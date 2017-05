Kanceri i lëkurës, si ta dallojmë që në fazat e hershme

Pranvera Kola – DITA

Kanceri i lëkurës është një nga kanceret më të zakonshëm. Duke iu referuar rrezikut që paraqet kjo sëmundje, mjekja Ermira Vasili thekson se melanoma është kanceri më malinj i melanociteve dhe forma më vdekjeprurëse e kancerit të lëkurës.

Sipas saj, melanoma përbën 3-5 për qind të rasteve të kancerit të lëkurës, dhe është përgjegjëse për më shumë se 75 për qind të vdekjeve të shkaktuara prej tij. Rastet me melanomë kanë pësuar një rritje të dukshme këto vitet e fundit, duke u bërë problem shëndetësor në mbarë boten.

Shoqata Amerikane për Luftën kundër Kancerit, ka vlerësuar se 1 në 5 amerikanë zhvillojnë një formë të kancerit të lëkurës gjatë jetës. Melanoma invazive është sëmundja e gjashta malinje më e shpeshte tek njerëzit, si dhe sëmundja e dytë malinje më e shpeshtë tek femrat e moshës 30-34 vjeç, teksa bëhet sëmundja e parë malinje tek femrat e moshës 25-29 vjeç.

Mjekët e familjes duhet të jenë të aftë të kryejnë një vlerësim të përgjithshëm të riskut të Melanomës dhe sidomos të identifikojnë personat me Sindromën Familjare të Nishaneve Atipike. Nishanet atipike të zbuluara nga mjeku i familjes duhet të referohen te mjeku specialist dermatolog.

Zbulimi dhe trajtimi i melanomës malinje në stadin e hershëm ul ndjeshëm shkallën e mortalitetit. Prej disa vitesh edhe në Shqipëri janë të regjistruar dhe rimbursuar medikamente për trajtimin e melanomës gjë që bën të mundur trajtimin bashkëkohor, si dhe rritjen e jetëgjatësisë së pacientëve.

Muaji maj në mbarë botën është konsideruar si muaji i kancerit të lëkurës dhe e hëna e parë e muajit përkon me Ditën Botërore të Melanomës.

Çdo vit, gjatë gjithë muajit maj organizohen aktivitete, të cilat sensibilizojnë njerëzit për të parandaluar dhe kapur herët melanomën. Dita e melanomës është quajtur edhe dita e vetëkontrollit për melanomën, ku njerëzit inkurajohen të ekzaminojnë veten e tyre për kancerin e lëkurës.

Në vijim të shkrimit gjeni të detajuara faktorët që ndikojnë në zhvillimin e kësaj sëmundjeje, si dhe këshillat parandaluese.

Kush janë personat më të rrezikuar për melanomë?

Melanoma shfaqet 20 herë më shumë në popullatën me lëkurë të çelet, se në popullatën afrikane. Risku për melanoma shtohet me rritjen e moshës.

Mosha mesatare e personave të diagnostikuar është mbi 50 vjeç, por melanoma nuk është e pazakonte edhe në moshat e reja.

Akuzohet si një nga kanceret më të zakonshëm në moshat e reja. Rreziku për secilin person varet dhe nga një sërë faktorësh të tjerë.

Cilët janë faktorët e riskut?

Janë një sërë faktorësh që ndikojnë në shfaqjen e kësaj patologjie.

Do të përmendim ekspozimin në diell, mosha dhe seksi i pacientit, lezionet prekursore melanocitike (nishane atipike), numri i rritur i nishaneve (mbi 50). Gjithashtu faktorë të tjerë risku për të zhvilluar melanoma janë edhe historia familjare, historia personale për kancer jo melanocitik të lëkurës, nishane kongenitale të mëdha (mbi 20 cm), pigmentimi i lëkurës dhe i flokëve.

Persona me një risk veçanërisht të lartë për melanoma janë edhe personat me “Sindromën Familjare të Nishaneve” (Dysplastic Nevus Syndrome).

Këta persona kanë të paktën një, ose dy familjarë me melanoma dhe shpesh kanë më tepër se 50 nevuse melanocitike, disa prej të cilave atipike.

Si paraqitet një melanomë?

Nevuset (nishanet) normale paraqiten me ngjyre kafe, apo pika të zeza në lëkurë. Mund të jenë të rrafshta, apo të ngritura, ovale, ose të rrumbullakëta, me madhësi më të vogël se 6mm, me kufij të rregullt. Disa prej nevuseve mund të shfaqen në lindje, apo në moshën feminore.

Ndërsa ato të rejat shfaqen gjatë jetës, dhe duhet të kontrollohen herë pas here nga mjeke specialistë. Ato mund të qëndrojnë me vite të pandryshuar në ngjyrë, përmasa dhe kufij, por disa prej tyre mund të ndryshojnë pamjen e mëparshme.

Shumë persona kanë nevuse dhe pothuajse të gjithë janë të parrezikshëm. Eshtë e rëndësishme të vlerësohen ndryshimet që pëson nishani, si në madhësi, ngjyre, apo kufij. Kjo na ndihmon që të kuptojmë se mund të jemi përpara një rreziku për të zhvilluar melanoma.

