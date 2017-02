Nora e Kelmendit, mes legjendës dhe të vërtetës

Kelmendi njihet si një nga krahinat më luftarake të Shqipërisë, që fati historik e ka detyruar të ndeshet me lloje-lloje armiqsh në shekuj. Në ndeshjet me armiqtë kanë marrë pjesë edhe gratë. Ja një nga tregimet-legjendë që ka qarkulluar në shekuj e deri në ditët e sotme.

Në kohën e sundimit turk, një pasha, pasi kishte rrethuar Kelmendin, dërgoi fjalë se kushdo që në ato ditë do të dorëzohej, qoftë burrë apo grua, do të falej dhe do të dëmshpërblehej për dëmet e shkaktuara nga lufta. Por si kusht për këtë marrëveshje kelmendasit do t’i çonin Vuçi Pashës vajzën më të bukur të kësaj zone.

Në mbledhje për të vendosur se si do t’i përgjigjen Pashës ngrihet Nora dhe thotë: “Vllazën dhe motra, unë nuk e mbaj veten për më të bukurën e këtyre maleve, por jam e gatshme të shkoj tek Vuçi Pasha dhe të kuvendoj me të ashtu siç ai ka kërkuar. Dijeni se unë nuk e di se çfarë fati kam, por u betohem për këtë qiell e për këtë tokë se e virgjër po shkoj dhe e tillë do të kthehem”.

Ditën që ajo vendos të bëhet gati të shkojë tek pashai zgjedh veshjen më të bukur që kishte gjithashtu edhe stolitë. Gjithashtu nuk harron që në brez të marrë me vete një thikë të hollë e të gjatë. Pasha e pret me shumë kënaqësi dhe turbullohet nga bukuria e Norës. Fillojnë bisedimet për marrëveshjen dhe Pasha do që të bindë Norën për dorëzim. Nora e kupton kur është çasti për t’i ngulur thikën drejt e në zemër Pashës. Pasha as mundi që të pëshpëriste më. Nora shpejt e shpejt pa u vënë re largohet nga kampi turk dhe nxiton që të shkojë dhe t’u japë lajmin e mirë kelmendasve, që Pashai s’është më.

Ka kaluar shumë kohë por, Nora dhe trimëria e zgjuarsia e saj nuk janë harruar.

Kelmendi, sa e njohim këtë mrekulli turistike?!…

Dedë Vuthaj

Si prezantim i parë, Malësia e Kelmendit shtrihet në skajin verior të Alpeve Shqiptare. Në kuptimin etnografik, fisi (bajraku) i Kelmendit bën pjesë në malet e Malësisë së Madhe. Sipas shtrirjes së vjetër fisnore Kelmendi kufizohet me Hotin, Kastratin dhe Shalën në jug, me Gashin e Krasniqe në lindje, kurse me Vasojeviçët, Kuçin, Triepshin dhe Grudën në veri. Banorët e këtij fisi, banojnë kryesisht rreth dy burimeve të lumit Cem, Vuklit dhe Selcës dhe lumit të Vermoshit, në fshatrat Vermosh, Lëpushë, Selcë, Tamarë, Brojë, Kozhnja, Nikç, dhe Vukël.

Kelmendi ka një sipërfaqe gati sa rrethi i Lezhës, por për shkak të terrenit tepër të thyer malor, numri i popullsisë është dhjetë – pesëmbëdhjetë herë më i vogël se i Lezhës.

Për të shkuar në Kelmend ka vetëm një rrugë, që tani së fundmi është bërë me parametra bashkëkohorë dhe e ka shkurtuar largësinë me këto mrekulli dikur thuajse të paarritshme. Shtigjet e hershme përmes malesh me sinjalistikat ndërkombëtare dhe guidat turistike që shoqërojnë turistët në vendet më mbresëlënëse të fshatrave e maleve të Kelmendit, i kanë bërë më të prekshme e më reale bukuritë e kësaj zone.

Le të bëjmë një udhëtim të shkurtër, disi imagjinar, duke e filluar nga fshati i parë i Kelmendit, Tamara.

