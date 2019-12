Kartolinё Rizeldёs

Nga Romelda Bozhani

Vendosa tё tё shkruaj mё nё fund, Rizelda. Mund ta kesh pritur gjatё kёtё kartolinё. Ndoshta me mendje ke bluar shpeshherё edhe pёrgjigjen. Sepse plot fjalё dashurie mё nanurisin si tё mё vinin prej teje.

Tё pёrfytyroj, teksa lёkundesh nё karrigen tёrё dredha mjeshtrie, atje te kopshti i brendshёm i shtёpisё tёnde koloniale, duke pritur kёto kartolina qё s’tё mbёrrijnё kurrё. Mё del parasysh trupi yt i stёrmadh qё rreh ajkёn e kafesё, art qё ta la trashёgim njё bujtёs i largёt.

Dhe ti mburreshe me artin tёnd europian. Ti e ulur sёrish nё zhezllong. Nga televizori i vjetёr dёgjon me ngulm lajmet e ditёs dhe qan vdekjen e diktatorit. Dhe mua qё mё zё koka e s’mё lё tё shoh bukuritё e vendit tёnd.

Se mё ndёrmendet e njёjta hata e madhe qё zuri vendin tim, kohё tё tjera. Po ti s’je gati tё hapёsh shqisat e tё shohёsh botёn e unё s’tё shkund dot, sepse ti je shkёmbi qё sodit nga bregu oqeanin e tёrbuar. Ti qan diktatorin e vdekur, me rite, ndёrsa bota qan varfёrinё tёnde, me indiferencё.

Do tё doja tё tё shkruaja mё parё, e dashur. Do tё tё doja tё dёrgoja njё kartolinё çdo vit e tё tё uroja. Shumё prej fёmije ishte lumturia jote atёherё kur numёruam bashkё çastet nё shkёmbim tё viteve.

Po ne nuk gjejmё dot fjalёt kur duhet, Rizelda. Vrapojmё ditёn nё kёrkim tё dritёs, lёvizjes, ngjyrave, ritmit rock. Ndёrsa natёn ngushёllohemi me adaxhion tёnde. Errёsira ka marrё shijen e lёngut tё mangos qё ti e pёrgatisje çdo mёngjes si njё magjistare e vёrtetё. Dhe unё tё flas nё heshtje. Flas me ty dhe dua tё kuptoj Kubёn tёnde.

Hemingueji (Hemingway) e deshi shumё Kubёn, mё the atёherё. U pёrpoqa ta pёrfytyroja shkrimtarin nё atё plazh tё bardhё teksa drejtonte palmat nga frynte era, si marinar i vjetёr.

E pёrfytyroja teksa meditonte çdo ditё para oqeanit. Ai rrinte nё kёmbё, atje, me orё tё tёra e nxirrte idetё nga bluja. Ulej e peshkonte me orё tё tёra e nё vend tё peshkut, nxirrte fjalёt. Derisa nata e mbulonte me njё tis vetmie e shkrimtari endej nga njё klub nё tjetrin e nё Havanёn ekzotike shpiknin kokteje pijesh pёr nder tё tij.

S’e di sepse e kam menduar gjithmonё si lehtёsim vdekjen e Heminguejit. Dhembja e shkrimtarit, mbush.

Sipёr shtratit tonё qёndronte portreti i Che Guevarёs. Dhe dhoma ishte e ngrohtё. I njёjti portret ngado. Edhe nё bankё ku radha e njerёzve pёr tё ndёrruar valutёn e bёn tё duket si dyqan qumёshti.

Pёrpiqem ta fotografoj po dukem si e lёnё mendsh mes njerёzish qё mё tregojnё se ёshtё e ndaluar. Edhe nё shtёpinё e thjeshtё tё Che-sё, atje nё majё tё kodrёs, shoh njё burrё tё bukur sa njё faqe muri qё vёshtron herё majtas, herё djathtas, herё lart, herё poshtё.

Kёsaj radhe nё shtёpinё tёnde, me vёshtrim tё papёrcaktuar, tё ngritur lart andej nga qielli, njeriu. Ёshtё idealisti qё nuk shiti dot idealin e tij.

Dhe t’i numёroj njё pёr njё ato muzetё retro qё pashё nё Havanё, tё mbushur me merimanga dhe me portrete revolucionarёsh me kapele, me mjekrra e me mustaqe, me mjekrra e me puro, me kapele e me puro.

