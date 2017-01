Kanceri i gjirit: 25 pyetjet që shqetësojnë femrat dhe përgjigjet e ekspertëve

Kanceri gjirit është gjithnjë e më i zakonshëm në botën perëndimore. Si kanceri më i zakonshëm ndërmjet grave ai normalisht është edhe i frikshëm, dhe zbulimi i gjëndrave të gjoksit mund të jetë një eksperiencë traumatik-e.

Për fat të mirë, shumica e gjëndrave të gjirit nuk janë kanceroze.

Megjithatë, për ato pak që janë, shumë kërkime kanë arritur në menaxhimin e tyre.

Kirurgji-a është larguar nga mastektomi-a radikal-e disa dekada më parë.

Rindërtimi i gjirit shpesh është një ofertë. Kemioterapia dhe terapia hormonale janë armët shtesë që mjekët kanë në dispozicion të tyre.

Pra, lexoni më shumë për të mësuar në lidhje me kancerin e gjirit.

Çfarë është kanceri i gjirit?

Kanceri është një sëmundje ku qelizat e trupit shumohen shumë më shpejt sesa normalisht. Kjo rritje e pakontrolluar e numrit të qelizave rezulton në një gjëndër e cila është e njohur si tumor. Këto qeliza abnormale mund të prekin indet dhe organ-et afër tyre dhe mund të përhapen edhe nga enët limfatike në pjesë të tjera të trupit. Kjo është arsyeja pse mjekët kontrollojnë nyjet limfatike nën krah, nëse ju keni kancer të gjirit – për të parë nëse qelizat e kancerit të gjirit janë përhapur në nyja limfatike nëpërmjet sistemit limfatik (sistemi limfatik).

A janë të gjitha kokrrat e gjirit kanceroze?

Jo të gjithë kokrrat janë kancer i gjirit. Në fakt shumica e kokrrave të gjirit janë beninje – kjo do të thotë jo-kanceroze.

Ndryshimet fibrocistike janë një shkak shumë i zakonshëm i kokrrave beninj-e në gji. Ata mund të bëjnë që gjiri juaj të ndihet viskoz ose i grimcuar. Fibrozë nënkupton formimin e indeve fijore – kjo është si një ind. Më shumë se gjysma e të gjitha grave do të kenë ndryshime fibrocistike në një fazë në jetën e tyre, zakonisht para se të fillojnë periodat.

Qeskat e mbushura fluid-e, të quajtur cist-e dhe depozitat e kalcium-it janë shkaqe të tjera të ndryshimeve beninj-e të gjirit.

Një lloj tumori beninj i quajtur fibroadenomë është një gjëndër e ngurtë, e cila mund të zhvendoset nën lëkurë. Fibroadenoma shpesh ndodh në gratë gjatë viteve të tyre riprodhuese. Tumoret beninje nuk janë kanceroze dhe nuk përhapen në pjesët e tjera të trupit.

Çfarë e shkakton kancerin e gjirit?

Zakonisht nuk është e qartë se çfarë i shkakton qelizat që të shumohen jashtë normales në kancerin e gjirit. Shkaku është i panjohur. Kanceri i gjirit është një sëmundje komplekse me shumë faktorë të ndërlidhur dhe mjekët kanë ende shumë për të zbuluar në lidhje me të.

Si mund ta di unë nëse kam kancerin e gjirit?

Kanceri i gjirit në fillimet e tij zakonisht nuk shkakton simptoma. Me rritjen e tumorit, gjithsesi, simptomat fillojnë që të zhvillohen.

Ndryshimet që mund të vihen re me kancerin e gjirit janë:

*Një gjëndër në gji ose poshtë krahut;

*Gropë e thellë e lëkurës mbi gji;

*Shkarkim nga thimthat e gjirit – i pastër ose me gjak;

*Ndryshime në madhësi ose në formën e gjirit; dhe

*Ngrohtësi ose skuqje të lëkurës në çdo pjesë të gjirit.

Nëse ju vini re ndonjë nga këto ndryshime në gjirin tuaj, ju duhet të shkoni menjëherë për kontroll tek doktori juaj.

A ekziston ndonjë test për kancerin e gjirit?

Mamografia – një lloj i rrezeve X – është mënyra më e mirë e zbulimit të kancerit të gjirit përpara se simptomat të zhvillohen.

