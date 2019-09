KLSH zbulon abuzimet: Ish-drejtori i AKU harxhoi karburant duke qëndruar në zyrë

Ish-drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Dritan Sejko, sipas një kontrolli të Kontrollit të Lartë të Shtetit për veprimtarinë financiare të AKU ka shpenzuar karburant me makinën e tij, në një kohë që rezulton të ishte në zyrë.

Sipas raportit, në 14 raste, ish-drejtori i AKU-së në vitin 2017, ka qenë prezent në institucione, ndërkohë që në autorizimet e shërbimit përshkruhet sikur ka qenë në lëvizje apo në destinacione të ndryshme.

“Nga auditimi i shpenzimeve të karburantit për vitin 2017, pas verifikimit të fletë udhëtimeve për mjetin me targë, TR0996L me të cilin ka kryer lëvizje kryesisht z. D. S. me detyrë Drejtori i Përgjithshëm i AKU, nisur nga shpeshtësia në kronologji dhe konsumi i karburantit u krye kryqëzim i daljeve së shkresave nga portokolli të firmosura nga drejtori i AKU-së dhe Autorizim Shërbimeve, ku rezultoi se: Në 39 raste në këto autorizime nuk evidentohen kërkesa për shërbim, apo dokumentime justifikuese e vërtetuese si (kupona tatimorë) të lëshuar nga furnizuesi që mund të vërtetonin furnizimin e mjetit përkatës sipas targës e datave të autorizimeve. Në 14 raste prej tyre është evidentuar se Drejtori i Përgjithshëm rezulton të ketë qenë prezent në institucion dhe jo në lëvizje apo destinacionin siç është përshkruar në autorizimet e shërbimit, kryesisht jashtë Tiranës dhe me largësi mbi 100 km”, thuhet në raport.

“D. S. ish Drejtor i Përgjithshëm i AKU për periudhën Janar-Tetor 2017, për sasinë 910 litra benzinë, 910 X 173.05 lekë/litër= 157,475 lekë duke rënë ndesh me pikën nr. 36 të Udhëzimit nr. 30, datë. 27.12.2011 të Ministrisë së Financave “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, ku përcaktohet se ne lidhje me dokumentimin e lëvizjes së aktiveve duhet që: Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiorë dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë, si dhe atë të mashtrimeve”, thuhet në raport.

j.l./ dita