Ndodhet pas hekurave, KLGJ merr vendimin: Shkarkohet nga detyra gjyqtarja Enkeleda Hoxha

Gjyqtarja Enkeleda Hoxha është shkarkuar nga detyra.

Mësohet se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka pranuar kërkesën e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë duke shkarkuar kështu Hoxhën nga detyra.

Vendimi është marrë para pak minutash në mbledhjen e KLGJ-së dhe është dhënë nga komunikuar nga kryetarja e KLGJ-së, Naureda Llagami.

Sipas njoftimit të KLGJ-së, Inspektori i Lartë i Drejtësisë me në krye Artur Metanin, kishte argumentuar shkeljet disiplinore të magjistrates, si mospërmbushje e pajustifikuar e funksioneve gjatë gjykimit; veprime që kanë sjellë përfitim të padrejtë për palët, mosrespektim të rëndë e të vazhduar të legjislacionit material e procedural penal dhe nxjerrje të akteve të paarsyetuara.

Hoxha është magjistratja e dytë për të cilën KLGJ ka pranuar kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për shkarkim nga detyra, për shkelje të rënda disiplinore lidhur me lirimet para kohe me kusht dhe e treta magjistrate e shkarkuar nga KLGJ pas një hetimi disiplinor të ILD-së.

Njoftimi i KLGJ-së:

E.H. është magjistratja e dytë për të cilën KLGJ ka pranuar kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për shkarkim nga detyra, për shkelje të rënda disiplinore lidhur me lirimet para kohe me kusht dhe e treta magjistrate e shkarkuar nga KLGJ pas një hetimi disiplinor të ILD-së. Prej marrjes së detyrës, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka ndarë shqetësimin publik për vendimmarrjet dhe veprimtarinë e institucioneve të tjera, lidhur me lirimet para kohe me kusht, duke përcaktuar si prioritet fillimin e inspektimit të ILD-së, pikërisht këtë fenomen. Pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë vijon verifikimi për vendimmarrje të ngjashme bazuar në procesin e inspektimit tematik në gjykatat e prokuroritë e vendit.

ILD ka kërkuar më herët shkarkimin e magjistrates Hoxha e cila ndodhet pas hekurave pasi akuzohet se ka liruar nga burgu të dënuar me burgim të përjetshëm. Vetë Hoxha, në rrëfimin e saj, një ditë më parë ka pranuar shkeljet e bëra në lirimin e Hekuran Billës dhe të Endrit Dokles, pork a shtuar se veprime të tilla, kanë bërë edhe gjyqtarë të tjerë.

Hoxha ndodhet në burg që prej 11 shkurtit, bashkë me 9 persona të tjerë, në kuadër të një operacioni të mirëorganizuar nga SPAK, pasi ishte vënë në përgjim prej muajsh. Pikërisht më 11 shkurt, Hoxha, me skemën e përgatitur me ndihmën e bashkëpunëtorëve të saj, do të lironte të dënuarin për vrasje, Saimir Petani.

Gjyqtarja Enkelejda Hoxha akuzohet se ka marrë shuma nga 6 mijë deri në 12 mijë euro në këmbim të lirimit të të dënuarve për vrasje. Në skemë u zbulua edhe mjeku kardiolog Edvin Prifti pasi nga përgjimet rezultoi se kishte marrë ryshfet për të operuar në QSUT nënën e sekretares së gjykatës, Manuela Mallkuçi, por ai u la i lire në seancën e Apelit më 2 mars.

