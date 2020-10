“Koka e korrupsionit në Shqipëri nuk janë politikanët”, Rama: Nëse nuk shkojnë gjykatës e prokurorë pas hekurave harrojeni që do të dënohen zyrtarë të lartë

Kryeministri Edi Rama u shpreh optimist për luftën kundër korrupsionit që po bëhet në vendin tonë.

Në fjalën e tij gjatë Konferencës së Lartë Antikorrupsion, kryeministri tha se koka e korrupsionit në Shqipëri nuk janë politikanët por korporata e gjykatëseve dhe prokurorëve që kanë garantuar pandëshkueshmërinë në sistem.

“Koka e korrupsionit nuk janë dhe nuk kanë qenë politikanët, por koorporata e gjykatësve dhe prokurorëve që kanë garantuar pandëshkueshmëri në sistem. Po të mos ishin këta, s’do ishte as korrupsioni spektakolar dhe nganjëherë vrastar i politikanëve”, tha Rama.

Kreu i qeverisë e quajti korrupsionin “djalli që fle te njeriu”.

“Nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemin, por janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Luftë për ndërtuar sisteme imune dhe për ti vendosur individët, organizatat, në kushte pamundësie për tu tunduar nga korrupsioni dhe për të rënë pjesë e tundimit të tij. Lufta në Shqipëri për të ndërtuar sisteme që mund ta përballojnë ka nisur kur ka nisur reforma në drejtësi, deri atëherë ka qenë një luftë partizane me mullinjtë e erës, e destinuar të riciklojë në mënyrë të ndryshme korrupsionin. Reforma në drejtësi është baza për të pasur një shtet me institucione më të forta se sa përpjekja e individëve, për të korruptuar”, deklaroi Rama.

Gjithashtu Rama paralajmëroi se nuk do të ketë dënime të zyrtarëve të lartë nga drejtësia e re nëse nuk dënohen më parë niveli i lartë i sistemit të drejtësisë që janë shkarkuar nga Vetingu.

“Nuk do të ketë goditje në nivelit të lartë nëse nuk do të goditet niveli i lartë i korrupsionit në drejtësi. Nëse nuk do të shkojnë gjykatës e prokurorë pas hekurave harrojeni që do të dënohen zyrtarë të lartë. Përndryshe SPAK do të jetë zhgënjimi më i madh i shqiptarëve nga reforma në drejtësi, pas gjithë këtij angazhimi të madh. SPAK ka misionin të pastrojë deri në fund ata që vetingu i pastron nga sistemi ti pastrojnë nga jeta shoqërore dhe t’i dërgojë në burg. Koka e korrupsionit në Shqipëri nuk janë dhe nuk kanë qenë politikanët, ka qenë korporata e gjykatëseve dhe prokurorëve që kanë garantuar pandëshkueshmërinë në sistem. Po të mos ishin këta nuk do të kishte qenë as korrupsioni spektakolar dhe vrastar i politikanëve. Nëse nuk vendoset ne themel të sistemit të drejtësisë kurbani i korrupsionit 30 vjeçar që është fiks te korporata që vetingu po e shpërbën, atëherë godina nuk do të qëndrojë”, tha Rama.

