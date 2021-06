Kërkoi takim online, Këshilltarët bashkiakë refuzojnë Dritan Lelin, kryebashkiaku: S’po miratohet ndihma ekonomike dhe kreditë e buta, po sakatoni Vlorën

Edhe pse ishte planifikuar për t’u zhvilluar sot, është anuluar mbledhja e Këshillit Bashkiak Vlorë duke thelluar kështu më shumë përplasjen me kryebashkiakun Dritan Leli.

Ky i fundit ka publikuar mesazhin nga kryetarja e Këshillit Bashkiak Migena Balla, e cila thotë se mbledhja e parashikuar për sot nuk do të zhvillohet dhe në ditët në vazhdim sekretari i Këshillit Bashkiak do të njoftojë për datën e saktë.

Leli deklaron se mbledhja e sotme ishte për interesat e qytetit, teksa do të miratohej dhe ndihma ekonomike. Ai thekson se mund ta pranojë haraçin deri në masën që prek atë vetë, por jo qytetin.

“Pas radhës së gjatë të kërkesave për mbledhje jashtë radhe, në emër të së mirës së qytetit, sot, këshilltarët bashkiak, kanë anuluar mbledhjen e radhës, atë të çdo muaji, ku vërtet mblidhemi për interesat e qytetit e ku përgjatë më shumë se një viti, kemi diskutuar online, siç ishte parashikuar të ndodhte edhe sot!

Më vjen keq që me këngën e kusureve të mia, Këshilli Bashkiak nuk po i përkrah sot fëmijët me probleme sociale të qytetit, që me miratimin e vendimit do të frekuentonin kopshtet dhe çerdhet me të ardhurat e bashkisë, nuk po miraton as ndihmën ekonomike, as listën e familjeve apo individëve që përfitojnë kredi nga të ardhurat e bashkisë dhe as po mbështet projektin e qeverisë shqiptare për rimëkëmbjen e zonës përreth sahatit, që ka nevojë për angazhimin e të gjithëve, prandaj edhe do të përfshihej sot me urgjencë, për të mos ecur me ritmin e mbajtjes së radhëve!

Të nderuar këshilltar, e pranoj haraçin e veprimeve tuaja deri në masën që më prek mua, por jo qytetin! Vlora sapo ka nisur sezonin turistik, pas muajsh të gjatë e të vështirë lufte me shëndetin! Turistët po gëzojnë lirinë dhe bukurinë e një qyteti që nuk mund dhe nuk duhet të shëmtohet prej gjyqeve teatrale! Vlora duhet promovuar, jo sakatuar! Të gjithë mund të bëjmë më shumë, mund të bëjmë më mirë, pa shterpëzuar një energji të tërë që mund ta shfrytëzonim në dobi të Vlorës! Po e marrë unë barrën e ndjesës, ndaj të gjithë banorëve të Vlorës që po penalizohen a qoftë edhe vetëm bezdisen, nga radhët tona të ngatërruara që po iu rëndojnë, por e di që deti dhe dielli i Vlorës do ta bëjnë këtë verë të ndritshme, siç kaq gjatë e dëshiruam”, deklaron Leli.

