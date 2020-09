“Kjo nuk është zgjidhje, por një maskarallëk politik. Propozimi, që më shumë se sa hapje reale e listave, duket si dorovitje për Lulëzim Bashën”

Nga Bedri Islami

Ka një eufori të habitshme për listat e hapura në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, sikur pas tyre gjithçka do të rregullohet, në parlament do të venë më të mirët, më meritorët, aty mendimi do të jetë më i pjekur, nuk do të ketë më gjuzë e belbucë; ende sundon ideja se pas hapjes së listave vullneti i Njëshit do të shembet, populli do të vendosë se kush do të jetë më i votuari, kush do e përfaqësojë; pastaj thirren në përvoja të shteteve të tjera, hapen e mbyllen debate dhe riciklohen ide pa fund, gjithnjë duke i shtruar tezës se vetëm listat e hapura do të sjellin mrekullinë.

Në parim gjithkush është i bindur se listat e hapura, vërtet të hapura, mund të kenë dalim nga ato të mbyllura, ku vetoja për një listë paraprake të vendosur nga shefi i partisë dhe që ishte përllogaritur deri diku saktë se cilët do të ishin deputetët e ardhshëm.

Të gjithë shefat e partive e dinin këtë, dhe, si mund të ndodhte, gabimi i tyre ishte i papërfillshëm. Në parlament shkonin ata që donte shefi, që do të përcillnin mesazhet e shefit, do të ngrinin duart kur ua donte shefi dhe nuk do të kishin asnjëherë mendimin e tyre vetjak. Ndaj, shumë shpejt, ata u kthyen në numra dhe i ikën mendjes.

Largimi nga parlamenti i opozitës, duke e braktisur atë dhe duke i hapur rrugë skalionit të dytë, pra, asaj pjese të listës që ishte sa për të larë gojën, tregoi se përllogaritjet ishin bërë që më herët dhe se pjesa e dytë, ajo që është sot në parlament, është përgjithësisht meskine, e dobët, shpesh herë as që e di pse është aty, përfituese dhe lehtësisht e shtishme.

Tani, këshilli i famshëm politik ka afruar zgjidhjen e fundit: votime me lista të hapura 100 për qind, dhe, duke shkuar pak më tej kësaj, përfaqësuesi i shumicës, Damian Gjiknuri, ka bërë një tjetër propozim, që më shumë duket se si dorovitje për Lulzim Bashën, se sa hapje reale e listave.

Aktualisht ka dy probleme themelore:

Së pari, a janë listat e hapura mjeti shpëtimtar nga të gjitha parregullsitë e zgjedhjeve dhe a do të jenë aty vërtet ata që e meritojnë? Oligarkët, biznesmenët, të pasurit, të lidhurit me krimin a do të mund edhe një herë të vetëvendosin që të jenë edhe deputetët e ardhshëm, apo njerëzit do të kërkojnë më të mirën dhe besimi i tyre do të zyrtarizohet?

Pa dashur të heq entuziazmin e parakohshëm, listat e hapura, nëse nuk shoqërohen me mjete të tjera, logjistike, ligjore dhe administrative, ata mbetin po aq pjesë e korrupsionit politik e financiar, si shumë gjëra të tjera në këtë vend.

Në Kosovë, njëri nga shembujt që afrohen me bujë, është e sanksionuar hapja e listave, me koalicione parazgjedhore, ku forca e parë fituese e zgjedhjeve, pavarësisht nëse është në koalicion apo jo, ka të drejtën e formimit të qeverisë së ardhshme.

Në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku listat ishin të hapura, është dashur të bëhet rinumërimi i votave në shumicën e qendrave të votimit të Kosovës.

Të gjithë liderët, pas rinumërimit, kishin më pak vota nga sa kishin pasur në numërimin e parë. Në asnjë rast nuk kishte pasur zvoglim të votave. Shifrat nganjëherë ishin alarmuese.

