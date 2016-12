Këshilla, si të trajtojmë gripin e rëndë të këtyre ditëve

Shtohen rastet e të prekurve nga gripi. Fluks i papërballueshëm dyndjesh në urgjencën pediatrike të QSUT. Urdhri i firmosur nga ministri Beqaj, saktëson se shërbimi mjekësor për trajtimin e rasteve urgjente të sëmundshmërisë fëminore do të funksionojë edhe të dielave, ku krahas mjekut të familjes në punë do jetë edhe mjeku pediatër. Këshillohet të bëhet kujdes me antibiotikët, të cilët nuk duhen përdorur në infeksionet e shkaktuara nga viruset, rrufën e zakonshme, si dhe në shumicën e rasteve me sinusit dhe bronkit

Pranvera Kola -Dita

Si shkak i fluksit të lartë të ndërlikimeve shëndetësore që shfaqen tek të vegjlit gjatë kësaj stine dhe mbingarkesës së urgjencës pediatrike në QSUT, dikasteri i shëndetësisë ka urdhëruar ngritjen e shërbimit për trajtimin e rasteve emergjente edhe pranë çdo qendre shëndetësore dhe poliklinike në kryeqytet. Ky shërbim i urgjencës pediatrike do të jetë i hapur në të gjitha ditët e javës, duke përfshirë edhe ditën e diele.

Urdhri i firmosur nga ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, saktëson se ky shërbim në poliklinika do të funksionojë deri në datën 1 mars të 2017-ës, kohë në të cilën fluksi i virozave dhe gjendjeve gripale tek të vegjlit vjen në rënie.

“Është urdhëruar ngritja dhe funksionimi i shërbimit për urgjencat mjekësore të moshës pediatrike në të gjitha qendrat shëndetësore të Tiranes. Përveç ditëve të javës, shërbimi mjekësor për trajtimin e rasteve urgjente të sëmundshmërisë fëminore do të funksionojë edhe përgjatë ditës së diele. Krahas mjekut të familjes, atij të përgjithshëm, ditëve të diela, nga ora 8:00 e mëngjesit, deri në 20:00 të darkës, do të jetë në gatishmëri për trajtimin e shqetësimeve të shfaqura tek të vegjlit edhe mjeku pediatër. Drejtuesit e këtyre qendrave shëndetësore duhet të garantojnë dhe vënë në dispozicion barnat e urgjencës mjekësore për këtë grupmoshë, sipas listës standarde të barnave të parashikuara në Paketën Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor. Autoriteti Shëndetësor Rajonal i Tiranës është përgjegjës dhe monitoron organizimin dhe funksionimin e këtij shërbimi”, detajohet në urdhrin e firmosur nga ministri Ilir Beqaj.

Janë me qindra pacientët e vegjël që qëndrojnë në pritje pranë urgjencës së QSUT-së, deri në marrjen e kujdesit të specializuar mjekësor, për shkak të ndërlikimeve të shfaqura nga gjendjet gripale. Konkretisht, rreth 450 është mesatarisht numri i të vegjëlve që marrin ndihmë pranë kësaj urgjence, çka konsiderohet si një fluks shumë i madh, gati i papërballueshëm për infrastrukturën që ofron urgjenca e pediatrisë.

Vetë mjekët pranojnë se si shkak i kësaj mbingarkese, trajtimi i këtyre gjendjeve gripale mund të mos jetë në nivelin e duhur. Sipas bluzave të bardha, prindërit sapo vërejnë rritjen e temperaturës, dynden t’i çojnë fëmijët në urgjencë. Ndërkohë që mjekët rekomandojnë t’i çoni më parë për vizitë tek mjeku pediatër i qendrës tuaj shëndetësore, i cili njeh edhe më mirë ecurinë dhe gjendjen konkrete shëndetësore të fëmijës, krahasuar me mjekun e urgjencës.

