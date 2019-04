Këshillat si mund të parandalohet zhvillimi i lythave

Lythat janë ndër shqetësimet e shpeshta mjekësore që shfaqen pothuajse tek të gjitha grupmoshat. Dalja e lythave manifestohet me rritje të lëkurës (në formë gunge në pjesën e jashtme), që shkaktohen nga infektimi kryesisht me viruset e HPV (virusi human papilloma), të llojeve të ndryshme.

Trajtimi i tyre kërkon kujdes maksimal, pasi janë ngjitëse dhe mund të përhapen shumë lehtë nga kontakti me një person që ka zhvilluar lytha, apo nga përdorimi i sendeve personale të tij.

Mjekja infeksioniste Ilda Xhelili tregon për “Dita”, shkaqet që çojnë në formimin e lythave, shenjat dalluese, kategoritë e rrezikuara, si dhe kujdesin që duhet të tregojmë në trajtimin e tyre. Sipas mjekes trajtimi duhet të nisë sa më shpejt për të mos lejuar përhapjen dhe zmadhimin e tyre edhe në pjesë të tjera të trupit.

Çfarë janë lythat?

Lythat janë rritje të lëkurës që shfaqen në zona të ndryshme të trupit, si rezultat i infektimit me Herpes Papiloma Virus. Ekzistojnë më shumë se 100 lloje të ndryshme të Herpes Papiloma virus (HPV) dhe termi mjekësor për lythat e shkaktuara është “verruke”.

Disa lloje të virusit shkaktojnë lythat në organet gjenitale, kurse disa lloje shkaktojnë lythat në zona të tjera të trupit, kryesisht në duar. Ka edhe disa lloje të HPV-ve që rrisin rrezikun për zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës.

Viruset njerëzore që shkaktojnë lythat janë shumë ngjitëse dhe nëse nuk i trajtojmë, ato bëhen shumë të mëdha dhe përhapen në zona të tjera të trupit. Virusi përhapet lehtësisht nga kontakti lëkurë me lëkurë. Disa njerëz kanë një rrezik më të lartë për të zhvilluar lythat për shkak të sistemit të dobët imunitar, si për shembull adoleshentët (që janë akoma në procesin e rritjes), si edhe personat që vuajnë nga HIV (sindromi i imunodeficiencës së fituar).

Po ashtu, në këtë kategori të rrezikuar përfshihen edhe personat që vuajnë nga sëmundje autoimune (psoriasis, artriti reumatoid, sëmundja e zorrëve inflamatore). Këta persona përdorin medikamente që e shtypin sistemin imunitar, kështu që janë në rrezik të lartë për të zhvilluar infeksione virale.

Si ndodh transmetimi i viruseve?

Rruga e zakonshme e transmetimit është kontakti lëkurë me lëkurë, por viruset mund të transmetohen edhe nga përdorimi i objekteve të përbashkëta (brisqe, peshqirë). Virusi lulëzon në zona të ngrohta e me lagështirë, kështu që dushet, pishinat, dhomat e zhveshjes janë vende ku mund t’i marrësh lehtë lythat (sidomos nëpërmjet thembrave të çara). Në këto raste duhet të bëhet shumë kujdes me frekuentimin e këtyre ambienteve.

Cilat janë llojet më të shpeshta të lythave?

Sikundër e theksuam edhe më sipër, lythat mund të shfaqen në zona të ndryshme të trupit. Lythat më të zakonshëm janë ata që shfaqen tek duart, kryesisht në shpinën e duarve dhe midis gishtave. Këta lloje quhen “verruca vulgaris” dhe janë zakonisht në formë kubi dhe në ngjyrën e mishit. Ndonjëherë ato kanë pika të zeza që i ngjajnë farave (mpiksje gjaku).

Këto lytha mund të përhapen shumë lehtë edhe në fytyrë. Një lloj tjetër janë edhe lythat e sheshtë (pra që nuk varen) dhe që janë më të vegjël se llojet e tjera. Një person mund të ketë rreth 20-40 të tilla në të njëjtën kohë. Gratë kanë tendencë të kenë në zonat e këmbëve, kurse burrat rreth mjekrës. Ato shprehen me ngritje (gunga) të vogla dhe të ashpra të lëkurës.

