KED dërgoi emrin e kandidatit në Kuvend, Kim: Sapo presidenca të emërojë gjyqtarin e saj, Gjykata Kushtetuese do jetë funksionale

Ambasadorja e SHBA në Shqipëri Yuri Kim thotë deklaron se sapo presidenca të emërojë gjyqtarin e saj, Gjykata Kushtetuese do të jetë funksionale.

Në një reagim për emrin e dërguar nga KED në parlament, Kim sprehet se këtë javë GJK do të ketë një nga gjyqtarët e saj të nevojshëm.

Ajo falenderon palët për ndërmarrjen e masave urgjente për të bërë funksionale Gjykatën Kushtetuese.

“Sot, KED përfundoi vlerësimin dhe i dërgoi Parlamentit listën e kandidatëve të kualifikuar për Gjykatën Kushtetuese. Kjo do të thotë se do të ketë këtë javë një nga dy gjyqtarët e nevojshëm për GJK funksionale. Sapo Presidenca të emërojë gjyqtarin e saj, GJk do të jetë funksionale. Faleminderit të gjithëve për ndërmarrjen e masave urgjente!”, shkruan Yuri Kim.

KED i dërgoi Kuvendit të Shqipërisë emrin e Altin Binajt për vendin vakant që la në Gjykatën Kushtetutese, Fatos Lulo, i cili u shkarkua nga Vettingu

Today, JAC completed evaluation & sent to Parliament the list of qualified candidates for Const Ct. This means 🇦🇱 will have this week one of two judges necessary for functional CC. Once Presidency names its judge, CC will be functional. Thanks to all for taking urgent action! https://t.co/0sOgmotsjq