Mamografia ndihmon në zbulimin e tumoreve që janë shumë të vegjël për t’u ndjerë. Kjo mundëson trajtimin që të fillojë më shpejt sesa kur tumori të jetë i madh dhe në gjendje për t’u ndjerë. Sa më shpejt që të fillojë trajtimi aq më mirë është. Në përgjithësi mamografitë janë të rekomanduara për gratë e moshës ndërmjet 50 dhe 69 vjeç në çdo 2 vjet.

Indet e gjirit tek gratë e reja janë zakonisht mjaft të dendura dhe mamografia nganjëherë nuk mund të zbulojë gjëndrat. Kjo është arsyeja pse mamografitë e rregullta nuk janë zakonisht të rekomandueshme për gratë nën moshën 40 vjeçare – së bashku me faktin se kanceri i gjirit është i rrallë tek gratë e reja.

Po në lidhje me vetë-ekzaminimin e gjirit?

Disa mjekë besojnë se vetë-ekzaminimet e gjirit nuk mund të jenë aq të dobishme sa ishte menduar më parë. Disa studime kanë treguar se vetë-ekzamini i gjirit nuk do të çojë në më pak vdekje nga kanceri i gjirit dhe, në fakt, mund të çojë në shqetësime dhe biopsi të panevojshme. Shoqatat e kancerit ndryshojnë në pozicionet e tyre nëse gratë duhet të bëjnë vetë-ekzaminimet e gjirit. Një gjë është e sigurt – duke bërë vetë – ekzaminimin e gjirit ju njiheni më mirë me gjinjtë tuaj.

Ekzaminimet e gjirit duhet të bëhen njëherë në muaj. Nëse ju jeni në fazën e menopauzës, ju duhet të ekzaminoni gjinjtë tuaj në të njëjtën ditë çdo muaj. Nëse ju nuk jeni në fazën e menopauzës, koha më e mirë është në rreth një javë pas fillimit të periodave tuaja menstrual-e të fundit.

Ju duhet të kontrolloni gjinjtë tuaj ndërkohë që ju qëndroni para pasqyrës me duar të hapura, dhe jo me duar të mbyllura, dhe së fundi duke e shtypur atë në mënyrë të ngadaltë. Kontrolloni për gjëndra apo ndryshime në formë ose lëkurën tuaj. Gjithashtu, duhet të shtriheni dhe në mënyrë sistematike të ndjeni gjinjtë tuaj me 3 gishtat e mesit. Përdorni dorën tuaj të djathtë për të shqyrtuar gjoksin tuaj të majtë dhe anasjelltas. Mos harroni të kontrolloni edhe nën sqetull. Ju gjithashtu duhet të shqyrtoni gjinjtë tuaja dhe sqetullat kur jeni në dush, duke përdorur sapun dhe ujë për t’ju ndihmuar.

A mund të trashëgohet kanceri gjirit nëse ajo është në familjen time?

Ju mund të jeni në një rrezik të lartë për kancerin e gjirit nëse ju keni një pjesëtar të afërt të familjes që ka kancerin e gjirit. Pjesa më e madhe e grave me një histori familjare të kancerit të gjirit, gjithsesi nuk e zhvillojnë atë. Në fakt, 8 në 10 gra që zhvillojnë kancerin e gjirit nuk kanë një histori familjare të lidhur me të.

Ekzistojnë defekte gjenetike në pjesën më të madhe të gjeneve që janë trashëguar që e vendosin gruan në një rrezik të lartë të kancerit të gjirit. Dy gjenet janë BRCA1 dhe BRCA2. Gratë që kanë trashëguar mutacion-e të veçanta në secilin nga këto gjene kanë një rrezik të lartë të kancerit të gjirit.

Çfarë do ta rrisë rrezikun tim në të zhvilluarin e kancerit të gjirit?

Shumë faktorë rrezikues janë identifikuar që rrisin rrezikun e gruas ndaj të zhvilluarit të kancerit të gjirit. Një ndër to është historia familjare, të cilën ne e kemi diskutuar dhe që nuk mund të ndryshojë.

Këtu janë disa faktorë të tjerë rrezikues tek të cilat ju nuk mund të ndikoni.

*Mosha – me rritjen e moshës ju rrezikoni në rritjen e zhvillimit të kancerit të gjirit. Kanceri i gjirit është i rrallë në gratë e moshës nën 35 vjeç.

