Kodheli: Kushtet e Bundestagut, thellim i reformava të nisura

Ish ministrja e mbrojtjes, Mimi Kodheli ka komentuar mbi situatën politike në vend, si vendimi i Bundestagut gjerman e zgjedhjet e 30 qershorit.

Kushtet e reja të dala nga Bundestagu gjerman, Kodheli i vlerësoi si thellim të reformave që tashmë kanë nisur. Ajo shtoi se rezervart e BE për zgjerim janë të lidhuar edhe me eksperiencat e tyre me vendet që i janë bashkuar unionit, së fundmi.

Kodheli tha: “Vendet e BE vazhdojnë të kenë disa probleme me disa vend që janë futur së fundmi, si për shembull Rumania. Vendet e BE kanë pasur një rezervë edhe për shkak të eksperiencës me vendet e fundit që janë futur në union. Ne duhet të jemi të fokusuar te detyrat e shtëpisë. Ka disa detyra të rëndësishme që duhet të përmbushet gjatë procesit. Kushtet janë të lidhura me njëra-tjetrën. Pikat e fundit në listimin e 9 kërkesave janë thellim i reformave të nisura. Nuk duhet të kishim asnjë koment politik, këto duhet të ndodhin. Ne kemi hyrë tashmë në këto reforma. Reformat duhet të thellohen dhe jo vetëm të ceken. Ne sot na intereson krijimi i Gjykatës Kushtetuese dhe as të Lartë. Gjykimi nga këto institucione e asaj që ndodhi në Shqipëri. Këto vijnë si kërkesa nga Gjermania. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Reformat sapo kanë filluar dhe do të vazhdojnë të thellohen”.

Kodheli shtoi: “Dominanca në Bundestag është e djathtë. Ka pasur ndikime reaksione ekstreme mbi refugjatët dhe çështje të sigurisë. Të gjitha këto e kanë komplikuar edhe gjykimin mbi shqiptarët dhe Shqipërinë. Diskutimi kishte diversitet”.

Në lidhje me zgjedhjet e 30 qershorit dhe pjesëmarrjen e opozitës në tryezën e reformës zgjedhore, Kodheli u shpreh: “Gjykata Kushtetuese duhet të jetë e formuar deri në fund të muajit që vjen dhe do të pritet një gjykim i saj mbi zgjedhjet. Në gjykimin tim zgjedhjet kanë qenë të rregullta. Rikthimi i opozitës në tryezën e reformës zgjedhore është një shenjë e mirë dhe tregon se zotërinjtë kanë reflektuar. Largimi i tyre nga Parlamenti ka qenë një gafë e madhe dhe pasojat do t’i vuajnë. Nuk ka asnjë sistem zgjedhur të gabuar. Kjo është çështje implementimi”./A2cnn

e.ll./dita