Tamara

Pasi zbret Leqet e Hotit, me atë bukuri të papërsëritshme, edhe pak dhe, atje ku bashkohen dy Cemat, Cemi i Selcës dhe Cemi i Vuklit, është fshati Tamarë. Ky fshat gjithmonë ka shërbyer si qendër administrative e gjithë Kelmendit: dikur lokalitet, më pas si qendër kooperative e tash më vonë, si qendër komune. Tamara është “kryeqyteti” i Malësisë së Kelmendit, porta e hyrjes që të çon në mrekullitë e tjera të dy luginave të Cemit ujëkaltër si Valbona në anën tjetër të Alpeve.

Tamara, e rrethuar nga malet ndodhet 280 m mbi nivelin e detit. Fshati është krijuar pasi është ndërtuar ura nga veziri i Shkodrës nga banorë të ardhur kryesisht nga Selca, Vukli, Broja, Kozhnja, Vermoshi etj. Fshati ka marrë emrin Tamarë, emrin e gruas së vezirit, i cili kështu quajti urën.

Tamara ka rreth 500 banorë. Qendra ka shtëpi dhe apartamente banimi. Në mes tyre është shkolla e mesme, me një kënd të mirë sportiv, dhe, më tej, spitali dykatësh i zonës, kisha, dyqane, bar-restorante etj.

E mësuar me lëvizje të udhëtarëve, aty gjen një mikpritje të veçantë. Në lokale apo edhe në familje, ku të bie rasti të bujtësh, gjen në radhë të parë ngrohtësi dhe buzëqeshje, pa lëre pastaj, një ushqim karakteristik bio, ku qumështi, djathi, gjiza, kosi nuk i ngjajnë qumështit, djathit, gjizës, kosit që ke shijuar zakonisht në zona të tjera.

Shtëpia bie vërtetë aromë lulesh bjeshke, jo vetëm nga bimët e thata mjekësore në oborr, gati për t’u shitur, jo vetëm nga kasollet plot bar e zahire për dimër, por edhe nga vetë “mobilimi” i asaj pjese të shtëpisë ku gatuhet dhe punohet, me zjarr oxhaku apo soba me dru që në kohën e socializmit i quanin “3500-çe”, pasi aq kushtonin, 3500 lekë.

Gjumi, këtu, nga shushurima e lumit të Cemit që përplaset nëpër shkëmbinj, bëhet i qetë, me ndjesinë se gjithë natën bie shi, edhe pse koha është “qelqe”.

Dita në Tamarë kalon bukur. Mjafton të ndërmarrësh një udhëtim në formë shëtitje në të dy anët e Cemit që lidhen me urëza druri, do të ndalesh në kopshtijet e vogla të perimeve të të gjitha llojeve, të zë syri gjatë luginës shegë të egra, fiq, kumbulla, mana, pjeshkë, thana dhe hardhi. Në të dy anët e lumit, por sidomos përtej fshatit do të shikosh sharra që punojnë me ujë, mulli, më tej shtëpi nga të cilat ta bëjnë me dorë për t’u afruar për të të qerasur me një gotë raki kumbulle mali, një raki e butë me një erë karakteristike shumë të këndshme. Në do ta lësh anën e majtë të Cemit, ku është gjysma e fshatit, kalo në të djathtën, në një shpat plot lule qumështore, trumze, sherebeli, balsami e të tjera që nuk ua dimë emrin.

Në Tmarë janë disa shpella për t’u viziyuar, si: Nënfateshë, e Bunëve të Maçurkut, Lugjeve te Bardhit, etj. Shpella me turistike deri tani është ajo e Malqe Gradës, 1,165 m mbi nivelin e detit, me gjatësi rreth 310 metra, me një liqen të vogël në mes, me puse dhe xhepa nga të cilët varen dhe ngrihen si qiri stalaktitet e stalagmitet.

Kur pyet për ndonjë të veçantë, karakteristike që nuk e gjen gjetkë, por vetëm Tamarë, të thonë dy gjëra: E para, Tamara ka tri festa të bukura, të veçanta, Festa e Zojës Ndihmëtare çdo më 24 maj, Festa e Zojës Rruzare çdo 7 tetor dhe festa e Zojës së Trieshit, që kremtohet të dielën e parë të tetorit. Dhe e veçanta tjetër, është se trofta e egër e Cemit, që s’ka burrë nëne ta zërë, pasi po hodhe grepin dhe të shpëtoi, 200 metra sipër dhe 200 metra poshtë lumit, mos gjuaj se është dhënë sinjali! Për gjuetarë amatorë, por jo dy “ustallarë” që e zënë si në govatë. Patëm rastin dhe fatin të provojmë këtë peshk të rrallë në një nga restorantet e Tamarës.

