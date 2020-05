KINEMATOGRAFI / Fillon transmetimin seriali hit “Shallvari i Madhërishëm dhe Zymbyl agai”!

TIRANË, SURREILLE, HAS – Teleshikuesit shqiptarë ndoqën të enjten e kaluar, serinë e parë të produksionit tejet të suksesshëm televiziv shqiptar, “Shallvari i Madhërishëm dhe Zymbyl agai”.

Siç dihet tashmë, transmetimi shënoi edhe zyrtarizimin e kanalit të ri – kanal në kuptimin më parësor dhe klasik të fjalës – Kokërdhoku TV. Kanali në fjalë, nga entuziastët i pagëzuar edhe si “llagëm”, premton një programacion të pasur dhe aromatik në të gjitha ditët e javës.

Duhet thënë se seriali “Shallvari dhe Zymbyli” u ndoq nga një numër rekord shikuesish, të cilët i lanë të gjitha punët që kishin në dorë, mbyllën dyqanet, lokalet, zyrat, braktisën stolat e parqet, trotuaret dhe rrugët, parkuan dhe mbyllën makinat, vunë nga një maskë në gojë dhe doreza llastiku në duar dhe u kyçën në shtëpi për të parë serialin e shumëpritur.

Ngjarjet e filmit zhvillohen në një vend utopik, të quajtur Shqipëristan, në shekullin e 17-të. Protagonist është Shallvari i Madhërishëm, një sundimtar i iluminuar i cili erdhi në pushtet pas një fëmijërie dhe rinie të vuajtur, të shenjuar nga ngacmimet e vërsnikëve që e tallnin se ai ishte i gjatë, simpatik, lexonte libra, pikturonte, luante sporte, kishte para nëpër duar, dilte ndonjë rrugë jashtë shtetit, të atin e kishte anëtar të nomenklaturës drejtuese dhe artist me nam, vishej me ekstravagancë dhe lidhej me vajzat më të bukura të jetës artistike.

Por të gjitha këto picire të padëgjuara do ta kalisnin karakterin e Shallvarit, i cili kur u rrit, u bë edhe më i gjatë nga ç’ishte fëmijë dhe adoleshent. Sepse, siç thotë populli, “ajo që s’të vret, të bën më të gjatë”.

Lideri i Shqipëristanit kërkon ta nxjerrë vendin nga mizerja dhe prapambetja e shekullit të 17-të dhe ta fusë atë në rrugën e mbrothtësisë dhe progresit, që siç dihet nga historia, ka karakterizuar shekullin e 18-të dhe gjysmën e parë të 19-ës.

Shallvari, që për shkak të bëmave të tij, do të merrte edhe epitetin i Madhërishëm, u vu me guxim dhe durim të edukojë popullin dhe ta mësojë të jetojë me gjysmën e të ardhurave që merrte me parë. Me gjysmën që teproi ai ndërtoi saraje të gjera e të gjata, i bojatisi me ngjyra të ndezura që i merrnin sytë miletit dhe harronin se dikur jetonin si derrat, me dyfishin e të ardhurave të tanishme.

Por jo vetëm kaq: Ai preu të gjitha pemët e vjetra dhe të shtrembta anës rrugëve, mbolli të reja dhe të drejta, caktoi qehallarë të rinj e qehallesha të reja nëpër detyrat kryesore, në mënyrë që edhe mishi të digjej, edhe helli të mos piqej. I duruar dhe gjakftohtë, ai rrinte i heshtur edhe ndaj ofendimeve të disave, që herë e quanin Vrana Kont, herë Skënderbe, herë lider global, e herë gjeni i shkuar dëm në një bythë vend si Shqipëristani.

Por për të mos zbuluar më shumë detaje nga sa duhet, le të shkojmë tek personazhi tjetër i këtij bashkëproduksioni tirano-hasjan që ka shitur ndërkaq të drejtat e transmetimit në vende kyçe si Kirgizëria, Taxhikëria, Turkmenëria, Qenëria etj.

Ai quhet Zymbyl aga Kokëqoshja. Skenari na çon së pari në fëmijërinë e tij të hareshme në stanet e Mongolisë së Brendshme, ku bashkëmoshatarët e njihnin thjesht si Qimi.

Duke u rritur, Kokëqoshja bashkë me bagëtitë nuk i ndau nga vetja pllakën e argjilës, ku mësoi hieroglifet e para, dhe një kallam me vrima anash që nxirrte tinguj muzikorë nëse i fryje dhe bllokoje periodikisht vrimat. Ishte dhuratë nga bariu i vjetër i atyre anëve, Salih Xherahu.

I entuziazmuar nga zotërimi i këtij mjeti teknologjik, stanarët e bindin dhe Kokëqoshja niset dhe merr rrugën për qytet që talenti i tij të mos shkojë dëm duke rendur pas deleve e dhive të ngrata. Këto të fundit, duhet thënë, sikur u përtëritën dhe lulëzuan me largimin e tij.

Çuditërisht, ai zë shumë shpejt punë pranë mjekëve të pallatit mbretëror, si objekt studimi antropologjik për shkak të trajtave të tij kaq të ngjashme me primatët. Por ky është vetëm fillimi. Nga objekt studimi, ai u bë vetë studiues dhe të gjithë nisën ta quanin Zymbyl, sepse merrte femra simpatike në karron e tij dhe u bënte shëtitje nga periferitë e këndshme, sa në pyjet e Bulonjës, në Versailles; sa në Tyilëritë, në Rambuillet.

Në një nga këto periferi aristokrate, pikërisht në rrethinat e ëmbla të Surreille, fati i Zymbylit bashkohet me atë të Shallvarit të Madhërishëm.

Dhe ajo që do të pasojë është një përplasje titanësh. Por gjithçka mbetet për t’u ndjekur në seritë e ardhshme.

*****

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike që herë pas here merret edhe me reçensë artistike. Tani, një detaj gjuhësor krejt jashtë teme për politikanë me nam dhe analistë të sprovuar, që ju shpëlaftë panuklla: Reçensioni dhe reçesioni janë dy gjëra krejt të ndryshme. Po s’e bëni dot dallimin, lexoni dhe do ta gjeni.