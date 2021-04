Bllokimi i fluturimeve/ Manastirliu: Shtyhet me 48 orë vaksinimi masiv! Ahmetaj: Javët e ardhshme edhe 100 mijë doza Sinovac e 50 mijë Sputnik

Kanë mbërritur në Rinas 100 mijë doza të vaksinës kineze, ndërsa ngarkesa erdhi me një ditë vonesë, pasi ishte planifikuar të mbërrinte ditën e djeshme, por u pezullua si pasojë e ndalimit të fluturimeve në aeroportin e Rinasit.

Dërgesa e vaksinave u prit nga ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku, ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj.

Manastirliu u shpreh se për shkak të bllokimit të djeshëm të fluturimeve në Rinas, që penguan edhe ardhjen e vaksinave, plani i vaksinimit masiv është shtyrë me 48 orë, për shkak të procedurave që do të duhej të ishin bërë një ditë më parë.

“Falë përpjekjeve madhore të Kryeministrit, ne arritëm që 100 mijë vaksina të Sinovac të vinin në Shqipëri, por pikërisht nga kjo vonesë, plani ynë i vaksinimit u shty me 48 orë, pasi duhen të gjitha procedurat që ne ishim përgatitur t’i kryenim ditën e djeshme, të spostohen në kohë. Imagjinoni çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të ishin bërë këto përpjekje madhore, nëse nuk do të arrinim t’i kishim këto vaksina në kohë, pasi dihet se çfarë lufte e madhe brrylash bëhet në rastet kur një shtet nuk është gati t’i marrë, ateherë një vend tjetër i merr”, deklaroi Manastirliu.

Manastirliu ka deklaruar se brenda kësaj jave do të ulet fasha për vaksinim.

“Kemi arritur që t’i kemi vaksinat sot, 100,000 vaksina të Sinovac dhe të vazhdojmë me planin tonë të vaksinimit masiv, për të vijuar në ditët e ardhshme me hapjen e fashës të grupmoshës, + 65 dhe +60 vjeç dhe padyshim edhe me punonjësit e shërbimeve kritike”, u shpreh Manastirliu.

Ndërkohë, Ahmetaj dha lajmin e mirë se javën tjetër, të hënën ose të martën, do të mbërrijnë edhe 100 mijë doza të tjera të vaksinës kineze dhe se po negociohet për 50 mijë doza të vaksinës ruse, që do të vijnë në javët në vijim.

“Asgjë nuk do ndalojë të bëjmë 500 mijë vaksinime për qytetarët shqiptarë. Numrat janë në rënie. Ne kemi filluar ta mundim atë flamë. Plani I vaksinimit do të vazhdojë me shpejtësi dhe do jemi sërish duke negociuar.

Dje kemi marrë autorizimin për të negociuar për 50 mijë doza Sputnik që do vijnë në javët e ardhshme. Shqiptarët e shohin që përpjekja vazhdon të jetë e madhe. Përpjekja për të sabotuar sjelljen e vaksinave vazhdoi”, deklaroi Ahmetaj.

Ditën e sotme, nga jugu në veri ka nisur tashmë në mbarë vendin vaksinimi i fashës së popullatës nga 65 vjeç deri në 70. Vaksinimi masiv në vend ka nisur që prej 28 mars dhe po vijon me ritme mjaft të shpejta, ndërsa Barometri global e renditi Shqipërinë në vendin e parë për ritmin e vaksinimit në 7 ditët e fundit, duke lënë pas edhe Serbinë në rajon, por edhe vende të Bashkimit Evropian, të cilat e nisën më herët vaksinimin.

o.j/dita