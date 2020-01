KLP jep ‘OK’ për stafin e ri të Kryeprokurorit

Pranvera Pustina do të jetë shefja e kabinetit të Prokurorit të Përgjithshëm OIsian Çela. Këshilli i Lartë i Prokurorisë me kërkesë të Kryeprokurorit ka miratuar propozimin e Pustinës, që komandohet ndihmës magjistrate në Prokurorinë e Përgjithshme, në postin e shefes së kabinetit.

Olsi Dado është emri i dytë që ka marrë miratimin e KLP-së është, i cili do të jetë shefi i marrëdhënieve me jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme, ndërsa do të mbajë edhe postin e drejtuesit të dekriminalizimit në vendin e Arben Krajës, që u zgjodh drejtues i SPAK-ut.

Emri i tretë që ka marrë aprovimin e KLP-së është Arens Çela, që është komanduar ndihmës- magjistrat në Prokurorinë e Përgjithshme, por ende nuk dihet posti që do të mbajë në stafin e ri të organit të akuzës.

Prokurori i ri i Përgjithshëm Olsian Çela u zgjodh me një mandat 7 vjeçar me votat e parlamentit. Çela erdhi në këtë post duke zëvendësuar Arta Markun, e cila me një mandat të përkohshëm dy vjeçar u largua për të vazhduar karrierën e saj si gjyqtare Apeli në Tiranë.

o.j/dita