Cilat janë shenjat e mundshme të melanomës?

Shenja shqetësuese me e rëndësishme për melanomën është shfaqja e një nishani të ri, apo ekzistues, që po ndryshon përmasat, ngjyrën dhe kufijtë. Në këtë situatë duhet të paraqiteni te mjeku specialist për një kontroll të specializuar.

A mund të reduktohet numri i melanomave të reja dhe vdekjeve që shkaktohen prej saj?

Rreth 2/3 e melanomës malinje shkaktohen nga rrezatimi i tepërt ndaj UVR. Reduktimi i këtyre rrezeve ul numrin e rasteve te reja. Ekspozimi ndaj rrezeve të dëmshme të diellit është faktori i riskut më madhor i melanomave.

Këto rreze shkaktojnë melanoma përmes dëmtimit të ADN-së qelizore. Prandaj në parandalimin e rasteve të reja është shumë e rëndësishme:

“Të bëhen fushata edukuese herë pas here, të ndërgjegjësohet popullata mbi efektet anësore ndaj ekspozimit UV, të bëhet inkurajim i ndryshimit të sjelljes ndaj reduktimit të ekspozimit UV (shmangia e qëndrimit në diell në orët, ku rrezatimi UV është me intens, të bëhet edukimi periodik dhe i vazhdueshëm i fëmijëve dhe adoleshentëve, informimi i popullatës për masat mbrojtëse ndaj ekspozimit në diell (përdorimi i çadrave, kapeleve, kremrave me faktor mbrojtës në zonat e ekspozuara), si dhe informim i nevojshëm për rëndësinë e parandalimit të djegieve ndaj rrezeve UVR.

Çfarë mund të bëni ?

Në radhë të parë rekomandohet minimizimi i ekspozimit ndaj rrezeve të diellit. Kur duhet të dalim rekomandohet marrja e masave mbrojtëse, si për shembull pantallona të gjata, këmisha me mëngë të gjata dhe kapele të mëdha, me strehë të gjerë.

Mjaft i rëndësishëm është përdorimi i kremit me faktor të lartë mbrojtës ndaj rrezeve ultraviolet (SPF mbi 50). Përbërësit kryesorë të këtyre kremrave përmbajnë zink dhe titanium që janë elemente kimikë të cilët pengojnë pikërisht rrezatimin ultraviolet.

Rëndësi ka edhe orari i ekspozimit. Shmangni sa të mundni ekspozimin midis orëve 10:00 deri në 16:00. Përdorni sa më shumë lëngje dhe ujë sidomos në periudhën e verës për të ruajtur hidratimin e lëkurës. Pothuajse të gjitha melanomat fillojnë duke ndryshuar ngjyrën dhe pamjen që kanë pasur më parë.

Kanceri i lëkurës rrallë është i dhimbshëm, por në shumicën e rasteve është i dallueshëm që në fazat e hershme të tij. Prandaj kontrolloni vazhdimisht lëkurën tuaj dhe jo vetëm në zonat e ekspozuara ndaj diellit.

Nëse vini re diçka të pazakontë, përfshirë çdo ndryshim në ngjyrë, formë apo madhësi, mos hezitoni të paraqiteni tek mjeku juaj. Është e vërtetë që melanomat shfaqen më shpesh në zonat e ekspozuara ndaj diellit, por ato mund të shfaqen edhe në ato zona që nuk kanë qenë kurrë të ekspozuara.

Pasi janë diagnostikuar dhe trajtuar, rekomandohen kontrolle të rregullta dhe këshillime pasi ekziston rreziku që të zhvillohen përsëri. Sa më herët të ekzaminohen dhe të trajtohen aq më e mirë është edhe prognoza. Duhet të dini që melanomat nuk janë ngjitëse, pra ju nuk mund ta merrni nga dikush tjetër.

A shfaqet Melanoma tek kushdo?

Melanoma mund të shfaqet tek të gjithë ne, megjithatë ka disa individë që janë më të riskuar:

Nëse ju keni më shumë se 50 nishane në trup (përfshirë nishane atipik).

Nëse persona në familjen tuaj kanë pasur melanomë.

Nëse jeni biond ose me flokë të kuq, me ngjyrë të syve bojëqielli ose jeshil.

Në se gjatë periudhës së fëmijërisë jeni djegur disa here në diell.

Nëse keni kryer seanca solari.

Nëse ju keni pasur më parë melanomë ose ndonjë kancer tjetër lëkure.

Nëse ju keni pasur me parë kancer gjiri ose të gjëndrave tiroide.

Rëndësia e kurimit të hershëm

Melanoma e diagnostifikuar në stadet e para është e kurueshme.

Diagnoza e hershme shpëton jetën. Dermatologët rekomandojnë që çdokush duhet të kontrollojë vetë nishanet e trupit të tij duke ju përmbajtur rregullit të mësipërm të alfabetit dhe 1 herë në vit përpara ekspozimit në diell, ose pas tij të kontrollohen nga mjeku (preferohet ekzaminimi me dermatoskop).

Pacienti në se vëren ndryshim qoftë dhe të njërit prej nishaneve atëherë duhet të kërkojë menjëherë ndihmën e mjekut dermatolog.