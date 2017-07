Keni plane për plazh? Sinoptikanët japin një lajm që duhet ta dini

Nisja e javës nuk eshte fort e favorshme per plazh, por do te jete shume e mire per te gjithe ata qe i ka bezdisur vapa e madhe.

Ja cfare parashikon Meteoalb per diten e sotme, qe duhet ta dini:

Parashikimi i Meteoalb

Deri ne mesdite, veriu dhe ultesira perendimore paraqiten me alternim te kthjellimeve dhe vranesirave te shoqeruara me shira te dobet ndersa pjesa tjeter e territorit do te kete kthjellime dhe vranesira kalimtare.

Pjesa e dyte e dites se hene, zhvendos vranesirat dhe shirat e dobet drejt zonave lindore dhe juglindore duke lene me mot kryesisht te kthjellet pjesen me te madhe te vendit.

Temperaturat e ajrit do te pesojne renie te ndjeshme duke bere qe bregdeti dhe zona e ulet te shenojne 18 – 19 grade C por ulen deri ne 12 gradeC ne zonat malore.

Mesdita sjell nje tjeter renie te temperaturave ku maksimumi ne zonat malore do te zbrese ne 25 – 26 grade C ndersa ne bregdet dhe zonat e uleta, parashikohet qe temp. maksimale te ngjitet jo mbi 31 grade C.