Po në rastin kur lythat shfaqen në zonat gjenitale çfarë duhet të dimë?

Lythat gjenitale janë format më të zakonshme të lythave që transmetohen nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Këto lytha duken si grumbullime të varura, me ngjyrë mishi dhe në formën e lulelakrës. Infeksioni me HPV mund të zgjasë nga disa muaj, deri në dy vjet. Ndonjëherë edhe nuk zhduken plotësisht.

Nëse nuk trajtohen në kohën e duhur, sa problematike mund të jenë?

Lythat tek të rriturit zgjasin më shumë se tek fëmijët. Arsyet e kësaj ecurie të gjatë të infeksionit ende nuk janë sqaruar plotësisht. Ndonjëherë ato zhduken edhe vetë pa u trajtuar (rrallë), por në përgjithësi nëse nuk trajtohen, ato do të zmadhohen dhe do të përhapen në pjesë të ndryshme të trupit. E nëse kjo ndodh trajtimi i tyre do të bëhet edhe më i vështirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që kujdesi dhe ndjekja tek mjeku specialist të bëhet që në stadet fillestare kur nis formimi i lythave.

Në çfarë formash shfaqen?

Lythat shpesh kanë pamje të acaruar, ose të gjakosur kur janë lënduar (kruajtje ose tentativë për t’i hequr). Lythat janë lezione të buta të lëkurës, por ato mund t’i takojnë edhe problemeve serioze të lëkurës (për shembull kancerit të lëkurës). Po ashtu, edhe lythat që zhvillohen në organet gjenitale e kanë këtë rrezik.

Ku konsiston trajtimi i tyre?

Trajtimi i tyre do të varet nga lloji i lythit, mosha e pacientit dhe gjendja aktuale shëndetësore. Ndonjëherë ato mund të zhduken dhe shfaqen përsëri.

Trajtimi i lythave është mjaft delikat edhe pse në dukje i thjeshtë. Ato duhet të ekzaminohen dhe të trajtohen nga mjeku specialist dermatolog. Veçanërisht bëhet më delikat trajtimi i tyre tek personat që kanë dobësi të sistemit imunitar, ose që vuajnë nga diabeti. Lythat mund të trajtohen me azot të lëngshëm, me elektrokirurgji, ose direkt me prerje. Gjithashtu mjaft pozitivë, por edhe komod ka rezultuar edhe terapia me lazer e lythave.

Disa lytha mund të kërkojnë trajtime me kremra të ndryshme siç janë ato që përmbajnë acid salicilik, tretinoinë dhe acid glikolik. Trajtimi mund të ndihmohet edhe nga kremra që nxisin imunitetin (përmbajnë imikimodë). Duhet të theksoj se trajtimet janë gjithmonë individuale, dhe duhet të merren vetëm sipas rekomandimit të dhënë nga mjeku specialist që ka bërë edhe diagnostikimin e tyre.

A mund të parandalohet zhvillimi i lythave?

Lythat janë të vështirë për t’u parandaluar, por ka gjëra që mund të bëhen për të ulur rrezikun e marrjes dhe të përhapjes së tyre. Është e rëndësishme që lythat të mos preken, pasi mund t’i merrni shumë lehtë nga dikush tjetër, ose t’i shpërndani në vende të reja në lëkurën tuaj.

Nëse aplikohen kremra për trajtimin e tyre, duart duhet të lahen me shumë kujdes pas aplikimit. Kujdes maksimal duhet treguar që këmbët të mbahen të thata. Pasi i lani, këmbët duhet të thahen gjithmonë me peshqir dhe jo të lihen të lagura për t’u tharë vetë.

Kujdes duhet treguar kur kaloni kohë në vende të ngrohta dhe të lagështa, si: pishina publike, dushe publike ku sendet e përdorura (pandoflat, peshqirët, tharëset e flokëve) në çdo rast duhet të jenë personale.