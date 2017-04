Kërçova e heroizmit, traditave dhe këngës

Nga Fitim Çaushi

Ishte një kënaqësi e veçantë të merrja pjesë në Konferencën Shkencore “Etnokultura e Trevës së Kwrçovës”, organizuar nga shoqata Etno Alb, e cila është formuar në korrik 2016, nga personalitete shkencore të Institutit të Trashëgimisë Kulturore të Shkupit, Universitetit të Evropës Juglindore të Tetovës, intelektualë të Kërçovës dhe zonës përreth, artistë popullorë dhe dashamirës të trashëgimisë shpirtërore.

Shqiptarët në trevat e veta në Maqedoni, kanë një etnokulturë të pasur dhe të larmishme, aq të pasur sa në raportet e lokales me kombëtaren, ajo mbetet shpjegues i mjaft dukurive të përbashkëta ndërshqiptare.

Është e admirueshme puna patriotike e shumë mësuesve dhe profesorëve, që ngjallën tek nxënësit dhe studentët dashurinë për folklorin dhe nxitën punën për ta mbledhur atë, skundër ishin profesorët Vehbi Bexheti, Hamit Xhaferi, Qemal Murati, Edibe Osmani, Zeqiria Neziri, Sami Dalipi etj. Përveç intelektualëve të Maqedonisë, në konferencë morën pjesë edhe studiues nga Universiteti i Prishtinës, prof. Drita Halimi Statovci, nga Instituti Albanologjik prof. Zymer Neziri, prof. Bardhosh Gaçe nga Universiteti “Ismail Qemali”, dhe nga Gjirokastra.

Pas hapjes solemne të konferencës, nga kryetarja e Shoqatës, punonjësja e Institutit të trashëgimisë në Shkup, Bukurie Mustafa, artistët popullorë të Kërçovës dhanë një koncert me këngë dhe valle folklorike. Kënduan vëllezërit Dervishi, pasues te artistëve të mirënjohur Azisit dhe Dervishit, e bashkë me ta edhe valltarë dhe instrumentistë me kavall.

Në vazhdim përshëndeti profesoresha e Universitetit të Prishtinës, Drita Halim – Statovci.

Në emër të komunitetit kërçovar në Amerikë, përshëndeti pjesëmarrësit në konferencë, prof. Iliaz Kadriu, me banim në Çikago, me urimin “Të ketë fillim të mbarë dhe themele të shëndosha për të ardhmen”.

Kumtesat e para nga prof. Zymer Neziri, prof. Hamit Xhaferi, prof. Zeqiria Neziri, përmbanin lëndë folklorike nga Eposi i Kreshnikëve, duke theksuar se këngët e mbledhura në trevën e Kërçovës, janë krijime që i përkasin të njëjtit unitet shpirtëror. Gjeografia e tyre me shtrirjen deri në rrethinat e Kërçovës, dëshmojnë për troje autoktone të shqiptarëve dhe për konflikt midis tyre dhe sllavëve.

Me shumë interes ishte kumtimi i prof. Bardhosh Gaçes, për baladat popullore të Kërçovës, si pasuri etnokulturore e Shqiptarëve. Ai theksoi se: “Praktikimi i shumëzërëshit baladesk të Kërçovës dhe rrethinave të saj, del si një lloj të kënduari polifonik, fenomen i ndikimit etnografik dhe etnologjik, të zonave ku kanë qenë shtrirë gegët dhe toskët… Kërçova është zonë ndërmjetëse midis Jugut dhe Veriut të Shqipërisë. Kjo flet për elemente të karakterit kombëtar. Prania e elementit të dyzërëshit si dhe valleve të grave të Cërvicës, duket si një çelës lidhës i gegëve me toskët… Ka pasur studime nga studiues prej Shqipërisë mbi këto fenomene të dyfishta, që dëshmojnë për një burim autokton. Balada me motive shqiptare e murimit, mbajtja e fjalës së dhënë, kanë qenë një nga burimet më të rëndësishme etnopsikologjike, sikundër del në studimet e Xhevdet Bllanës, Hamit Xhaferit, Drita Statovskit etj”.