Sa i takon kujdesit që duhet të ndiqet gjatë ditëve në vijim, për të shmangur pasojat e rënduara të gripit tek të vegjlit, mjekët këshillojnë që të përdorën sa më shumë lëngje, ndërsa pwr simptomat e para të fëmijëve, prindërit mund t’i trajtojnë edhe vetë, duke përdorur shurupe për uljen e temperaturës.

Më tej, nëse vërehet se temperatura vijon edhe përgjatë ditës së dytë, mund të kërkohet ndihma e mjekut të lagjes për të parë nëse kjo është një virozë me rrufë e kollë, diku me bark e të vjella, apo ka një vatër që e vlen të trajtohet dhe me antibiotik. Në asnjë rast nuk duhet të veproni me përdorimin e antibiotikëve pa marrjen e rekomandimit tek mjeku specialist.

Për fëmijët e vegjël, mjaft i rëndë paraqitet dhe infeksioni i veshit të mesëm, apo të brendshëm, i cili wshtw njw komplikacion qw rrjedh nga gripi. Në këto raste fëmijët ankojnë për dhimbje të forta të veshit dhe të kokës. Këto raste kërkojnë në mënyrë urgjente vizitën e mjekut.



Si përhapet gripi ?

Gripi stinor është një infeksion akut viral respirator (sëmundje) i shkaktuar nga viruset e gripit stinor. Çdo grip përhapet nga viruse të ndryshme të tij dhe prek njerëz të ndryshëm në bazë të aftësisë së trupit të tyre për të luftuar infeksionin.

Në qarkullim janë tipe të ndryshme virusesh që shkaktojnë gripin, siç mund të jenë tipi A, B që janë dhe shkaktarët më të shpeshtë, si lloji C. Kujdesi duhet të jetë maksimal gjatë kësaj periudhe, pasi gripisezonal është një infeksion akut viral shumë ngjitës.

Transmetohet direkt nga një person i sëmurë tek tjetri nëpërmjet kollitjes, teshtimave, ose edhe indirekt nga dhënia e dorës një personi të infektuar apo prekja e objekteve të ndotura me virusin e gripit, dhe më pas ata prekin sytë, gojën apo hundën.

Viruset përhapen në ajër, dhe nëpërmjet grimcave të ajrit kalojnë në grykë e hundë, shtohen dhe mbas 1-4 ditë japin shenjat e gripit.

Përsa kohë një person i sëmurë e përhap gripin tek të tjerët?

Sipas autoriteteve të shëndetit, personi i infektuar me virusin e gripit mund të jetë infektues për të tjerët, 1 ditë para se të sëmuret dhe 5 ditë pas shenjave të gripit. Por, veçanërisht te fëmijët, apo personat me imunnitet të ulur, periudha infektuese mund të jetë pak më e gjatë.

Kush rrezikon më tepër nga gripi sezonal?

Çdo njeri mund të preket nga virusi i gripit stinor dhe ta përhapë atë tek të tjerët. Por disa njerëz janë në rrezik më të madh për t’u infektuar me virusin e gripit stinor ose të bëjnë komplikacione nga gripi.

Në rrezik më të madh janë: “Fëmijët e vegjël nën 5 vjeç, sidomos deri në 2 vjeç, njerëzit mbi 65 vjeç, gratë shtatzëna, pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike,si: astma, diabeti, sëmundjet e zemrës, probleme të mushkërive, veshkave, ndërlikime të mëlçisë, sëmundje të gjakut, uljes së sistemit imunitar, problemeve neurologjike, si dhe të rinjtë nën 19 vjeç që kanë përdorur gjatë aspirinën.

Këto kategori duhet të jenë më të kujdesshme në marrjen e masave parandaluese kundrejt pasojave të gripit.

Njohja e shenjave të zakonshme të gripit?

Ndër simptomat karakteristike dhe më të përgjithshme të gripit janë: temperatura e lartë, shqetësimet në rrugët e frymëmarrjes, kolla, dhimbja e fytit, lodhja, dhimbjet e kokës, rënia e oreksit, të vjellat, dhimbjet e barkut, rrjedhja e hundëve, dhimbjet muskulore, etj. Nëse temperatura zgjat më shumë se 1-2 ditë, duhet të paraqiteni tek mjeku.



