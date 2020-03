Kina mbyll kufijtë për të huajt, gazetari: Në fund të prillit gati vaksina për koronavirusin

Gazetari i News 24, Edison Myrteza në një lidhje me Skype tregoi për masat e reja që do të marrë vendi nga ku u përhap koronavirusi, duke qënë se prej ditësh asnjë rast i të prekurve nuk është më nga Kina.

Myrteza njoftoi se me një vendim të Qeverisë atje, që nesër Kina do të mbyllë kufijtë për shtetasit e huaj.

Do të bëjnë përjashtim ata me pasaportë diplomatike ata që kanë një vizë kortezie dhe personat me vizë C, pra që punojnë si stjuardesa dhe stafet e anijeve turistike. Vendimi hyn në fuqi në datën 28 Mars.

Ai tha ndër të tjera se në Pekin jeta vazhdon normalisht, por gjithashtu edhe në Wuhan ka nisur gjallërimi.

“Janë hapur disa shkolla, po ashtu edhe dyqanet e vogla. Atje po punon me kapacitet të plotë fabrika që prodhon maska, dhe ka nisur gjithashtu eksporti i tyre drejt Spanjës, Italisë, Portugalisë e Greqisë. egjithatë që banorët të lëvizin lirshëm nëpër rrugë në Wuhan duhet pritur data 8 prill”, tha gazetari.

Sa për datën e një vaksinë të mundshme, gazetari shtoi se specialistët virologë atje janë të bindur që do ta kenë një të tillë në fund të muajit të ardhëm.

“Specialistët virologë kanë deklaruar që do ta kenë gati në muajin prill vaksinën, më sakt në fund të muajit prill”, shtoi Myrteza.

