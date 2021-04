“Kishim atë të kërnackave, ishte yll, por me këtë çfarë do bëni?” Rama sulmon opozitën: Lista e tyre, një sallatë ruse që vjen era qepë dhe raki

Nga Korça, kryeministri Edi Rama ka “thumbuar” opozitën, ndërsa tha se lista e tyre e kandidatëve për deputetë është “një sallatë ruse që vjen era qepë dhe raki”.

Sipas Ramës, opozita nuk ka lidhje me urbanizimin dhe se “kudo ku gjejnë shesh bëjnë përshesh”.

“Fleta e votimit nuk është biletë për të shkuar në stadium, por autorizim për interesat e tua, një kontratë pune, se kur të ngjisësh gomarin për të marrë dru, do e shohësh sa ngarkesë mban, nuk merr një gomar blu që të hedh drutë në rrugë, mund të lyesh banjën që të duket vetja si në det kur bën dush, por për hir të ngjyrës të lesh drutë në rrugë? Më mirë se ne për Korçën këta nuk gjejnë dot, aq më tepër tani, se ishte njëri këtu, ai i kërnackave dhe ne të merremi me të. Ai ishte yll bote, tani kanë sjellë atë të Babales, ça do bëni do punësoni njerëz për përgjime, për manipulime videosh? Përmes punës ne mund ta transformojmë këtë vend. Nuk flemë gjumë dhe nuk merremi vetëm me sharje e shpifje dhe të bëjmë si vizionar në fushatë dhe pas kamerave flemë gjumë ku të na zëri këmba. Ata nuk e kanë marrëdhënien me të bukurën si hapësirë bashkëjetese, ata po panë një shesh, duan të bëjnë përshesh. Po panë një hapësirë, duan të ngrenë kioska. Nuk kanë lidhje me urbanizmin, me zhvillimin, kështu janë gatuar dhe nuk ndryshojnë. Çdo parti humb zgjedhjet, por nxjerr mësime. Ne nxjerrim mësime pa qenë nevoja të humbim. Ne kemi këtu një skuadër deputetësh që është reflektim i nevojës për të qenë më pranë pritshmërisë së njerëzve. Ajo e atyre është një sallatë ruse që vjen era qepë dhe raki”, tha Rama.

j.l./ dita