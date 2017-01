Kë përfaqëson ky Nishani ynë?!

Nga Idajet Beqiri

Ditën që Nishani u zgjodh President i Republikës, ndodhesha në Prizren, i rrethuar nga intelektualë dhe atdhetarë të tjerë shqiptarë të këtij qyteti historik, tepër të interesuar për kryetarin e shtetit që do të kishte Shqipëria për 5 vitet në vazhdim. Duke qenë se më njohin si të drejtpërdrejtë në dhënien e vlerësimeve të mia, më pyetën se kush është dhe çfarë përfaqëson ky Nishani! Ju thashë: “Nishan fare është, siç ka mbiemrin!”

Këtë vlerësim e kisha ngaqë e kam njohur prej kohësh veprimtarinë e tij, qysh kur ishte student në Shkollën e Bashkuar të oficerëve, kur për ta patur mirë me komandantin e shkollës, në mënyrë vullnetare dhe pa iu kërkuar ky shërbim, i ngjiste atij drutë e dimrit deri në katin e katërt të apartamentit sa herë i vinin latat, e deri në postet e ministrit të drejtësisë, të ministrit të brendshëm etj.

Mirëpo njeriu mban edhe “rezerva” në vlerësimet që bënë, sepse koha ka treguar se edhe njerëz që nuk janë dalluar për cilësi dhe virtyte të spikatura, madje edhe kur kanë qenë problematik, kur “i ka parë Zoti” dhe janë graduar me poste të larta, janë tjetërsuar dhe kanë hedhur pas krahëve të kaluarën e tyre dhe kanë lënë një emër të mirë në postin drejtues që u është dhënë.

Mirëpo ky Nishani, Kryetari aksidental i shtetit tonë, erdhi si “Nishan” i Berishës dhe po ikën si “Nishan fare” i rrënoqeve të fashizmit!

Të jesh President i Republikës së Shqipërisë do të thotë që të jesh në radhë të parë një antifashist i madh, me origjinë, me veprimtari, por edhe me bindje. Kjo për shkak se Shqipëria është një ndër vendet me kontribute të rëndësishme antifashiste, një vend që ka pësuar dëme të rënda dhe drama të paimagjinueshme prej fashizmit, vend që ka derdhur më shumë gjak dhe që ka humbur më shumë jetë njerëzore gjatë invazionit neofashist në Luftën e dytë botërore, në raport me popullsinë dhe sipërfaqen e territorit, sa asnjë vend tjetër i botës. Shqipëria është një vend që u rendit si fitues i Luftës së dytë botërore, si një vend aleat me fuqitë e mëdha perëndimore antifashiste, fituese të kësaj Lufte të madhe. Perëndimi, pavarësisht se drejtpërdrejtë nuk të thotë gjë, vrojton dhe nxjerr konkluzione, duke të vënë “qylafin sipas kokës”, kur shikon që figura kryesore shtetërore dhe politike të një vendi, simpatizojnë, përkrahin, mbështesin, dekorojnë dhe bëjnë “majë”, fundurinat profashiste të kombit!

Nishani, për turpin e tij në radhë të parë, por edhe për turpin e gjithë popullit shqiptar dhe kombit të tij gjithashtu, që e mbajmë sehir, prej kohësh është renditur në krahun e profashistëve dhe kolaboracionistëve, kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ai, në vend që të simbolizoj unitetin e popullit, siç e ka për detyrë kushtetuese çdo kryetar shteti në botë, bënë të kundërtën. Është kthyer në përçarësi më i madh dhe më dëmsjellësi i kombit dhe popullit shqiptar. Përmes realizimit të mbrapsht, në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës dhe me moralin e shtetit dhe të popullit, të dhënies së dekoratave, e ka kthyer veten e tij dhe Presidencën në një institucion antivlerë që shpërndanë “llamarina” neveritëse, të cilat i vendos në gjokse njerëzish të pa vlerë gjithashtu, të cilët përfaqësojnë mbrapështin, errësirën, antivlerat, pjesën më të dënueshme që e turpëron rënd çdo popull dhe çdo komb të qytetëruar.

Ky Nishani ynë, nuk u mjaftua vetëm me përçarjen e rëndë të popullit që shkaktoi përmes dekorimeve të 67 ballistëve, bashkëpunëtorë dhe përkrahës me vepra të nazifashizmit, kundër popullit shqiptar, duke i bërë ata “heronjë”, në një kohë që e shumta ata mund të ishin viktima, dhe në çdo luftë ka dhe viktima, por që askush në botë viktimat nuk i ka bërë “heronjë”, në mënyrë të fshehtë dekoroi me “llamarina” të tjera pa vlerë edhe dy antivlera të tjera, Uran Butkën dhe Ana Lalaj! Merita e vetme e tyre është se mbrojtën Nishanin kur një popull i tërë e konsideroi provokuar, neofashist dhe përçarës, kur dekoroi me “llamarina presidenciale” 67 ballistët e Lushnjës!

Ndërsa Butkën e dekoroi se LANÇ-in e konsideron “luftë civile”, duke i dalë haptazi kundër Konferencës së Paqes në Paris, ku vendet e qytetëruara perëndimore të botës e vlerësuan me medalje të artë Shqipërinë për kontributin e shkëlqyer antifashist në Luftën e dytë botërore. Meqenëse familja dhe i jati i Butkës ishte një fashistofil i përbetuar, dhe gjithë jetën e tij, deri në mbylljen fatkeqe me pendim të vonuar, ia kushtoi interesave të të huajve, kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, për të “larë m…me shurrë”, bënë “teorira” boshe, deformon me dashje të vërtetat e padiskutueshme historike, përpiqet të kthej piramidën me kokë poshtë, dhe kështu bëhet vazhdues i denjë i përkrahësve dhe mbështetësve të të parit të tij ndaj nazifashistëve! Dhe ndër të paktët që i shkojnë nga pas antishqiptarizmit të tij, është edhe Nishani, i cili për fatin e zi të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, është ulur në poltronin e Presidentit të Republikës për të bërë atë që dëshiron prej vitesh udhëheqësi i tij shpirtëror dhe i përditshëm, ai që e uli Nishanin në atë poltron, antishqiptari “i spikatur” Sali Berisha.

Po pse nuk duhej dekoruar Uran Butka prej “llamarinxhiut” Nishani?!

Jemi të bindur që Nishani historinë e LANÇ-it nuk do që t’a njoh dhe t’a ketë në qendër të vëmendjes së veprimtarisë së tij si President i Republikës, sepse këtë histori ai e barazon me antivlerat banale të përrallisura nga prrallaxhiu Butka, të cilin e ka një ndër “idhujt” e tij, pas Berishës. Por ky palo President provokator, para se të “zhvesh shpatën” e shpërndarjes së “llamarinave”, t’u referohet së paku dokumenteve arkivore të vendeve që e pollën dhe e vunë në veprim fashizmin e zi që i bëri gjëmën botës dhe popujve të saj. Në rast se Nishani do t’u hidhte vetëm një sy dokumenteve arkivore italiane dhe konkretisht dokumenteve: “Lajme nga Shqipëria datë 18 prill 1943”, “Lajme të datës 3 maj 1943”, “Lajme të datës 31 maj (ose sipas vulës 3 qershor) 1943”, “Lajme të datës 14 korrik 1943” etj, nuk do t’i provokonte më tej me veprimtarinë e tij përçarëse shqiptarët me genin antifashist!