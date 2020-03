KLP njofton seancën e radhës, zbardhet axhenda, kush do të marrë pjesë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton mbledhjen e radhës të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e mërkurë në orën 11:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor.

KLP bën me dije se të ftuar në këtë mbledhje janë përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, EURALIUS (EU Funded Project), OPDAT (Funded from the United States Department of Justice/ Assistance and Training and Technical Assistance Program), si dhe vёzhgues tё tjerё tё akredituar.