Kinezët “mbulojnë” me miliona euro kryeministrin Tsipras

Dhuratën më të mirë në ditën e fundit të vizitës së tij në Kinë, kryeministri grek Aleksis Tsipras e ka marrë në qytetin me portin më të madh vendit, Shangaj.

Shumica e investimeve me vlerë 200 mln euro do shkojnë për rikonstruktimin e portit, që të presë edhe anijet e mëdha turistike me 4.000 pasagjerë, në mënyrë që të rritet numri i turistëve të këtyre anijeve në 3 milionë në vit.

Një pjesë e investimeve do të përdoret për rikonstruktimin e zonës së ngarkim-shkarkimit të mallrave, duke rritur numrin e konteinerëve që mbërrijnë në këtë port deri në 10 mln në vit dhe duke e kthyer Pireun në portin më të madh të Mesdheut.

Siç ka theksuar kryeministri grek në takimet që ka pasur edhe me krerët e disa prej kompanive më të mëdha vendase, si Ali Baba, ZTE dhe Fosun, Greqia me investimet kineze do të shndërrohet në një urë midis Kinës dhe botës perëndimore.

Me investimet e reja nga COSCO, por edhe nga kompanitë e tjera kineze është mëse e qartë se Kina synon të bëhet një faktor gjeopolitik në rajonin e Mesdheut dhe sidomos në Ballkan, ku për vite me durim dhe plane kërkon të depërtojë në infrastrukturë dhe tregti.

Blerja e një pjese të mirë të porteve greke, propozimet e saj per Serbinë dhe Maqedoninë për përmirësimin e rrjeteve hekurudhore, por edhe blerja e aeroportit të Tiranës dhe Bankers Petroleum, që operon në tregun e naftës në Shqipëri, shtuar këtu interesin për burimet energjitike dhe sidomos për hidrocentralet shqiptare, janë tregues i strategjisë kineze që kërkon të bëhet një pol i fuqishëm duke thyer hegjemoninë e SHBA dhe Gjermanisë në Ballkan.