*Kur keni patur më parë kancerin e gjirit.

*Të paturit e një defekti në gjenet BRCA1 ose BRCA2 – siç u diskutua edhe më sipër, të paturit e një defekti në këto gjene rrit rrezikun.

*Menopauza – nëse ju keni një menopauzë të vonuar (pas moshës 55 vjeçare), ju jeni të ekspozuara ndaj estrogjenit më shumë sesa gratë e tjera dhe keni një rrezik të lartë të kancerit të gjirit.

*Menarche (gjakderdhja e parë menstruale) – nëse periodat tuaja të para vijnë përpara moshës 12 vjeçare, ju jeni të ekspozuar ndaj estrogjenit më shumë sesa gratë e tjera dhe keni një rrezik të lartë për kancerin e gjirit.

*Gratë, mamatë e të cilave kanë marrë ilaçet DES (diethylstilbestrol, një nga estrogjenet sintetike që është përdorur për të parandaluar abort-in nga viti 1940 deri më 1971) gjatë shtatzënisë kanë një rrezik më të lartë për kancerin e gjirit.

*Të qenit më parë të diagnostikuar me një gjendje jo – invazive të gjirit siç është Karcinoma in situ tubular-e/duktale (DCIS) ose Karcinoma lobulare apo gjëndrore in situ (LCIS) rrit rrezikun tuaj për kancerin e gjirit.

A ekzistojnë faktorë rrezikues që unë mund të jem në gjendje për të ndikuar?

Po, këtu janë disa faktorë rrezikues tek të cilat ju keni mundësinë për të ndikuar/influencuar:

-Rritja e peshës – rritja e peshës kur jeni të rritur, veçanërisht pas menopauzës, rrit rrezikun tuaj për kancerin e gjirit.

Konsumimi i alkoolit – pirja e më shumë se 2 pijeve standarte alkool në ditë është e lidhur me një rrezik të lartë të kancerit të gjirit, dhe rreziku është rritur më tej me çdo shtesë standarte të pijeve alkoolike në ditë.

– Marrja e kombinimeve (estrogjen dhe progestogjen) të terapisë së zëvendësimit të hormoneve për 5 vjet ose më shumë është treguar që rrit rrezikun e zhvillimit të kancerit të gjirit.

–Marrja e pilulave kontraceptive oral rrit rrezikun tuaj, edhe pse nivelet e rrezikut kthehen në normale brenda 10 viteve të ndalimit të pilulës

A ekziston ndonjë gjë që mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të gjirit?

Ekzistojnë disa gjëra që janë menduar që të jenë mbrojtëse ndaj kancerit të gjirit, të cilat përfshijnë:

– Ndjekja e një aktiviteti të rregullt fizik (studimet kanë treguar se një shëtitje për 1.5 deri në 4 orë në javë zvogëlon rrezikun e kancerit të gjirit në gratë e fazës së postmenopauzës).

– Të paturit e fëmijëve (sa më shumë fëmijë që ju të keni, aq më shumë ulet rreziku i kancerit të gjirit);

– Të paturit e fëmijës përpara moshës 30 vjeçare; dhe

– Të ushqyerit me gji për 12 muaj ose më shumë.

A do ta rrisë terapia zëvendësuese e hormonove (TZH) rrezikun tim të kancerit të gjirit?

Rezultatet e një gjykimi amerikan të botuar në vitin 2002 tregoi një rritje të rrezikut të zhvillimit të kancerit të gjirit në rastet e përdorimit afatgjatë të TZH-së. Iniciativa e Shëndetit të Grave në përdorimin e kombinuar (TZH që përmban estrogjen dhe progestogjen) u ndal pas 5 vitesh, sepse gratë e trajtuara me kombinimet e TZH-së kishin një rrezik të lartë të kancerit të gjirit në krahasim me femrat që trajtoheshin me tableta. Që në kohën e publikimit të saj, përdorimi i TZH-së ka rënë dhe ka patur edhe një rënie korresponduese në normën e kancerit të gjirit.

Gratë të cilat kanë marrë një kombinim të TZH-së (estrogjenet dhe progestogjen) duhet të rishikojnë trajtimin e tyre me doktorin, nëse ato akoma nuk e kanë bërë këtë gjë. Kombinimi i TZH-së mundet akoma që të përdoret në trajtimet afatshkurtra për simptomat e rënda të menopauzës, p.sh. në lirimin e skuqjeve, por trajtimi duhet të rishikohet rregullisht nga doktori juaj – për të paktën çdo gjashtë muaj.