Etnomuzikologu i ri, prof. dr. Bekim Ramadani nga Universiteti i Tetovës, mbajti kumtesën “Mbi polifoninë dyzërëshe të zonës së Kërçovës”.

Tematika e këngëve të burrave nga zona e Kërçovës është e larmishme. I këndohet familjes, natyrës, dashurisë, lirisë, punës, kurbetit, dhembjes, krenarisë etj. Dëgjohen këngë nga lirika familjare, lirika sociale, epika heroike, epika legjendare, balada popullore etj.

Gjëja e parë që të bie në sy gjatë shtjellimit të traditës vokale të burrave nga zona e Kërçovës është dallimi në dialektin muzikor të Zajazit dhe Tuhinit (Osllomesë), që paraqesin dy rrethet më të mëdha të kësaj ane.

Kur bëhet fjalë për të kënduarit e burrave, Zajazi dhe Tuhini, edhe pse shtrihen në të njëjtën fushëgropë, mes veti dallojnë për nga mënyra e interpretimit, veçorive melopoetike, ngjyrës tingullore, karakterit të këngës, ndjeshmërisë muzikore etj. Këngëtarët e Zajazit e preferojnë gjininë epike, ndërkaq ata të Tuhinit – gjininë lirike, edhe pse këto kufij nuk janë të përcaktuar shumë qartë.

Mënyra e të kënduarit të burrave të Zajazit “paraqet një shtresim interesant që shfaqet si diçka midis dyzërëshit paralel me të kënduar me bordun, me elemente heterofonie, dhe të kënduarit me elemente të stilit homofon polifonik, që praktikohet te prespanët. Sipas Beniamin Krutës, ai që udhëheq është solisti apo korifeu, ndërkaq grupi e ‘mban’ bordunin.

Përderisa viset e tjera shqiptare kanë qenë më të ekspozuara ndaj ndikimeve të huaja, folklori muzikor i rrethit të Kërçovës, në pjesën më të madhe, i ka ruajtur tiparet më arkaike, e ka ruajtur origjinalitetin dhe karakterin autokton të këndimit, nga fakti se kjo zonë ka qenë më e veçuar, më e mbyllur, më larg zhvillimeve të kohës.

Kënga polifonike dyzërëshe e rrethit të Kërçovës duke qenë pjesë e pandashme e jetës së përditshme, bashkëshoqëruese e denjë e popullit ndër shekuj, jehonë e thirrjes së ndërgjegjes, e zërit të ngrohtë, e punës këmbëngulëse, e krismës së fuqishme, e rezistencës heroike, e pikëllimit të thellë, e gëzimit të papërshkrueshëm, e vdekjes së ndershme, mund që pa mëdyshje të vlerësohet si institucioni bazë i strukturës shpirtërore të shqiptarëve të Maqedonisë”.

Profesoresha nga Universiteti i Vlorës, Edlira Çerkezi, kishte dërguar kumtesën: “Elemente poetike dhe estetike në këngët historike të Kërçovës dhe Labërisë”, në të cilën theksonte jehonën flakë për flakë të tyre ndaj ngjarjeve madhore të ndeshjeve me pushtuesit e huaj: “Ato kane mbetur si kronika historike që dëshmojnë rezistencën e popullit tonë kundër pushtuesit osman. Këto këngë vazhdonin të këndoheshin në vazhdimësi, sepse bënin fjalë për ngjarje madhore që kishin të bënin me ekzistencën e një populli të lashtë, i cili rrezikohej të humbte si njësi nacionale.

