Klosi: Nga fundi i nëntorit, nuk zhdoganohen më makina të vjetra

Ministri i Mjedisit dhe Turizmit, Blendi Klosi, thotë se vendimi i qeverisë që ndalon importin e makinave me prodhim mbi 10 vjet nuk është taksë për të varfrit.

I ftuar në Ora News, ai tha se vendimi prek vetëm bizneset, teksa shtoi se në fund të këtij muaji doganat nuk do të zhdoganojnë më makina të vjetra.

“Në fund të këtij muaji doganat nuk do të zhdoganojnë më makina më të vjetra sesa 10 vjet përdorim nga vendet e BE. Nuk ka një taksë për më të varfrit. Mosfutja e makinave më të vjetra nuk do të thotë heqja nga përdorimi e atyre që janë në Shqipëri. Sot kemi një park makinash, 500-600 mijë makina që në shumicën e tyre, më shumë se gjysma, janë më të vjetra se 10 vjet. Tregu i makinave nuk do të cënohet, do cënohet vetëm biznesi i atyre që sjellin makina në Shqipëri. Ka disa grupe që janë kundër këtij vendimi, komuniteti që bën biznes me makina të vjetra, ata që tregtojnë karburant në vendin tonë, komuniteti i atyre që riparojnë makinat e vjetra. Por ne kemi zgjedhur të jemi në krah të qytetarëve, për t’i mbrojtur ata“, tha Klosi.

o.j/dita