A ekzistojnë lloje të ndryshme të kancerit të gjirit?

Po. Llojet më të zakonshme të kancerit të gjirit janë të quajtura ductal tumor kanceroz ose gjëndra tumor kanceroz lobulare.

Disa kancera të gjirit mund të stimul-ohen që të rriten nga hormonet, të tilla si estrogjeni dhe progesteroni. Këto kancera janë të njohura si receptorë pozitiv të estrogjenit dhe receptorët progesteron pozitiv, sepse ata kanë estrogjen dhe/ose receptor progesteroni në sipërfaqen e qelizave të tumorit. Një tumor që është hormon receptor-pozitiv mund të përgjigjet ndaj ilaçeve bllokuese të hormonove, siç është tamoxifen.

Si është diagnostikuar kanceri i gjirit?

Kur ju shkoni tek mjeku juaj pas gjetjes së një ndryshimi në gjoksin tuaj, hapi tjetër zakonisht është se mjeku juaj shqyrton gjoksin dhe pastaj do t’ju bëjë një mamografi. Nëse mamografia ngre dyshime, mjeku juaj ndoshta do t’ju sugjerojë një gjilpërë biopsie për të marrë një mostër të vogël të qelizave nga gjëndra. Një biopsi më substanciale mund të merret nëse është e nevojshme. Ndonjëherë ultratingujt janë përdorur për të bërë dallimin ndërmjet një gjëndre dhe një cisti, që është e mbushur me lëng. Ultratingull-i është përdorur gjithashtu edhe në gratë e reja tek të cilat indet e gjirit janë zakonisht mjaft të dendura – dhe ku shpesh është e vështirë për të zbuluar gjëndra në një mamografi.

Nëse biopsia zbulon qeliza kanceroze, atëherë më shumë teste do të bëhen për të gjetur karakteristikat e qelizave kanceroze. P.sh. a kanë ato receptor estrogjen? Ato janë të njohur si receptorë estrogjeni pozitiv. Këto tumore rriten më ngadalë sesa tumoret e tjera dhe shpesh mund të trajtohen me ilaçe hormonale – bllokuese, siç është tamoxifen.

A janë qelizat e kancerit të llojit që do të përhapen shpejt apo jo? Një patolog do të shqyrtojë qelizat e marra nga një biopsi për të marrë një pamje të qelizave të kancerit dhe sesi ata mund të sillen.

Si mund ta di unë nëse kanceri i gjirit është shpërndarë?

Nëse kanceri i gjirit është diagnostikuar, doktori juaj mund t’ju urdhërojë për të bërë teste të gjaku-t, skanim të kockave ose rreze – X për të parë nëse kanceri është shpërndarë në pjesë të tjera të trupit, veçanërisht nëse ai paraqitet i avancuar. Por për momentin, nuk ka asnjë metodë të besueshme për të thënë me siguri nëse kanceri është përhapur në pjesë të tjera të trupit larg nga gjiri, pasi disa nga këto vende dytësore mund të jenë mikroskopik-e. Parashikimi më i mirë i shërimit për të ardhmen është nëse dhe në çfarë shkalle kanceri është përhapur në nyjet limfatike në sqetull.

Çfarë është biopsia e nyjes sentinel?

Lëngu limfatik lan indet e organeve tona dhe pastaj i kullon ato nëpërmjet sistemit limfatik të qelizave në nyjet limfatike ku janë filtruar qelizat e kancerit dhe bakteret etj. Sistemi limfatik i qelizave është një rrjet që mbulon trupin, ashtu si enët e gjakut të sistemit të qarkullimit të gjakut.

Një nyje sentinel është nyja limfatike e parë që merr kullimin nga një tumor dhe për këtë arsye do të jetë e para nyje limfatike për të zhvilluar kancerin.

Biopsia e nyjes sentinel është një teknikë ku një kirurg injekton ngjyrë blu apo një gjurmues radioaktiv në gji pranë tumorit. Pasi boja thahet në nyjet limfatike në sqetull, kirurgu mund të shohë nyjen e parë limfatike. Kjo është nyja sentinel. Kirurgu e heq këtë nyje, e shqyrton atë dhe e dërgon atë për testim, për të parë nëse ajo përmban kancerin.

