Karantina para ekranit: Mos i lini pa i parë këta filma teksa jeni mbyllur në shtëpi

Filmin “Never Rarely Sometimes Always” e ripashë disa javë më parë dhe u binda që ishte konsideruar si një nga filmat amerikanë më të jashtëzakonshëm, më të sinqertë dhe më empatikë për të drejtat e abortit, shkruan Justin Chang për ”Los Angeles Times”.

Ai këshillon edhe 15 filma të tjerë që nuk duhen lënë pa u parë, në këtë periudhë kur njerëzit janë të mbyllur në shtëpi duke respektuar këshillën e autoriteteve për frenomin e përhapjes së koronavirusit:

1 – “A Beautiful Day in the Neighborhood” me Tom Hanks dhe Matthew Rhys.

2 – “Clemency” me Alfre Woodard.

3 – “Dark Waters” me Mark Ruffalo.

4 – “Emma” me Anya Taylor-Joy.

5 – “Ford v Ferrari” me Matt Damon dhe Christian Bale.

6 – “Hustlers” me Jennifer Lopez.

7 – “The Invisible Man” me Elisabeth Moss.

8 – “Invisible Life”.

9 – “Knives Out” me Daniel Craig dhe Ana de Armas.

10 – “Little Women” me Saoirse Ronan.

11 – “The Lighthouse” me Robert Pattinson dhe Willem Dafoe.

12 – “Parasite” fitues i Oscar.

13 – “Portrait of a Lady on Fire” me Noemie Merlant dhe Adele Haenel.

14 – “Uncut Gems” me Benny Safdie.

15 – “Waves” me Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Sterling K. Brown dhe Renee Elise Goldsberry.

L.H/ DITA