë të saj.

“Po e nis mbrojtjen me një ndjesë të thellë publike. Kam bërë foto dhe video për të hequr stresin, jo për t’i publikuar. Videot e mia nuk kanë ndikuar asnjëherë në vendimet e mia si gjyqtare. As veshjet dhe as muzika nuk kanë ndikuar. Ndonjëherë i bëj video vetes pa prezencën e askujt, pa u menduar mirë. Më gjykoni për veprimet në punë. Jam përpjekur me mish e me shpirt. Kam mbaruar studimet me rezultate super të larta. A ka njeri që nuk e ka kënduar një këngë në jetën e tij private. Jam bërë kokë turku. Unë i përmbush me përpikmëri të gjitha detyrat. Kujt i shkela në kallo? Pse jam unë e goditura”, ka deklaruar Kapedani gjatë mbrojtjes.

