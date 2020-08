Kaosi në Kakavijë/ Autoritetet shqiptare apel udhëtarëve: Kthehuni mbrapsht! I pamundur kalimi këto ditë! Ja kushtet që duhet të plotësoni

Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka në një komunikim të drejtpërdrejtë përsëriti thirrjen që qytetarët shqiptarë të bllokuar në kufirin Grek të rikthehen në shtëpi, në banesat e tyre .

Xhaçka tha se është biseduar me palën greke dhe se janë duke u ndjekur procedura të zakonshme, njësoj siç bëjnë me çdo shtet tjetër.

“Do të duhet të kthehen në shtëpi, ti nënshtrohen dhe njëherë dhe do të duhet në një moment të dytë.

Po ashtu ajo theksoi se masat dhe kufizimet nuk i ka vendosur vetëm Greqia. I vendosi dhe Anglia me Francën, ne nuk protestuam kur Austria e mbylli linjën e saj ajrore. Shteti fqinj ka marrë këto masa në këto kohë të pazakonta.

Ne do t’i respektojmë sepse nuk çfarë të bëjmë, nuk i biem dot murit me kokë. Ja shumë e trishtuar që shumë nëna, fëmijë janë ekspozuar tek kjo torturë, por është vendimi i tyre. Fatmirësisht rruga në kthim është e lirë”, tha Xhaçka.

Nderkohe Policia shqiptare njofton se për të hyrë në Greqi, qytetarët duhet të plotësojnë këto kushte.

-Të kenë kryer testin e COVID 19, jo me vonë së 72 orë nga dita e udhëtimit dhe rezultati të jetë NEGATIV;

-Testimi të jetë bërë nga autoriteti shtetëror (Instituti i Shëndetësisë) ose nga çdo spital apo klinikë e certifikuar dhe e njohur nga shteti;

-Certifikata të përmbajë të dhënat personale të personit, numrin e pasaportës ose të kartës greke, rezultatin negativ të testit, emrin e Institucionit ku është kryer testimi, adresën, numrin e telefonit, si dhe të jetë e përkthyer në gjuhën angleze;

-Do të lejohen të hyjnë në Republikën e Greqisë shtetasit që kanë leje qëndrimi greke ose shtetësi greke, punëtorët sezonal, si dhe çdo shtetas që ka marrë konfirmim nga autoriteti përkatës;

-Çdo shtetas që do të hyjë gjithashtu duhet të këtë plotësuar formularin PLF. (Passenger Locator Form) në adresën zyrtare në linkun: https://travel.gov.gr. Pas plotësimit të formularit online, secili qytetar do të marrë ne e-mail një konfirmim me një barcode, të cilin do ta paraqesë para autoriteteve në pikën hyrëse të kalimit në Greqi”

o.j/dita