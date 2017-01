Kjo nuk i duhej Kadaresë

Pas viteve 90-të kam lexuar dhe dëgjuar shumë për Kadarenë, një nga shkrimtarët tanë më të vlerësuar edhe në nivel botëror. Është folur e shkruar shumë për kontributin e tij në fushën e letrave. Është folur edhe për faktin se Kadare, tashmë është në fondin e shkrimtarëve më të mirë të botës. Kjo është e vërtetë dhe e nderon vendin, kombin shqiptar. Por më shumë është folur për “disidencën” e Kadaresë gjatë viteve të pushtetit popullor, gjatë viteve të socializmit. Në këtë hulli, në këtë qasje ka dy opinione. Një opinion është se Kadare, si shumë të tjerë, ka qenë shkrimtar i realizmit socialist dhe se, me veprën e tij, veç të tjerave ka propaganduar dhe mbrojtur programin dhe vijën e PPSH dhe liderit të saj Enver Hoxha. Ndërsa opinioni tjetër, sidomos i disa kadareistëve, që më shumë duan të përfitojnë për vete, është se Kadare edhe pse në mënyrë të heshtur, në mënyrë të kamufluar ka qenë një disident, një kundërshtar i sistemit, kundërshtar i politikave të PPSH dhe të Enver Hoxhës. Argumenti i këtyre të dytëve-vepra e Kadaresë lexohet në dy mënyra. Edhe si propagandë në favor të PPSH, të sistemit socialist, të komunizmit, por edhe si disidencë ndaj tyre. Madje arrihet të thuhet se edhe ajo pjesë e veprave që mund të lexohet si propagandë në favor të socializmit na paska qenë një “pagesë haraçi” që ai të shkruante pa u penguar, pa u denoncuar, pa u ndëshkuar si është bërë me shumë të tjerë. Kadare e ka shpjeguar këtë me aksiomën: Më mirë një kompromis, një pagesë haraçi se sa të vdesësh, qoftë edhe si disident, si armik.

Unë personalisht kur kam patur rastin të diskutoj për Kadarenë, kam diskutuar gjithmonë për veprën e tij letrare. Vepra e tij letrare e vendos atë ndër njerëzit që kryesojnë panteonin e letërsisë shqiptare të të gjithë periudhave. Nuk kam preferuar të gjykoj për të si njeri (si gjithë të tjerët edhe ai ka patur të mirat dhe cenet e tij), nuk kam diskutuar edhe për pozitën e tij politike. Nuk kam diskutuar në planin politik edhe pse kam qenë i bindur se disidenca e Kadaresë më shumë është sajesë e kadareistëve të pas 90-ës se sa realitet. Që nuk ka qenë disident këtë e ka thënë disa herë vetë Kadare.

E hodha këtë shënim se këto ditë lexova një intervistë që Kadare i paska dhënë publicistit Stéphane Courtois, ku ndër të tjera thotë: “Çdo shfaqje normale e jetës, në një mënyrë ose një tjetër ishte një kundërshtim i rendit diktatorial. E zhvlerësonte atë, ia prekte autoritetin. Kjo ndodhte sidomos me historitë e ndërlikuara të dashurisë. Në sytë e mi, çdo grua që guxonte të kishte një histori adulteri, ishte njëfarë heroine. Kur kam marrë vesh rastësisht se në ushtrinë shqiptare, kishte disa qindra vetëvrasje oficerësh për shkaqe xhelozie, e kam marrë këtë si një shpallje shprese. Ky fakt tregonte se diktatura, sado që i kishte sfilitur, nuk i kishte tharë dot shpirtrat e njerëzve”.

Këtu ka dy të pavërteta: 1. Në Shqipëri as në një kohe, as edhe në vitet e socializmi, tradhtia bashkëshortore nuk është konsideruar heroizëm. Madje, besnikëria bashkëshortore ka qenë një nga kërkesat e para të moralit të shoqërisë. Çdo tradhti bashkëshortore jo vetëm që nuk konsiderohej heroizëm, por ndëshkohej. Në vitet e hershme edhe Kanuni i jepte të drejtë “burrit që kur i cenohej nderi, kur kishte tradhti bashkëshortore të vriste gruan dhe… të lajmëronte familjen”. As edhe në vitet për të cilat flet Kadare, në vitet e socializmit, tradhtia bashkëshortore nuk është toleruar, jo më të konsiderohej heroizëm.

Ai thotë se, bash për këtë arsye, për arsye të xhelozisë, të tradhtisë bashkëshortore, në ushtrinë shqiptare kishte qindra vetëvrasje oficerësh. Thotë qindra, pra mund të jenë dyqind, treqind, pesëqind, tetëqind, nëntëqind të vetëvrarë. E para, nuk qëndron si informacion. Unë duhet të kisha dijeni edhe pse kam punuar gjithë jetën në ushtri, madje në funksione që problemet e moralit i kam patur si përparësi të detyrës sime. Kemi patur aksidente, kemi patur vrasje mes ushtarakëve, sidomos mes ushtarëve, kemi patur raste të ndarjes, shkurorëzimit, të oficerëve edhe për arsye të shkeljes së besnikërisë bashkëshortore. Por kaq, e jo qindra oficerë të vrarë. Nuk e di ku e ka gjetur këtë shifër Kadare. E dyta, Kadare me informacione të tilla na i paraqet oficerët e ushtrisë shqiptare si njerëz të dobët, si kapitullantë që çdo problem, çdo fatkeqësi e zgjidhnin vetëm me kobure, madje me kobure që ia drejtonin vetvetes. Jo mor i dashur, oficerët e ushtrisë sonë kanë qenë aq të përgatitur, aq të kulturuar e aq të zotë që të tejkalonin situata shumë të vështira. Edhe situatën për të cilën flisni ju. Përndryshe çfarë do të ndodhte në situata lufte, kur ata të gjendeshin në prova më të rënda se sa një tradhti bashkëshortore, të gjendeshin para dilemës të çonin ushtarët drejt fitores apo drejt vdekjes së sigurt?

Thotë se këto vetëvrasje i paska marrë si shpallje shpresës. Pra çdo vetëvrasje sipas tij paska qenë një shpresë më shumë për ta rrëzuar diktaturën, pushtetin e PPSH. Mirë që nuk ka pritur një vetëvrasje kolektive për ta bërë “shpresën” edhe më të madhe. Kjo nuk i nevojitej Kadaresë. Më mirë të merret e të mburret me vlerën e veprës së tij letrare, madje me atë pjesë që ai e konsideron si disidencë dhe shpallje shprese për rrëzimin e socializmit se sa me informacione të tilla haluçinante.

Gani Elezi