Selca

Një fshat i mbajtur me hatër nga Zoti për gjithë ato bukuri mbresëlënëse që ka si të mbitokës ashtu edhe të nëntokës, burimet kristal dhe akull të ftohtë. Ndodhet 8 km në veri të Tamarës në lartësitë nga 350 deri në 1100 m lartësi mbi nivelin e detit.

Fshati përshkohet nga një mrekulli e papërsëritshme mu në mes të fshatit, kanioni i Gerrlës, 900 m i gjatë, i krijuar nga rrjedhat e fuqishme të lumit Cem. Më tej gjen ujvarën e Sllapit, ujërat e së cilës lëshohen nga 30 metra lartësi. Selca ndodhet në luginën pjellore midis maleve të Lerthit e Koshticës dhe Golishit e Dubinës

Shkëmbinjtë karakteristikë të lagjes Pepaj, shpellat e shumta e të larmishme, si Shpella e Pogonicёs, e Gradёs, e Rrugёs, e Vllojakut, e Pajës apo e Turçinit; burimet e ujit, si Gurra e Zanёs dhe ujёt e Kritё; Bjeshka e Jeshnicёs, lëndina e Greçës me lule shumëngjyrëshe dhe bimë mjekësore, e bën Selcën një muze të vërtetë të natyrës që kërkon ditë të tëra për t’u eksploruar.

E veçanta e Selcës janë ndërtimet karakteristike, tipike të banesës dykatëshe në zonë, që i përket gjysmës së dytë të shek. XIX, që dallon për shameshin gjatë gjithë ballit të saj, për dritare me fashaturë dërrase, me dollap muri etj.

Banorët e Selcës kanë marrë pjesë aktive në luftën për liri dhe pavarësi. Mbi mburojën e paprekshme shkëmbore të Greçës, nën hijen e aheve shekullorë u hartua Memorandumi i Greçes drejtuar Portës së Lartë për njohjen e kombësisë shqiptare me administratë e shkollë shqipe. Betejat antiturke u zhvilluan tek qafa e Kestecit dhe Suka e Mkushit. Aty në Zall te Bruzit, trimëresha e këtyre anëve, Nora e Kelmendit vrau pashain turk.

Vukli

Vukli është një ndër fshatrat më të vjetër të Kelmendit i banuar që në prehistori. Në dokumente të shkruara në vitin 1497, Vukli njihej me emrin Shpaja, me 4 katunde dhe 112 shtëpi. Emri Vukël vjen nga Vukë, të ardhur nga Vuthaj. Vukëli ndodhet 18 km larg fshatit Tamarë. Fshati dallohet për bimësinë e pasur, ku spikasin bimët mjekësore, lajthitë, arrat dhe kullotat alpine. Burimet e shumta ujore, si gurra e Pepushajve, janë shpallur monumente të natyrës. Bjeshkët e Vuklit (Gjarpëri, Koprrishti, Berizhdoli etj) janë të pasura në kullota verore.

Shpella e Prekë Calit, shpella e Shkëmbinjve të Gurrës së Gegëve dhe shpella e Vushës janë ndër pikat më interesante për t’u eksploruar. Shpella e Vushës ndodhet rreth 1000 m larg qendrës së fshatit, ka 10 dhoma të vogla e të mëdha shumë të veçanta e të bukura për t’u vizituar. Shpellat dhe burimet karstike janë të shumta.

Nikçi

Fshati Nikç, 15 km në lindje të fshatit Tamarë, është një nga perlat e Kelmendit. Fshati është si pikë kalimi drejt Bogës, Thethit e Valbonës. Ai mund të quhet edhe ballkoni i Kelmendit, ku mund të sodisësh me sy Alpet Shqiptare, të cilat shpalosen si në pëllëmbë të dorës.

