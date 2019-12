Kërkesë për znj.Voda: Po lista e atyre që ndihmuan tërmetin të vrasë?

Profesori i njohur Përparim Kabo, lektor, kërkues shkencor dhe autor librash ka një kërkesë për zv.ministren e brendshme e cila raporton periodikisht për dëmet e tërmetit.

“Nje kerkese qytetare per zonjen Voda” – shkruan Kabo në një postim në FB dhe shton:

“Zonja Rovena Voda, prej dy tre ditesh ju ndjek se si raportoni me shifra per demet e shkaktuara.

Une kam disa pyetje per ju zonja Voda…

Kur do te botoni listen e emrave te drejtuesve ne Bashkite qe jane mare me planifikimin urban dhe jane pergjegjes per dhenie leje ndertimi ne keto zona, jashte kritereve ligjore dhe urbanistike?

Listen e projektuesve dhe zbatuesve ne pallatet qe rane dhe ata qe u shemben me pas si te pa banueshme? Listen e atyre qe kane bere supervizimin dhe kane dhene lejen e shfrytezimit ne keto godina? Listen e atyre qe kane firmosur lejen per kushtet gjeologjike dhe sizmike te zonave ku ishte ndertuar dhe nuk duhej ndertuar? Listen e atyre qe kane shitur materiale ndertimi jashte kushteve teknike dhe standartit? Listen e atyre qe do shkojne per ndjekje penale? Kur do botoni listen e investitoreve qe kane bere keto ndertime dhe shumen monetare qe ata do te demshperblejne?

Nese ju nuk e beni kete pergjegjesia juaj nuk eshte vetem morale”.

d.a. / dita