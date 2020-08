Katari përgënjeshtron informacionet e publikuara në portalin FoxNews.com

FoxNews.com ka botuar një artikull me burim të dobët me akuza të shumta dhe të rreme kundër Katarit, shkruar nga dy autorë me axhendë të vendosur anti-Katar.

Benjamin Weinthal i “Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracisë” (FDD) edhe më parë ka bërë pretendime të shtrembëruara kundër Katarit me qëllim heqjen e ushtrisë amerikane nga bazën ajrore Al Udeid në Katar dhe zhvendosjen e saj diku tjetër në rajon, edhe pse që Katari ka investuar shumë në Al Udeid duke e bërë atë një nga bazat më të përparuara ushtarake në botë dhe një qendër të paçmueshme në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit.

Por kjo nuk është më për t’u habitur, që kur Associated Press zbuloi para ca kohësh se FDD ka punuar në drejtimin e Emirateve të Bashkuara Arabe për të publikuar artikuj të rremë dhe për të organizuar fushatë anti-Katar.

I ashtuquajturi “hulumtim” është qartazi pa vlera. Katari për dekada të tëra ka qenë në ballë të luftës kundër ekstremizmit dhe financimit të terrorizmit. Ai është vendi i parë në rajonin e Gjirit që ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi Gjithëpërfshirës me Shtetet e Bashkuara për të luftuar financimin e terrorizmit. Aktualisht, Katari ka ligjet më të rrepta për të ndjekur penalisht personat e lidhur me terrorizmin dhe financimin e tij.

Spyer dhe Weinthal në paragrafin e fundit të artikullit të tyre janë detyruar të pranojnë se Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë të qartë rëndësinë e përpjekjeve të Katarit si “një nga aleatët më të ngushtë ushtarakë të Shteteve të Bashkuara në rajon” dhe se “bashkëpunimi ushtarak SHBA – Katar në fushën e sigurisë po e bën rajonin më të sigurt dhe më të qëndrueshëm”. Pikërisht kjo deklaratë përmbyllëse e artikullit i hedh poshtë të gjitha hiperbolizimet dhe të pavërtetat në përmbajtje të artikullit.

Autorët më kot janë munduar të përhapin dezinformim, përfshirë edhe një citim të para gjashtë vitesh nga artikulli i një ministri gjerman në lidhje me akuzat kundër Katarit, për të cilat qeveria gjermane kërkoi falje publikisht dhe pranoi se nuk kishte prova për të vërtetuar pretendimet.

Shqetësues është fakti që autorët përdorën tragjedinë në Liban për të paraqitur narracione të rreme, në një kohë kur fokusi duhet të ishte në mbështetje të popullit libanez. Dhe në fakt këtë ka bërë Shteti i Katarit, duke dërguar avionë me ndihma mjekësore urgjente, spitale fushore, dhe ekipe kërkim-shpëtimi në Beirut.

Ka ardhur koha të injorohen artikujt e njëanshëm me interes të ngushtë vetjak që synojnë të prishin reputacionine nëpërmjet dezinformatave dhe falsiteteve.

Nuk është në standardet e FoxNews.com t’u japë aktorëve të tillë një platformë për të përhapur shpifje dhe gënjeshtra.

https://apnews.com/b4946f7bf1fe4328b0c81506434aa082/Mueller-probe-witness-secretly-backed-UAE-agenda-in-Congress

https://www.dw.com/en/germany-regrets-comments-on-qatar-support-for-is/a-17871781

o.j/dita