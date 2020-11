FOTO: Kjo është Doruntina, policja shqiptare që u përball me terroristët në Vjenë, ambasadori publikon foton: Krenar për mbesën time!

Vjena u trondit mbrëmë nga një sulm i dyshuar terrorist, ku për pasojë humbën jetën të paktën 5 persona dhe mbetën të plagosur 17 të tjerë.

Teksa u përfol se dy ose më shumë nga komandoja e terroristëve janë shqiptarë të brezit të dytë të emigrantëve nga Maqedonia e Veriut, së fundi është raportuar se mes policëve që rrezikuan jetën duke u përballur me terroristët ishin edhe 3 shqiptarë nga Kosova.

Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Beqë Cufaj ka njoftuar se mbesa e tij është njëra nga policet që mbrëmë në Vjenë u përballën me terroristët.

“Krenar me mbesën time Doruntina Miroci, e cila ka luftuar përkrah policisë austriake kundër sulmeve të tmerrshme terroriste në Vienë. Bashkë mund të qëndrojmë të fortë”, ka shkruar ai në një postim në rrjetet sociale.

Proud of my niece #DoruntinaMiroci to see her fighting alongside #Austrian police the horrible terrorist attack in #Vienna . Together we can stay strong! ⁦@LPDWien⁩ #WeStandWithAustria 🇽🇰🇦🇹🇩🇪 pic.twitter.com/stny2dCYUE

— Beqë Cufaj (@beqecufaj) November 3, 2020