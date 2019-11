Klik Ekspo Group, organizon mbrëmje gala në Pallatin e Brigadave, një spektakël i vërtetë mes valleve, sfilatave dhe ndarjes së çmimeve

Klik Ekspo Group, Panairi më i madh i bizneseve në Tiranë, mbërriti këtë vit në edicionin e 26-të të tij, me pjesëmarrjen e 350 bizneseve nga e gjithë bota. Për katër ditë me radhë ( në datat 23-26 Nëntor), investitorët më në zë nga Ballkani, Evropa Qendrore dhe ajo Perëndimore, por edhe nga Azia e largët e më gjerë; do të qëndrojnë në Tiranë duke pritur mijëra vizitorë në stendat ku prezantojnë produktet e tyre.

Pas ceremonisë së çeljes së edicionit të 26-të në Pallatin e Kongreseve mes të ftuarve të shumtë dhe spektaklit të fishekzjarreve, eventi kulmoi me një mbrëmje gala mbajtur në Pallatin e Brigadave. Një atmosferë magjike shoqëroi gjithë të ftuarit të cilët shijuan performancën mbreslënëse të trupës së Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve Popullore. Për më tepër të ftuarit patën mundësi të shijonin edhe një sfilatë mode ku vajzat modele u prezantuan me krijime mjaft interesante ku gërshetohej modernja me tradicionalen shqiptare.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve

Nën kujdesin e vetë Presidentit të Klik Ekspo Group z.Luan Muhametaj, ceremonia vijoi me traditën e saj të ndarjes së çmimeve të mirënjohjes, Medalja “Shqiponja e Artë”. I pari që u nderua me këtë çmim ishte z.Hajri Elezi për sipërmarrjen e tij të sukseshme të ujit ‘Lajthiza’, si shembull suksesi i investitorëve shqiptarë, përfaqësues i spikatur i vlerave dhe cilësisë së prodhimit ‘Made in Albania’. Në fjalën e tij z.Elezi falenderoi z.Muhametaj për vlerësimin, ndërsa ia dedikoi këtë çmim konsumatorit shqiptar.

Medalja ‘’Shqiponja e Artë’’ iu dha edhe ambasadorit të Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri z.Zhou Ding, të cilit iu dedikua edhe një dhuratë mjaft e veçantë, vepra e Dritëro Agollit, Poema ‘’Nënë Shqipëri’, i përkthyer në gjuhën kineze. Kjo medalje përkon me një datë kalendarike tepër të veçantë mes dy vendeve tona, atë të 70 vjetorit të vendosjes së marrëdhënie diplomatike Shqipëri-Kinë. Tepër i nderuar nga ky çmim z.Zhou Ding u shpreh se: ‘’Sot është dita përkujtimore e 70 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Kinës dhe Shqipërisë, dhe jam shumë i nderuar që të marr pjesë në hapjen e këtij panairi. Unë dua të theksoj se jo vetëm tregtia dhe investimi do të na nxisin dhe afrojnë bashkë por edhe kultura dhe shpirti i popujve tanë. Ju falenderoj që më dhuruat librin e shkrimtarit të njohur Dritëro Agolli që tashmë është përkthyer dhe në gjuhnë kinezishte, dhe unë patjetër që do ta lexoj.’’

Nga Kina e largët drejt Turqisë. Poeti i madh Dritëro Agolli ka botuar veprën e njohur ‘Shkëlqimi dhe Rënia e Shokut Zylo’, edhe në turqisht, një libër që satirizon burokracinë dhe që mbetet aktual edhe sot. Ky libër së bashku me medaljen ‘Shqiponja e Artë’ iu akorodua Dhomës së Tregtisë së Stambollit, konkretisht z.Israfil Kuralay, i cili u shpreh se: ‘’Ne këtu në Tiranë ndihemi si në shtëpinë tonë nga mikpritja juaj e ngrohtë që na keni dhuruar.Unë kam shumë miq shqiptarë me të cilën kaloj mirë. Ju falenderoj dhe përgëzoj për çmimin dhe organizimin e këtij panairi shumë të frytshëm.’’

Në vijim u nderua me të njëjtin çmim ‘Shqiponja e Artë’, si simbol i biznesit mes Shqipërisë dhe Italisë, kompania italiane Aurea L&G Trading LTD & Aurea Strategies, përfaqësuar nga znj.Giuseppa Adamo dhe znj.Laura Carbone. Një tjetër kompani italiane që operon në fushën e shëndetit dhe stilit të jetesës, bazuar në kërkime shkencore, ‘Erbasol’, u nderua me Medaljen ‘Shqionja e Artë’. Përfaqësuesi i ‘Erbasol’ z. Gianluca Mech tërhoqi çmimin ndërsa u shpreh se ndihet i nderuar për vlerësimin e marrë.