Luftëtari mund te vdiste edhe me një apo dy plumba, por për të shprehur qëndresën e lartë të heroit, njëherazi edhe qëndresën e pamposhtur te komunitetit, poeti ka përdorur këtë mjet shprehës: shtatë plumba. A do ta kishte ngarkesën e duhur ideoemocionale mesazhi i heroit te pasardhësit, vetëm me një plumb? Me një plumb vritet edhe një njeri i zakonshëm, prandaj poeti popullor ka preferuar këtë gjetje artistike.

Këngët historike në Kërçovë, i kanë bërë jehonë rezistencës shekullore të popullit të komunitetit si dhe sakrificave heroike të Mehmet Agës, Osman Xhinit, Hasan e Selim Brahos, Ali Drogonishtit, e shumë të tjerëve.

Këta heronj, janë përfaqësues të idealeve më përparimtare të bashkësisë, bartës të së bukurës, të së madhërishmes dhe heroikes, si elementë që i kundërqëndruan edhe forcave shoqërore më regresive. Krijimtaria shpirtërore, na dëshmon se banorët Kërçovës dhe Labërisë, i kanë përballuar stuhitë e shekujve, duke e kthyer elementin e qëndresës në një element të jetës shpirtërore. Ky është triumfi i jetës mbi vdekjen”.

Po aq e pasur atistikisht sa epika historike, në Kërçovë është e pasur edhe lirika popullore. Prof. Vehbi Bexheti kumtoi për vlerat e saj si këngë që lindën nga vetë populli, ato u kënduan në momente të caktuara dhe me poetikën e vet artistike, arritën të përshkruajnë pjesë nga jeta e njerëzve.

Lirika popullore, e cila në pikëpamje hapësinore ka një shtrirje shumë të gjerë në të gjitha zonat etno-folklorike të shqiptarëve në Maqedoni, ishte zhanri më i përhapur e më i zhvilluar poetik, deri në kohën tonë. Vetë tema, motivet dhe ideja e kësaj lirike, i nxiti studiuesit e folklorit tek ne, për një angazhim më serioz, me qëllim të ndonjë klasifikimi, si bie fjala: këngë lindjeje, këngë djepi, këngë dashurie, këngë fejese, këngë martese, këngë pune, këngë kurbeti etj.”.

Po aq me interes ishte edhe kumtesa e Sami Dalipit, i cili na dëshmoi se tek shqiptarët e Maqedonisë, vajtohet në ceremonialin mortor, me polifoni, sikundër ndodh edhe në Labëri përmes të “qarës me ligje”. Befasuese mbeti për ne kumtesa e dr. Ilmi Veliut, i cili me fotografi të shumta dokumentoi vjetërsinë e kësulës (qeleshes) shqiptare qysh në kohët e antikitetit!

Në konferencë kumtuan edhe prof. Agron Xhagolli për ritin e synetllëkut, si rit me ndikime islame, Bukurie Mustafa për “Artin e tatuazhit me këna në traditën popullore të Kërçovës”, Avzi Mustafa për “Veshjen tradicionale të Zajazit Kërçovë”, Izaim Murtezani për “Gjurmë të ritit të rishtarisë në këngën kërçovare të Beno Bajraktarit”, Osman Adili për “Veshjet tradicionale në arealin e Kërçovës”, Mustafa Brahimi për “Këngët dhe ritet e motmotit”, Arsim Canolli për “Variantet kulturore shqiptare – flia”, Mumin Zeqiri për “Përkime identare nga lëmi i mjekësisë popullore Kumanovë-Preshevë-Kërçovë”, Hyriet Zyberi për “Veshjet tradicionale të femrave”, Rini Useini dhe Jehona Ajardini për “Zbukurimi i nuseve”, Arjana Seiti për “Praktikat rituale në ditën e verës Kërçovë”, Luljeta Adili-Çeliku për “Besime dhe bestytni të traditës së Kërçovës”, Nexhat Mehmeti për “Lirika popullore në këngët kërçovare”.

Konferenca u zhvillua në tre seanca, të cilat u përmbyllën me diskutime mjaft interesante.