Në periudhën e lulëzimit, fshati “ndizet” nga lulet. Në Shpellën e Gjaçkës, që ndodhet vetëm 200 m larg fshatit, ka liqene nëntokësore, stalaktite e stalagmite, kolona shkëmbore me forma të papritura. Burimet e shumta malore të ujit, si gurra e Musovatit, e Komanit, Ledit, Jezercёs dhe Ujëvara e Vizhnёs, janë mrekulli të tjera të natyrës së fshatit Nikç.

Banorët e këtij fshati kanë marrë pjesë aktive në luftërat shekullore për liri e pavarësi, duke i dhënë Kelmendit figura të shquara, si Turk Shabin, Uc Turkun etj. Këtu gjenden gjurmët e banesës më të vjetër të zonës, që i përket gjysmës së dytë të shek. XIX. Të vjetër janë edhe mullinjtë për të bluar grurin, misrin dhe elbin si në kohë të hershme.

Kozhnja

E veçanta dhe mburrja e këtij fshati, vew natyrës së bukur dhe të virgjër, është dhia e famshme e Kozhnjës, një racë që e ka origjinën këtu. Kozhnja njihet gjithashtu për faunën e pasur që ka favorizuar gjuetinë e dhive të egra, lepujve, derrave të egër.

Kozhnja ndahet në dy lagje me reliev krejt të ndryshëm: Kozhnja e thellë dhe Kozhnja breg. Kozhnja e Thellë është një lagje që të habit. Ajo është një gropë e thellë, me gjatësi 750 m dhe gjerësi afro 500 m, që mbërthehet me mure të fuqishme shkëmbore nga çdo anë.

Shpellat me vlerë arkeologjike dhe turistike në Kozhnjë janë shpella e Lule Gjokёs, shpella e Fratit, shpella e Shnikut dhe shpella e Stёrnikut, pёrroi i Kozhnjes, kroi i Mulajve etj.

Broja

Shtëpitë e këtij fshati janë të vendosura në lugje e gropa të çrregullta, në të majtë të bashkimit të Lumit Cem me Cemin e Vuklit. Qendra e Brojës është një tarrace e gjelbër 700 m e lartë, e cila ngjan menjë ballkon natyral për të dyja luginat e Cemit. Një brez i zhveshur shkëmbor 5.5 km i gjatë dhe 40 m i trashë mbështjell skajet e tarracës, duke e bërë atë të duket si një kështjellë e sigurt me mure të paarritshme. Jashtë tarracës së Brojës gjenden lagje të tjera: Kotobuqi zë një lug tërthor të shpatit. Kalca është mbi një rrafshinë të bukur përballë Vuklit, Rahovica, që shtrihet mbi deluvionet e një sqetulle malore, kurse Grabomi, ku vizitori shkel së pari tokën e Kelmendit.

Banorët e sotëm e njohin veten të ardhur nga Nikçi, në fund të shek XIX. Sipas tyre, Broja ka qenë dikur bjeshkë e Kastratit, por iu dhurua Nikçit për mbështetjen që i bëri Kastratit, kur u sulmua nga malazezët. Këtu, ndryshe nga fshatrat e tjerë të Kelmendit, takohet banesa tip “kullë”, e cila mban veçori arkitektonike me funksione banimi dhe mbrojtjeje. Në fshat ka shumë shpella të tjera me vlera e rëndësi për speleologët dhe turistët,

Eksplorimi i shpellave, lundrimi me kajak në lumin Cem, ecjet me mountain-bike në terrenet e pashkelura, trekking-u mes magjisë së natyrës, kalërimi mes të papriturave të mrekullive të Kelmendit, jeta e fshatit, ushqimet karakteristike, mikpritja, arkitektura alpine, folklori origjinal, gjithçka është një përjetim unik, i paharrueshëm, që kërkon rikthim, atje në thellësi të Bjeshkëve.

Në këtë reportazh ne kemi përshkruar një pjesë të fshatrave të Kelmendit, ata që shtrihen në pellgun ujëmbledhës të dy degëve të lumit Cem si; ndërsa në një rast të dytë do të flasim për pjesën tjetër të Kelmendit, fshatrat që ndodhen në pellgun e lumit të Vermoshit, Vermoshin dhe Lepushën.