Medalja ‘’Shqiponja e Artë’ për sipërmarrësit e rinj

Me çmimin ‘Shqiponja e Artë’ u nderuan edhe disa të rinj shqiptarë të cilët përmes ideve të tyre në biznes kanë sjell , inovacion dhe përkushtimin ndaj kauzave të mëdha. Fjordi Përnaska ishte njëri prej tyre, që me talentin e tij ka ngritur një biznes me punime artizanale duke futur element të traditës shqiptare. ‘’Është kënaqësi e madhe të jem pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm i cili bashkon sipërmarrës jo vetën lokalë por edhe të huaj, duke kontribuar në mënyrë direkte për zhvillimin e Shqipërisë dhe për krijimin e një rrjeti strukturor për të mbështetur sipërmarrjen. Mesazhi im për sipëmarrësit e rinj që kanë ide inovatore është; të investojnë te idetë që kanë, të mos dorëzohen kurrë dhe të kenë parasysh thjesht tre pika; shpresa për realizimin e idesë; këmbëngulja dhe vizioni i arritjes së idesë pavarëaisht pengesave.’’ Duke qëndruar me të tjerë shqiptarë që kanë histori frymëzuese, Medalja e Artë iu dha edhe sipërmarrësit të ri z.Darin Gëzdari, që përfaqëson një kompani avangardë në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit. Klik Ekspo Group vlerësoi një tjetër të ri të talentuar shqiptar, një student i shkëlqyer i Universitetit te Sorbonës në Paris, z.Dorin Bendo, i cili idetë dhe aftësitë e tij të rralla ka vendosur ti investoj në vendin e tij, duke u kthyer kështu në një frymëzim për moshatarët.

Aktivitete dhe pjesëmarrje

Dhjetra aktivitete do të zhvillohen përgjatë ditëve të këtij panairi duke ekspozuar produkte dhe shërbime të reja.Në katër hollet dhe ambientet e jashtme te Pallatit te Kongreseve, takohen të gjithë sektorët, me arritje konkrete, duke nisur nga Ndërtimi dhe Energjetika, Ambienti dhe Turizmi, Telekomunikacioni, Infrastruktura Rrugore dhe Veprat Publike; Industria e Lehte; Industria Ushqimore; Arti dhe Edukimi; Artizanalja dhe Teknologjia e avancuar. Pjesëmarrje serioze e autoriteteve shtetërore në Sallonin e Transportit dhe Infrastrukturës, dhe përkujdesje e veçante e kalendarit te evenimenteve nga AIDA – Agjencia e Zhvillimit te Investimeve. Për vizitorin e përgjithshëm, produkte të rralla nga bota mbarë, degustime, ted-talks, blerje me leverdi, sport dhe këshilla për jetesë të shëndetshme. Janë mbi mbi 10.000 m2 sipërfaqe ekspozimi në strukturën simbol të ngjarjeve kult, në Pallatin e Kongreseve, dhe segmente të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Misioni i Panairit

Panairi Ndërkombëtar i Tiranës i Klik Ekspo Group, tashmë është shndërruar në simbolin identifikues të biznesit shqiptar në botë, por njëkohësisht dhe një urë lidhëse mes bizneseve shqiptare dhe atyre të huaja. Panairi Ndërkombëtar i Klik Ekspo Group, do të qëndrojë i hapur deri më datë 26 Nëntor 2019. Qëllimi kryesor i Panairit Ndërkombëtar të Klik Ekspo Group në këto 26 vite ekzistencë të tij, ka qenë prezantimi i një Shqipërie me pasuri të mëdha natyrore, turistike, bujqësore, e shumë fusha të tjera, të cilat presin shfrytëzimin e tyre nga bizneset më të mëdha ndërkombëtare. Klik Ekspo Group ka dashur dhe ja ka arritur në 26 vite, t’u mësojë bizneseve të huaja të flasin shqip dhe t’i nxisë ato të investojnë në Shqipëri. Me një organizim të tillë, edhe këtë vit, Panairi Ndërkombëtar i Klik Ekspo Group ka treguar se sa e vogël është bota dhe se ajo mund të mblidhet e gjitha në një Panair.