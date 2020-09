“Kam zbatuar detyrën me korrektësi”, Voltana Ademi reagon pas padisë së Këshillit Bashkiak: Si unë kanë vepruar shumë kryebashkiakë të tjerë

Pasi u bë publike padia ndaj kryebashkiakes së Shkodrës, Voltana Ademi nga Këshilli Bashkiak në Shkodër për zëvendësimin dhe emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të KF Vllaznia, vjen edhe reagimi i saj.

Kujtojmë që zonja Ademi po qëndron në shtëpi këto ditë, pasi është prekur nga koronavirusi, por ka gjetur mundësinë të reagojë edhe në lidhje me këtë zhvillim të fundit.

“Nuk jam njohur me projekt vendimet. E kam dëgjuar për herë të parë përmes televizionit. Jam e qetë në ushtrimin e detyrës time me korrektesë. Nga paraqitja në seancën e këshillit, teknikisht asgjë nuk kuptova nga pretendimet. Do ta lexoj me vëmendje dhe do të hedh dritë me profesionalizëm për çdo paqartësi në aplikim të ligjit nëse kanë.

Meqënëse ka interes nga mediat, po ju dërgoj vendimet e të gjithë kryetarëve të Bashkive Vlorë, Kamëz, Lushnjë, etj. Ata, me tagrin që u jep ligji, kanë ushtruar detyrën sikurse ligji parashikon. Nuk besoj se Shkodra për faktin e të qenurit në opozitë bën ndonjë përjashtim”,- shprehet ajo.

o.j/dita