Klinika britanike ku nëse infektoheni me koronavirus për të ndihmuar në gjetjen e vaksinës, fitoni miliona

Në “Kampin e Gripit” në Londër, ndodhen 24 persona që janë kthyer në “kavje njerëzore” dhe do të infektohen me dëshirë me koronavirus për shkak të pagesës së lartë që ofrohet, shkruan Mirror.

Mund të fitohen midis 3,000 dhe 4,000 paund ndaj dhe dhjetëra mijëra vullnetarë kanë aplikuar tashmë.

Dr. Andrew Catchpole tregon se një vendim i tillë është marrë për të bërë edhe më shumë eksperimente deri në krijimin e një vaksine funksionale kundër koronavirusit.

Sigurisht që infektimi do jetë me llojin më të lehtë të koronavirusit dhe personat që do bëhen pjesë e eksperimentit do kenë vetëm disa probleme të lehta në frymëmarrje.

Qëndra britanike Hvivo ku po bëhet eksperimenti është edhe një ndër qendrat më të rëndësishme në botë për virologjinë.

Hvivo që merret me testime klinike mbi gripin dhe viruset e ftohta që nga viti 2001, ka deklaruar se ka pasur mbi 10,000 persona që kanë aplikuar për t’u kthyer “në kavje” për infektim me koronavirus.

Por shanset për t’u pranuar janë një në 100.

Vetëm persona nga 18-55 vjeç pranohen dhe duhanpirësit përjashtohen.

Individët duhet të jenë të shëndetshëm që të ketë siguri nga ana e mjekëve se sëmundja do kontrollohet dhe në fund do kurohet 100%.

Pas kryerjes së eksperimentit synohet gjetja e infomacioneve të nevojshme për krijimin e vaksinës dhe po ashtu kurohen plotësisht të infektuarit.

j.l./ dita