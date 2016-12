KAMBANAT E PARA

Nga Bedri Islami

Më në fund ndodhi ajo që ishte e vështirë të parashikohej deri në ditën e fundit: Gjykata Kushtetuese, duke rrëzuar padinë e Partisë Demokratike, miratoi ligjin e shumëpërfolur të Vettingut. Ankthi për miratimin e tij vazhdoi, si kurrë më parë, deri në mesditën e ditës së enjte, kur nga përtej mureve të Gjykatës, filluan të dalin sinjalet e para të miratimit, e përsëri, ende raporti i votës nuk dihej se si do të ishte.

Edhe kjo u bë e qartë: 6 gjykatës votuan pro ligjit dhe kundër PD-së, dy të tjerë, të vënë në këtë post nga vetë PD, e kundërshtuan ligjin. Këmbanat e para ranë. Ranë për t’u dëgjuar. Për ato që kanë veshë dhe për ata që janë shurdhanë. Do të ketë përballje të tjera mes opozitës dhe Gjykatës Kushtetuese, është e mundur që “dyshja famoze Dizadri-Ymeraj” të bëhet edhe treshe në kundërshtimin e ligjeve të tjera të Draftit të ri Kushtetues.

Me ligjin e ri të Vettingut njerëzit janë lodhur më shumë se me çdo ligj tjetër. Gjyqtarët nuk janë budallenj që nuk e duan Vettigun. As opozita nuk është budallaqe dhe as nuk çirret kështu thjeshtë se është antievropiane. Ata e provuan jo shumë kohë më parë të bënin një kompromis mes shumicës dhe opozitës, për të ndërtuar një ligj të ri, nga i cili do të ishin të përjashtuar shumë figura publike, dhe atëherë, përmes këtij drafti të ri, të reduktuar dhe të ndërtuar sipas bylykbashëve politikë, qetësia do të ishte vendosur.

Një gjë të bën përshtypje: pak para se Gjykata Kushtuese të vendoste për fatin e Vettingut, shumica qeverisëse bëri të njohur draftin e ri për trajtimin e ish-presidentëve shqiptarë. Mund të jetë rastësi, por më shumë se sa rastësi duket një sinjal për “qendrestarin” e opozitës, Berisha, dhe përmes tij tek ndikimi në Gjykatën Kushtetuese, se, për atë, Berishën, do të kishte edhe më tej një periudhë qetësie, luksi dhe kujdesi shtetëror. Bile, edhe më shumë se deri më tani, e jo vetëm për të, por edhe për të afërmit e tij.

Mos qoftë e thënë, por mendja të shkon tek një informacion i mbajtur në rrethe shumë të ngushta se këtyre ditëve ka pasur biseda nën zë për të bërë të njohur këtë paravendim, përmes së cilit, do të qetësohej, jo vetëm njeriu që ishte në fakt epiqendra e ligjit, por, përmes tij, përmes ndikimit të tij, të viheshin në lëvizje edhe ata që do e gjykonin ligjin e Vetingut.

I shpallur si paraligj në një moment të veçantë, e gjitha tingëlloi si paraloja e madhe ose si fillesa e stërkëmbëzës që mund t’i vihet ligjit të Vettingut, përmes bisedave me dyer të mbyllura, të cilat, edhe pse rrallë herë bëhen të njohura, efektin e tyre e kanë të ndjeshëm në vitet e mëpasmë.

Ligji i Vettingut, më shumë se sa është lidhur me pastrimin e korrupsionit të frikshëm në sistemin e drejtësisë, është lidhur me ndëshkimin e krimit të ndodhur në këto 25 vite.

Gjëra të përbindshme që kanë ndodhur nuk janë gjykuar dhe, nëse ka pasur marrëveshje të heshtura, as nuk do të ndëshkohen. Në rrjetë mund të bien peshqit e vegjël të gjykimit, hetimit apo të akuzës, ndonjë politikan lokal, i cili mund të ketë harruar ndonjë detaj të jetës së tij; por, jo vetëm që nuk do të bien, por do e ndërtojnë rrjetën pikërisht “kapot” e mëdhenj të krimit, të harbutërisë dhe të vjedhjeve masive.

Nuk e njoh asnjërin nga deputetët e kërkuar nga prokuroria të largohen nga posti i tyre, pasi kanë fshehur të dhënat e një jete që dihej ndryshe. Ndoshta prokuroria ka të drejtë. Por “shartimi” i kupolës , përmes një vërdallosje, që më shumë është politike se sa reale, kur, po aty, ku janë këto deputetë, gjenden edhe të tjerë, penaliteti i të cilëve nuk duhet t’i lejonte të ishin as në oborrin e parlamentit, nuk lë shijen e mirë.

Në atë parlament janë ende njerëz që kanë udhëruar vrasje, krejtësisht hapur, që kanë fshehur vrasje të tjera masive, si në Gërdec, deputetë që i kanë ushqyer këto vrasje dhe vjedhje masive, duke u bërë vetë pjesë e tyre; në atë sallë ka ende dhe ndoshta do të ketë edhe më tej, njerëz që kanë pasuri marramendëse, për të cilën nuk kanë dhënë asnjë ditë llogari e, si duket, nuk do të japin.

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese është njëra ndër kambanat që njerëzit kanë pritur më së shumti të ndodhë. Ata ranë.

Çfarë do të ndodhë më pas? E vështirë për t’u ditur. Por është një fillesë e mbarë. Lajmi më i mirë në këtë fund viti. Ndoshta një premisë e fuqishme për vitin e ardhshëm. Kambanat ranë. Do të shurdhohen apo do të vazhdojnë të bien. Kjo është një temë e së ardhmes.