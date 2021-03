Koalicioni i PD dhe LSI-së, Rama: Qesharak, marrëveshje tragjike-komike. Basha politikan i dobët, është kukull

Në një monolog ku në fokus ka drejtësinë e re, kryeministri Edi Rama nuk i kurseu akuzat dhe sulmet për opozitën.

Kreu i qeverisë theksoi se drejtësia e re nuk ndërtohet me drapër e çekanë as me dënime partie, por me një veprim të thellë demokratik dhe me një vrapim maratone.

Rama foli lidhur me koalicionin e opozitës, të cilin e quajti tragjik-komik.

“Keni parë kolalicion më qesharak se një koalicion pas zgjedhor i nënshkruar para zgjedhjeve mes partive që në zgjedhje futen veç e veç. Është koalicion tragjik komik, i imponuar mes Saliut dhe Ilirit për të lidhur Lulin. Kur Meta thote po fitoi Rama unë do udhëheq opozitën do të thotë unë do të ngrej barrikadën për të bllokuar reformën në drejtësi. Basha është vetëm administrator i një shoqërie aksionere. Janë mbledhur bashkë Kuci dhe Maci”, tha Rama.

“Lulzim Basha nuk është rrezik as për demokracinë dhe as për drejtësinë, kukull i Ilirit dhe Saliut. SPAK po kryhen operacione që deri dje as nuk mendoheshin. Tipik rasti i asaj gjykatëses që ishte shitur kokë e këmbë te krimi dhe rrethuar me një servis lugësh që hanin çorbën e një korrupsioni.

Ilir Meta më ka thënë hapur, 25 Prilli do të jetë një referendum që do të përmbysë reformën në drejtësi ndërkohë që u betua se nëse ne fitojmë do të heqë dorë nga posti i presidentit dhe do të marrë drejtimin e opozitës. Ai nuk ka respekt për reformën në Drejtësi por e kanë marrë vesh edhe gurët edhe drurët qëllimin e tij.

Kush voton ata që janë përballë nesh investon direkt kundër reformës në drejtësi. Kush nuk del në votim ia le në dorë atyre zgjedhjen për drejtësinë. A mund të delegohet kjo e drejtë për të ardhmen e drejtësisë. Lulzim Basha nuk është rrezik as për demokracinë dhe as për drejtësinë por duke qenë një politikan i dobët ai është një kukull.

Ata mund ta mbyllin Lulin në shtëpi me duart e tij. Keni parë një koalicion më qesharak paszgjedhor nga dy parti që hyjnë vetëm një zgjedhje. Ajo është një strategji për të lidhur Lulin. Kur Ilir Meta thotë se do të udhëheqë opozitën, do të thotë se do të ngrejë barrikadën me PD, LSI dhe KÇK. Lulzim Basha është thjesht administrator. Janë mbledhur bashkë kuçi dhe maçi jo për të përmbysur qeverinë”, tha Rama.

j.l./ dita