Supozimi i bërë është se nyja sentinel është një tregues i mirë i status-it të nyjeve limfatike të tjera. Nëse nyja sentinel përmban kancer, ajo është larguar së bashku me nyjet e saj përreth dhe çdo nyje tjetër të dyshimtë. Por nëse nyja sentinel është e qartë, heqja e nyjave limfatike mund të jetë e panevojshme dhe kështu rreziku i efekteve anësore kirurgjikale, të tilla si limfedemë, është shmangur.

Cilat janë trajtimet për kancerin e gjirit?

Nëse diagnoza e kancerit të gjirit është bërë, mjekët tuaj do t’ju tregojnë mundësitë që ju keni për trajtim, bazuar në llojin e kancerit që ju keni dhe sesa ajo është përhapur.

Mundësitë e trajtimit përfshijnë kirurgjinë – kirurgjia e ruajtjes së gjirit dhe mastektomia, trajtimi me rrezatim, kemioterapi dhe medikamente bllokuese hormonale. Ndonjëherë është e nevojshme një kombinim i trajtimeve. Nëse tumori është në gji dhe nuk është përhapur, zakonisht kryhet operacion.

Cilat janë llojet e ndryshme të kirurgjisë?

Kirurgjia ose do të heqë të gjithë gjoksin (kjo quhet mastektomi), ose tumorin dhe disa nga indet normale që rrethojnë tumorin (kjo quhet kirurgjia e ruajtjes së gjirit). Një lloj i kirurgjisë së ruajtjes së gjirit është lumpektomia, ku kanceri është larguar së bashku me një diferencë të indeve normale përreth tij.

Kirurgjia zakonisht përfshin heqjen e disa nyjeve limfatike nën krah.

Trajtimi më i zakonshëm për kancerin e gjirit në fillimet e saj është heqja e nyjeve limfatike e ndjekur nga radioterapi-a.

A ekzistojnë efekte anësore nga kirurgjia?

Për fat të keq, limfoedema ndonjëherë është një efekt anësor i operacionit të kancerit të gjirit. Limfoedema është një pengim i kullimit normal të lëngjeve limfatike nga indet e trupit, e cila shkakton edemën (ënjtje). Kirurgjia e kancerit të gjirit që përfshin heqjen e disa ose të gjitha nyjeve limfatike në sqetull nganjëherë mund të çojë në limfoedemë – ënjtje të krahut. Limfoedema mund të ndikojë në një në 5 gra pas operacionit të kancerit të gjirit dhe gjithashtu mund të ndodhë pas radioterapisë.

A do të jem unë në gjendje që të kem një rindërtim të gjirit?

Shumë gra të cilat kanë mastektomi zgjedhin që të kenë një rindërtim të gjirit. Ajo mund të bëhet në të njëjtën kohë me mastektominë ose më vonë. Ekzistojnë pak metoda të rindërtimit të gjirit dhe doktorët dhe kirurgët tuaj do të jenë në gjendje që t’ju këshillojnë se çfarë është më e përshtatshme për ju. Jo të gjitha metodat janë të përshtatshme për këdo.

Po në lidhje me radioterapinë?

Radioterapia përdor energjinë e lartë të rrezeve-X për të vrarë qelizat e kancerit. Ajo zakonisht kryhet dy javë pas operacionit. Një kurs i zakonshëm i radioterapisë për kancerin e gjirit do të përfshijë trajtimin 5 ditë në javë ndërmjet 3 dhe 7 javëve. Rrezatimi nuk është lëndues dhe ju nuk do të ndjeni asnjë siklet.

Radioterapia nuk shkakton rënien e flokëve tuaja, por afër fundit të trajtimit tuaj, ju mund të ndiheni të lodhur dhe lëkura juaj mund të marrë një pamje sikur është djegur nga dielli dhe nuk është trajtuar.

A ekzistojnë ilaçe në trajtimin e kancerit të gjirit?

Në ditët e sotme, shumicës së pacienteve me kancerin e gjirit nëse është e nevojshme i është ofruar trajtimi me terapinë hormonale ose kemioterapinë.

