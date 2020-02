Anti KÇK i jep Ekzekutivit kopetenca të sistemit të Drejtësisë

Ligjin e cilësuar si Anti KÇK, qeveria “Rama” e ka veshur me petkun e betejës kundër terrorizmit dhe goditjes së pasurive të krijuar nga krimi i organizuar.

Akti normativ i miratuar në mbledhjen e djeshme mban titullin “Masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”.

Veç të tjerëve, qeveria ka shmangur këtë herë edhe procedurat parlamentare. Ligj është quajtur akt normativ.

Në hyrje thuhet se akti do përdoret për të parandaluar, zbuluar, dokumentuar dhe goditur krimin të organizuar dhe krimeve të rënda, apo sekuestrimeve. Kjo do të jetë detyrë e strukturës së veçantë në Policinë e shtetit, OFL-së, që cilësohet “Operacioni Forca e Ligjit”. OFL-ja së bashku me Drejtorinë e Antiterrorit janë strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit për zbatimin e dispozitave të këtij akti normativ.

Shmangen Gjykata dhe Prokuroria, ministri i qeverisë në krye të Komitetit



Në aktin normativ, që akoma nuk është botuar në Fletoren Zyrtare për të hyrë në fuqi nuk përmendet në asnjë fjalë gjyqtarë e prokurorë që duhet të verifikojnë pasuritë e tyre të krijuara sic parashikon Kushtetuta.

Në sekuestrimin e pasurive me aktin normativ nuk përmendet asnjë nen i Kodit Penal që parashikohet në nenet për korrupsionin pasiv apo aktiv të zyrtarëve. Në 44 nenet e Kodit Penal që përmenden në këtë Akt normativ nuk përfshihen zyrtarët e lartë shtetërorë – shkruan gazeta SI.

Në Aktin Normativ parashikohet ngritja e një komiteti të posaçëm, i cili do të drejtohet nga ana e ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj.

Komiteti ka në përbërje ministrin e Drejtësisë, ministrin e Financave dhe Ekonomisë, Prokurorin e Përgjithshëm, drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, drejtorin e Shërbimit Informativ të Shtetit, drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtorin e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave.

Sekuestrimi i pasurive do të bëhet “ndaj personave të tretë që dyshohet se kanë krijuar pasuri të dyshimtë, që nuk e justifikojnë me të ardhurat”.

Për sekuestrim do të zbatohet neni 16 ndaj pasurive të përdorura në mënyrë të tërthorë nga: personat e afërm (bashkëshortët, fëmijët, të paralindurit, të paslindurit, vëllezërit dhe motrat, bashkëjetuesit për periudhën e 5 viteve të fundit) për të cilët prezumohet regjistrimi i rremë, përveçse kur provohet e kundërta; personat fizikë ose juridikë, për të cilët ka të dhëna të mjaftueshme se pasuritë ose veprimtaritë e tyre zotërohen, pjesërisht ose plotësisht, në mënyrë të tërthortë nga personat e parashikuar në nenin 5, si subjekte të këtij akti normativ, ose janë përdorur, kanë lehtësuar apo kanë ndikuar në një formë të caktuar në kryerjen e veprimtarive të jashtëligjshme prej tyre.

Akti parashikon deri edhe sekuestrime në raste emergjente brenda 72 orësh dhe kjo bëhet në rastet kur ka dyshime për pasurinë e krijuar.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ia referon çështjen Prokurorisë, pasi ka nxjerrë urdhrin për masën e sekuestros.

16 organizata kundër

Kryeministri Rama thotë se ligji (akti normativ) do godasë gjykatësit dhe prokurorët sipas tij.

Megjithatë në tekstin e aktit fusha e veprimit është shumë e gjerë; aty përjashtohen nga sekuestrot e pasurive vetëm politikanët dhe zyrtarët.

Lidhur me pjesën e gjyqtarëve, në një deklaratë të 16 organizatave që kryesohen nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Instituti për Studimet politike dhe Birn Albania theksohet se gjyqtarët e prokurorët mund të kontrollohen vetëm nga organet e reja të drejtësisë.

Sipas tyre të drejtën e paraqitjes së ankimeve apo të nisjes së procedimeve e ka Inspektori i Lartë i Drejtësisë.

Kjo normë kushtetuese është e përcaktuar në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe këtë e ka përcaktuar dhe Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj në dhjetor të 2017-ës.

“Sipas nenit 28 të Rregullores së Kuvendit nuk lejohet procedura e përshpejtuar e projektligjeve të parashikuara nga neni 81 pika 2 e Kushtetutës, pra ligje që kërkojnë miratimin me shumicë të cilësuar prej të paktën 3/5 e deputetëve. Shtesat ose ndryshimet ligjore që mendohen t’u bëhen disa prej ligjeve të përmendura më lart me aktin normativ, janë miratuar me votim të cilësuar domethënë në bazë të nenit 81 pika 2 e Kushtetutës”, është argumenti tjetër i 16 shoqatave.

Si konstatim tjetër theksohet se me vendimin nr. 11 datë prill 2008, Gjykata Kushtetuese, ku i cilëson si një presion ndaj gjyqtarëve apo prokurorëve. Gjykata me vendimin e saj shfuqizoi nenin 315 i Kodit Penal të titulluar “Dhënia e një vendimi të padrejtë”.

Në këtë vendim midis të tjerave thuhet “se gjykata çmon se mundësia e fillimit të ndjekje penale ndaj një gjyqtari për dhënien e një vendimi përfundimtar, ndërkohë që vendimi mund të shqyrtohet nga një gjykatë më e lartë, krijon një presion të papërshtatshëm ndaj gjyqtarit, çka do të dëmtonte dhënien e drejtësisë dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut” dhe më poshtë thekson se “vendimet e një gjyqtari kundërshtohen vetëm në një gjykatë më të lartë dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë dhe bazueshmërinë e vendimit gjyqësor derisa ato nuk janë ndryshuar ose prishur sipas ligjit”.

l.h/ dita