Infeksionet e shkaktuara nga viruset e paragripit

Tjetër nozologji e shpeshtë në këtë stinë janë infeksionet nga viruset e paragripit, të cilat ndahen në katër tipa dhe në shumë nëntipa. Në të gjitha grupmoshat që prek, periudha e inkubacionit shkon 5-6 ditë. Më rëndë e kalojnë foshnjat dhe fëmijët. Këto infeksione kanë të përbashkët trakeobronkitin, bronkiolitin (fëmijët deri në 1 vjeç) dhe bronkopneumoninë.

Në fëmijët më të rritur sëmundja kalon më lehtë, zakonisht ajo nuk i prek mushkëritë. Kurse te të rriturit këto viruse shkaktojnë rrufë stinore me kollë, rrufë e ngjirje zëri. Por, të rriturit mund të kalojnë dhe trakeobronkite të rënda me ethe dhe temperaturë. Si ndërlikim i shpeshtë i këtyre virozave, sidomos te fëmijët e vegjël, është otitis media (infeksioni i veshit të mesit).

Infeksionet nga viruset e paragripit kanë të veçantë se rikuperimi është i ngadalshëm, kolla vazhdon më gjatë si edhe shenjat e tjera. Kujdes duhet të tregojnë edhe të sëmurët me sëmundje kronike, sidomos ato të mushkërive, zemrës dhe veshkave.

Mjaft të shpeshta janë edhe sinusitet si komplikacion. Prandaj është e këshillueshme që përveç trajtimit të përgjithshëm në shtëpitë tona, kur pacientët vënë re një zgjatje tej të zakonshmes të “rrufës stinore”, si edhe kur kemi dhimbje veshi, apo sinuesh (në zonën e mollëzave të faqeve, ose dhimbje koke në zonën e vetullave) nuk duhet të hezitojnë për t’u paraqitur te mjeku, i cili përcakton edhe terapinë specifike në këto raste.

Shenjat e zakonshme të gripit janë:

Temperaturë e lartë.

Kollë.

Dhimbje fyti.

Dhimbje koke.

Të përziera.

Të vjella.

Dhimbje barku.

Rrjedhje të hundëve.

Dhimbje muskujsh.

Shenjat paralajmëruese të emergjencës tek fëmijët

Duhet të kërkoni ndihmë kur fëmijët shfaqin:

Frymëmarrje të shpejtë, ose probleme të rënduara me frymëmarrjen.

Ndryshim të ngjyrës së lëkurës.

Nuk konsumojnë lëngje të mjaftueshme.

Nuk kanë gjallëri, ose nuk bashkëveprojnë.

Kur bëhen nervozë.

Kur konstatoni rikthim të shenjave të gripit, me ethe dhe kollë të keqe.

Ethe me një skuqje të lëkurës, si dhe fortësim të qafës.

Veprimet e përditshme që ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së virusit të gripit:

Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni, ose teshtini me shami.

Lani duart shpesh me sapun dhe ujë ose përdorni solucione duarsh me alkool.

Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës.

Përpiquni të shmangni kontaktet e ngushta me njerëzit e sëmurë.

Ushqehuni shëndetshëm.

Bëni aktivitet fizik.

Bëni gjumë të mjaftueshëm.

Pastroni dhe dezinfektoni mjediset ku banoni.

Ilaçet kundër gripit nuk kanë efekt parandalues,por mjekues. Ato përdoren vetëm nëse jeni të sëmurë me grip dhe duhen të merren brenda 48 orëve nga fillimi i sëmundjes.

Kujdes nga antibiotiket!

Antibiotikët luftojnë infeksionet e shkaktuara nga bakteret. Ato nuk veprojnë në infeksionet e shkaktuara nga viruset.

Disa nga infeksionet bakteriale më të zakonshme që duhen trajtuar me antibiotikë janë: “Tonsiliti (bajamet), pneumonia, infektionet urinare, infeksionet që merren ndërmjet kontaktit seksual si gonorea”, etj.