Në disa qendra votimi, megjithëse listat ishin të hapura, kishte kandidatë për deputetë që në numërimin e parë dilnin fitues të zgjedhjeve, por që, pas rinumërimit, nuk do e kishin këtë të drejtë.

Kandidatë të tjerë, sidomos zonja, që në numërimin e parë në një qendër votimi nuk kishin pasur asnjë votë, në rinumërim kishin shumicë të ndjeshme, deri edhe dërmuese dhe votat e tyre u kishin kaluar figurave politike sa më afër shefit të partisë.

Në një rast rivotimi të mëhershëm, në Mitrovicë, një kandidat për deputet që në votimin e parë në atë zonë kishte fare pak vota, në rivotim do të merrte aq shumë, sa i duheshin për të qenë pjesë e parlamentit. Urdhëri ishte dhënë nga shefi i partisë.

Nëse nuk ka numërim të sigurtë elektronik listat e hapura janë në mëshirën e atyre që paguajnë më shumë ose në direktivën e urdhërit që jep shefi i partisë.

Nëse tani, me listat e mbyllura, kandidatët biznesmenë për deputetë apo të lidhur “me të fortët”, në zonën e tyre, shpesh herë i blinin votat me thasë mielli, para në dorë, afrim vende pune etj, tani e kanë më lehtë, ata synojnë të blejnë numëruesit e votave dhe ata nuk kërkojnë shumë.

Këto numërues janë edhe zbatues të vullnetshëm të vendimit të shefit partiak për të deleguar vota aty ku ka synon edhe shefi i partisë. Nëse nuk do të ketë sanksione dhe detyrime ligjore për të gjithë administratën zgjedhore, atëherë listat e hapura janë të hapura për çdo manipulim.

Së dyti, përfaqësuesi i shumicës socialiste në këshillin politik paraqiti një draft, përmes së cilit e gjithë loja me lista të hapura kthehet në mbylljen e tyre, por tashmë ligjore.

Sipas draftit, shefi i partisë, cilido qoftë ai, ka të drejtën e renditjes së listës për kandidatë. Natyrisht do të vendosë më besnikët ndaj tij dhe në rastin e opozitës do të jenë aty edhe vemjet politike të partiçkave që iu mveshën forcave të mëdha politike, ndërsa forcat e reja do i kenë portat e mbyllura.

Nëse votuesi ka të drejtën të përzgjedhë vetëm një kandidat, atëherë në shumësinë e rasteve ai është shefi i partisë ose i deleguari i qendrës. Nuk bëhet ndryshe, pasi secila forcë synon që shefi i saj të jetë njeriu më i votuar.

Në Kosovë ke të drejtën për të zgjedhur pesë kandidatë nga lista dhe kjo e bën më të hapur listën. Më të vështirë, por më të hapur.

Nëse në një qark, të themi Shkodër, për të qenë deputet do të kërkohen rreth 10 mijë vota, duke pasur të drejtën e një përzgjedhje, asnjë nga kandidatët nuk e arrin këtë shifër dhe mbetet përsëri lista e shefit të partisë.

Kjo nuk është zgjidhje. Është një maskarallëk politik, që, duke i hapur rrugë Bashës të bëjë lojën e tij politike, hedh në erë gjithçka që mendohet se mund të jetë e dobishme.

Listat e hapura, përmes këtij drafti, mbyllen dhe e gjithë loja kthehet përsëri në tryezat e shefave, të cilët, kanë ende të drejtën të vendosin se kush do të jetë në parlament.

Askujt nuk i intereson halli i Bashës apo i Kryemadhit dhe fati i tyre vetjak në këto zgjedhje; themelore është të futen ato rregulla që sanksionojnë hapjen e listave dhe përzgjedhjen deri diku të atyre që e meritojnë.

Rikthimi në pikën zero është humbje e demokracisë thelbësore, fshehje pas Njëshit dhe pas një liste që mbetet po ajo që ishte dhe që nuk ndryshon asgjë.