Nё mes tё dhomёs, reforma agrare e mbyllur nё njё fuçi, te muri pёrballё, ishte gdhendur parrulla “Hasta la victoria siempre, Fidel”. E pёr Fidelin tёnd qё ju çoi “nga fitorja nё fitore”, njё tjetёr muze i stёrmadh me korniza e dysheme tё brejtura nga mola.

Santiago qё na shoqёroi me taksinё e tij deri nё Trinidad, na rrёfente.

Ishte veshur, rruar e qethur, si mos mё mirё. Kishte tё bёnte me turistё. Si valё rakie spanjishtja e tij. Muzika e pandashme pёr gjatё gjithё rrugёs. Unё shoh nga dritarja e makinёs e Santiagoja i shpjegon artin e joshjes A-sё .

Shoh plantacione tё tёra me sheqer dhe kafe dhe nё atё paqe tё nxehtё mё vijnё nё vesh fjalё tё njё bote tjetёr si: “parfum”, “femra”, “livando flokёsh” e “vёshtrim prej burri tё vёrtetё”. Santiagoja e ka marrё seriozisht rrёfimin dhe ngulmon si i panjohuri nё njё ballo me maska.

Shtёpi tё mёdha, me oborre me lule e pemё tё harlisura ndryshe, shfaqen nё tё dyja anёt e rrugёs. Oh, ato oborret mbushur me lule sa i desha! Secila lule ishte njё fron pёr zogj e ёndrra tё rralla.

Nё oborrin e brendshёm tё shtёpisё tёnde, Rizelda, ne ndjemё zemrёn e Kubёs sё vёrtetё, asaj Kube tё painfektuar nga ideologjia e masave. Pamё Kubёn e qeshur ku njerёzit gatuajnё me merak pёr ditё festash, pavarёsisht vulёs sё varfёrisё.

Ai oborr i brendshёm mbushur me lule, me karrige dhe tryezё tё bardha prej hekuri, ai oborr i brendshёm nё formё katrore, i rrethuar nga dhomat e shtёpisё me dritare tё mёdha, mё ndezi mё nё fund njё shkёndijё pёr Kubёn e vertetё, atё Kubё dekadente qё unё s’e njihja, por qё mezi e prisja.

I kishim lёnё pas nё Havanё ato ndёrtesa gёrmadha tё mbetura si rrёnoja komunizmi. Tё njёjta pallate parafabrikate tё zymta e tё ngushta e me dritare tё vogla qё gёrricnin ndjenjёn time estetike qysh nga atdheu im.

Tё njёjtat fabrika e uzina e muzera e shkolla e kopshte e çerdhe qё tё kujtonin pronёn e pёrbashkёt e qё pёrfundonin si pronё e askujt. Rrugёve tё Havanёs, fasada tё rёna ngrehinash dhe gra me puro tё pandezura. Ishin poza tё thjeshta.

Dhe nё tё njёjtёn pikё ku ishte xhiruar filmi i bukur dikur, era t’i merrte flokёt. Nё Malecónin buzё detit, shёtitorja mё e njohur e Havanёs, njё Chevrolet e kuqe, plotёsonte peizazhin.

Nё Kubёn e pararevolucionit, rrugёt ishin tё gjёra e shtёpitё e mёdha. Shtёpitё e mёdha e dritaret sa njё faqe muri. Nuk m’u nda Markezi (Marquez) dhe njё tregim i tij. Nё njё fshat tё humbur, deti solli kufomёn e njё njeriu tё stёrmadh.

Fshatarёt donin tё bёnin adetin e ta merrnin nё shtёpitё e tyre njeriun gjigand. Por trupin nuk e nxinte asnjё shtёpi, asnjё derё, asnjё dritare. Edhe rrugёt pёr dreq, ngatёrronin mё shumё.

Dhe qё atёherё, vendosёn tё zgjeronin rrugёt. Shtёpitё i ndёrtuan mё tё mёdha e dyert i bёnё nё pёrmasёn e njeriut tё detit. Dritaret i hapёn sa njё faqe muri pёr tё hyrё drita. Dhe drita hyri e s’doli mё.

T’i them tё gjitha kёto, ndёrkohё qё ti je aty, me dorё tё ngritur, nё prag tё derёs dhe na uron tashmё e pёrmallshme: “Feliz Navidad”.

Unё drejtohem drejt rrugicave tёrё diell e histori tё fshehta tё Trinidadit tёnd shumёngjyrёsh, ku njerёzit sajonin festa e vallёzime nё netёt e nxehta tё dhjetorit. Kthehem. “Feliz Navidad, Gёzuar, Rizelda”.

Nё kalldrёmin e zhurmshёm, njё artist bohemian bёnte instalacion me Krishtin njёngjyrёsh.

*****

