Kaubojsi futet në çadër

Deputeti Eduart Ndocaj ka bere me dije se nuk do te marre me pjese ne Kuvend, duke iu bashkuar kauzës së opozitës për zgjedhje të lira e të ndershme.

“Deputeti dhe Kryetari i PBDKSH, Eduart Ndocaj ben me dije se nuk do te marr pjese sot ne seance plenare e nuk do te marre pjese ne asnje seance pa u arrit kompromisi me Opoziten dhe pa u dhene garanci per Dekriminalizimin e Listave, Fushates Zgjedhore dhe Zgjedhje te Lira”, shkruan ai ne rrjetet sociale.