Terapia hormonale, siç është tamoxifen (p.sh. Nolvadex) ose toremifene (emri i markës Fareston), është e përshtatshme vetëm nëse tumori juaj është receptor pozitiv estrogjen dhe/ose receptor pozitiv progesteron – që do të thotë, që ka qeliza receptor estrogjeni dhe progesteroni. Terapia hormonale bllokon estrogjenin që inkurajon qelizat tumoriale që të rriten. (Rreth 5% e grave me kancerin e gjirit kanë receptorët pozitivë të progesteronit dhe receptorët negativë të estrogjenit. Pavarësisht mungesës së receptorëve estrogjen, disa nga këto gra mund të përfitojnë nga terapia hormonale – ju duhet të diskutoni përfitimet e mundshme me doktorin tuaj).

Medikamente të tjera të reja të quajtur frenuesit aromatase janë përdorur edhe në hormonet e varura të kancerit të gjirit. Këto përfshijnë anastrozole (emri i markës Arimidex) dhe letrozole (emri i markës Femara).

Mënyra të tjera për të reduktuar sasinë e estrogjenit janë: kirurgjia për heqjen e vezoreve, rrezatimi i vezoreve, dhe një implant hormonal i quajtur goserelin (emri i markës Zoladex) i cili është përdorur tek gratë që nuk kanë kaluar ende nëpër menopauzë.

Rreth 20% e kancerave të gjirit janë HER2 pozitiv. Kjo do të thotë se qelizat e kancerit të gjirit në sipërfaqen e tyre kanë nivele të larta të një proteine të quajtur receptorët 2 epidermik të rritjes (HER2). Proteina HER2 stimulon rritjen e qelizave të reja të kancerit. Gratë me kancerin e gjirit pozitiv HER2 mund të përfitojnë nga trajtimi me një ilaç të quajtur trastuzumab (emri i markës Herceptin).

Çfarë është kemioterapia?

Kemioterapia mund të përdorë një kombinim të rreth 50 barnave për të vrarë qelizat e kancerit. Ata mund të jepen me injeksion, pilula ose me injeksion intravenoz, në varësi të ilaçeve. CMF është një kombinim i zakonshëm i tre drogave (ciklofosfamid, methotrexat dhe fluorouracil), i cili është përdorur për shumë vjet. Ilaçet anthracycline, të tilla si doxorubicin (p.sh. Adriamycin) ose epirubicin (Pharmorubicin), janë ilaçe të tjera që përdoren në kemioterapi. Akoma më shumë ilaçe përdoren në kemioterapi për kancerin e gjirit të cilat janë quajtur ilaçet taxanes. Këto përfshijnë paclitaxel (p.sh. Taxol) dhe docetaxel (Taxotere).

Kemioterapia shkakton efekte anësore, siç është humbja e përkohshme e flokëve, përzierje, të vjella dhe lodhje. Juve mund t’ju jepen ilaçe për t’ju ndihmuar për përzierjet dhe të vjellat.

Sa shanse ka që të rikthehet kanceri i gjirit?

Është shumë e vështirë për të përcaktuar përqindjen e rrezikut për një individ, pasi shumë faktorë futen në lojë. Edhe pse është e vërtetë se kanceri i gjirit mund të rikthehet më vonë, rifillimi në shumicën e njerëzve ndodh në 5 vitet e para pas diagnozës. Sa më vonë që të ndodhë rikthimi, më shumë të ngjarë ka që personi ti përgjigjet mjekimit të mëtejshëm.

Në pamje të jashtme dihet se sa më pak të jenë të përfshira nyjet limfatik-e, aq shans më të mirë ka për mbijetesë. Nëse nuk është gjetur kancer në nyjet limfatike, ose kanceri është gjetur në një deri në 3 nyje kjo i jep një shans më të mirë për të mbijetuar 10 vjet më shumë në krahasim me rastin nëse kanceri është gjetur në të.

Një indikator tjetër, është sesi qelizat duken nën mikroskop. Doktorët dhe patologët mundet që shpesh t’ju thonë sesa agresiv është kanceri, nga pamja dhe forma e qelizave të tyre.

Çuditërisht, disa gra që i kanë mbijetuar një diagnoze të kancerit të gjirit thonë se ato kanë patur disa pritshmëri pozitive si dhe disa negative. Ata thonë se kjo i bëri ata të përqendrohen në atë që është e rëndësishme për ta dhe për familjet e tyre. Mbijetuesit e kancerit të gjirit janë bërë më të fortë dhe marrëdhëniet e tyre më të thella dhe më të pasuruara.